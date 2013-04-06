周末头条

银行寄望银监会沟通央行
证券交易所如何会演变为证监会的派出机构？
在中国证券市场目前的现实中，证券交易所在整个监管制度安排中的地位、角色和作用是非常怪异的。从法律上讲，它是一个相对独立的市场自律组织；但在行政管理上它是由中国证监会直接领导的派出机构。 [详细]

法制>

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蒙牛收购雅士利全部股份 总代价124亿港元
财经网
蒙牛乳业和雅士利国际在今天下午5点发布联合公告，正式宣布并购事宜。声明中指，蒙牛向张氏国际、雅士利控股股东、和CA Dairy均签署了股份收购协议

公共>

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国务院：盘活货币信贷存量 坚决防范金融风险
中国政府网
李克强主持召开国务院常务会议研究部署金融支持经济结构调整和转型升级的政策措施决定再取消和下放一批行政审批等事项

科普>

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家有哮喘童，要举家搬迁到国外吗？
果壳网
空气污染可能会导致哮喘患者病情加重，也会诱发哮喘发作。但遵照医嘱的哮喘患者也可以有一个正常的生活，并不需要全世界搬家

生活>

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超人为什么不“内裤外穿”了？
果壳网
随着亨利•卡维尔在《超人：钢铁之躯》里的新造型一公布，人们立即惊呼，伴随超人七十多年的那条红裤衩不见了，其实这并不是超人第一次改变造型，在漫画里他也有改变形象的时候

博客

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《Lens》
出版日期：
2013-04-06
瞬间>
江青往事
现在再回国，江青已经不再那么容易伤心。“以前一回来，几个月情绪都不行。

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【调查】你认为居民区应该禁止跳广场舞吗？

西安出台相关规定，晚10点到次日7点，居住区不得跳广场舞。

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[你如何看待高校举行汉服毕业典礼？]江苏一高校近日举行汉服毕业典礼，有人吐槽，认为是形式主义，也有人叫好。回复本条

 

[挥之不去的“投资依赖症”]主要来自政府主导经济增长的体制、GDP导向的干部考核制度、缺乏约束意识。回复本条

 

专题报道

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