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谢国忠
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谢国忠
谢国忠简介：《财经》杂志特约经济学家。1987年获麻省理工学院土木工程学硕士学位，1990年获麻省理工学院经济学博士学位。谢国忠曾任摩根士丹利董事总经理及亚太区首席经济分析师。此前，他在世界银行任经济分析员，负责处理世行于印尼的工商业发展项目，以及其他亚太地区国家的电讯及电力发展项目。现任玫瑰石顾问公司董事。
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谢国忠再次唱衰称楼市泡沫在数月内破裂
独立经济学家谢国忠表示世界经济正处于有史以来最大的房地产泡沫中，而且中国的房地产泡沫尤其严重。他预计，中国的房地产泡沫将在数个月内破裂，最长不会超过一年，这些都来源于致富欲望和超额货币
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