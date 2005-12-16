WTO香港会议专题报道之快讯 香港会议12小时彻夜谈判未达协议 2005年12月18日 谈判焦点仍在确定取消出口补贴最后期限上

WTO香港会议专题报道之会场内外 示威者与警方发生冲突 2005年12月17日 香港警务处长李明达以“骚乱”形容此次事件。

WTO香港会议专题报道之快讯 棉花种植国对部长声明草案文本表示失望 2005年12月17日 非洲四国表示，草案对于出口补贴及国内支持方面的承诺低于他们的提案

WTO香港会议专题报道之现场花絮 机密文件 千里眼 2005年12月17日 有记者手持草案在记者会上提问；安保的关键词就是一个字“隔”

WTO香港会议专题报道之快讯 部长宣言草案取得意外进展 2005年12月17日

WTO香港会议专题报道之快讯 等待部长议案最终修改稿 2005年12月17日 各方在主要议题上的分歧没有任何减小

WTO香港会议专题报道之新闻分析 发展中国家调准焦距 2005年12月16日 虽然各方在多哈回合谈判的其他问题上面态度各异，但在确定中止出口补贴日期的问题上，合力已经形成

WTO香港会议专题报道之新闻分析 棉花补贴谈判进展甚微 2005年12月16日 必须正视棉花补贴问题，否则香港会议可能重蹈2003年WTO墨西哥坎昆部长级会议的覆辙

WTO香港会议专题报道之现场花絮 明星部长 新闻发布会的闯入者 2005年12月16日 最受欢迎的部长要数巴西外长阿莫利姆；美国代表团遇人搅局

WTO香港会议专题报道之快讯 六大集团重申谈判应首重发展问题 2005年12月16日 “虽然密室会议之外几乎所有人言必称发展，但是进入密室之内，多哈发展回合就承受着蜕变成‘市场准入回合’

WTO香港会议专题报道之会场内外 NGO各显神通 2005年12月16日 在各国代表紧张谈判之时，来自世界各地的形形色色的NGO也在利用这个机会阐述他们形形色色的主张

WTO香港会议专题报道之新闻分析 棉花博弈 2005年12月16日 美国表态将放弃广受诟病的棉花出口补贴政策，但这当然不是无条件的