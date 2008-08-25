许小年简介：中欧国际工商学院教授。1981年获得中国人民大学产业经济学硕士学位，1991年获得美国加州大学戴维斯分校经济学博士学位。1999年-2004年曾任中国国际金融公司研究部董事总经理，此前，曾担任美林证券亚太区高级经济学家以及世界银行咨询师。研究领域包括：宏观经济学、金融学、金融机构与金融市场，过渡经济以及中国经济改革。

经济数据的走弱、增长速度的下行，这不是一个简单的周期现象，而是一种结构性的衰退，结构性衰退，是内部得了炎症，如果不动手术，光吃药是好不了的