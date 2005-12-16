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- 2005年12月19日中国世贸谈判代表团团长、商务部长薄熙来首度召开小范围新闻发布会，回答《财经》等十数家中外媒体记者提问
- 2005年12月19日中国世贸谈判代表团团长、商务部长薄熙来首度召开小范围新闻发布会，回答《财经》等十数家中外媒体记者提问
- 2005年12月19日各方终于就农业出口补贴取消的时限达成一致，这尚不能说是一个真正的成功，但它至少防止了失败
- 2005年12月18日各国记者驻守在新闻中心，等待最后结果。虽然无所事事，但心中都知道新闻随时可能发生
- 2005年12月18日谈判焦点仍在确定取消出口补贴最后期限上
- 2005年12月17日香港警务处长李明达以“骚乱”形容此次事件。
- 2005年12月17日“我们还有一个晚上，我们还有时间继续施压”
- 2005年12月17日非洲四国表示，草案对于出口补贴及国内支持方面的承诺低于他们的提案
- 2005年12月17日有记者手持草案在记者会上提问；安保的关键词就是一个字“隔”
- 2005年12月17日
- 2005年12月17日各方在主要议题上的分歧没有任何减小
- 2005年12月16日虽然各方在多哈回合谈判的其他问题上面态度各异，但在确定中止出口补贴日期的问题上，合力已经形成
- 2005年12月16日必须正视棉花补贴问题，否则香港会议可能重蹈2003年WTO墨西哥坎昆部长级会议的覆辙
- 2005年12月16日最受欢迎的部长要数巴西外长阿莫利姆；美国代表团遇人搅局
- 2005年12月16日“虽然密室会议之外几乎所有人言必称发展，但是进入密室之内，多哈发展回合就承受着蜕变成‘市场准入回合’
- 2005年12月16日在各国代表紧张谈判之时，来自世界各地的形形色色的NGO也在利用这个机会阐述他们形形色色的主张
- 2005年12月16日由于农业谈判进展乏善可陈，香港会议前景暗淡
- 2005年12月16日美国表态将放弃广受诟病的棉花出口补贴政策，但这当然不是无条件的
- 2005年12月16日但美方对中国的总体评价好坏参半
- 2005年12月16日第三天是大会的中点，是关键的一天
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