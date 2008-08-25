谢国忠简介：《财经》杂志特约经济学家。1987年获麻省理工学院土木工程学硕士学位，1990年获麻省理工学院经济学博士学位。谢国忠曾任摩根士丹利董事总经理及亚太区首席经济分析师。此前，他在世界银行任经济分析员，负责处理世行于印尼的工商业发展项目，以及其他亚太地区国家的电讯及电力发展项目。现任玫瑰石顾问公司董事。