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个股查询：
 
  • 许思涛：央行直接投资不足取
    2007年02月14日
    在不违背外汇管理的基本原则——以安全性和流动性为准绳——的前提下，选择国外投资银行有限度地购买发达国家蓝筹股是明智的做法
     
  • 许思涛：不意外的“预测”
    2007年02月14日
    对2007年人民币加速升值的预测不无道理，但这基本上已被市场价格所反映
     
  • 许思涛：一举多得
    2007年01月29日
    内地金融机构到香港发人民币债券，意味着中国资本项目开放迈出了勇敢的一步：在港人民币回流内地的渠道将被大大疏通，人民币的信贷将由之产生，且中资银行可以把内地泛滥的资金拆放到香港
     
 

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