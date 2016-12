薛澜简介:目前担任花旗集团董事总经理及中国研究部主管。在加盟花旗集团之前,于美林公司(Merrill Lynch)担任董事总经理及中国研究部主管。薛澜女士在中国股票研究方面有超过十五年以上的经验,自2000年以来,一直在机构投资者调查 (Institutional Investors)和AsiaMoney杂志投资者调查中获评为顶级中国分析师。

薛澜女士在布兰迪斯大学(Brandeis University)国际经济与金融系获得国际经济及金融硕士学位(MA in International Economics and Finance)及经济学学士学位 (BA in Economics, Magna cum Laude)。