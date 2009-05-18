张志雄简介：《科学与财富》（value）杂志主编。1966年生，1991年进入上海证券交易所，任《上海证券报》编委和专题部主任。1998年后，历任华夏证券研究所副所长、上海有线电视台财经频道总监、《财经时报》副总编，并在《财经》杂志开设专栏，写有《基金黑幕》《股市忧思录》等文章。2002年创办《科学与财富》（value），专注读书与投资。著有和主编《学习学习再学习》《游走在时空边缘》《放量》《中国股市十七年》等几十部书籍和报告。