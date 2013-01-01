设为首页　|　加入收藏 　| 　
与《财经网》意见领袖对话
即将呈现：

后奥运中国经济
2008年9月—2008年10月：

未进行学校：北京大学、清华大学、中央财经大学、南开大学、中山大学、暨南大学、厦门大学、四川大学、武汉大学
已进行学校：西安交通大学、复旦大学、上海财经大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学
现在用 马上获取《财经网》在线浏览全权限
  • 可在活动现在获赠《财经》杂志
  • 有机会进入《财经》人才库
  • 成为环保志愿者，随《财经》走遍中国
联系邮箱：yijianlingxiu@caijing.com.cn
过往活动：

宏观调控下一步
2008年6月20日上海站
2008年7月24日深圳站

2008-9-19 上海-上海财经大学
2008-9-24 上海-复旦大学
　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究