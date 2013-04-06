周末头条
- 证券交易所如何会演变为证监会的派出机构？
- 在中国证券市场目前的现实中，证券交易所在整个监管制度安排中的地位、角色和作用是非常怪异的。从法律上讲，它是一个相对独立的市场自律组织；但在行政管理上它是由中国证监会直接领导的派出机构。 [详细]
法制>更多>>
- 蒙牛收购雅士利全部股份 总代价124亿港元
- 财经网
- 蒙牛乳业和雅士利国际在今天下午5点发布联合公告，正式宣布并购事宜。声明中指，蒙牛向张氏国际、雅士利控股股东、和CA Dairy均签署了股份收购协议
公共>更多>>
- 国务院：盘活货币信贷存量 坚决防范金融风险
- 中国政府网
- 李克强主持召开国务院常务会议研究部署金融支持经济结构调整和转型升级的政策措施决定再取消和下放一批行政审批等事项
科普>更多>>
- 家有哮喘童，要举家搬迁到国外吗？
- 果壳网
- 空气污染可能会导致哮喘患者病情加重，也会诱发哮喘发作。但遵照医嘱的哮喘患者也可以有一个正常的生活，并不需要全世界搬家
生活>更多>>
- 超人为什么不“内裤外穿”了？
- 果壳网
- 随着亨利•卡维尔在《超人：钢铁之躯》里的新造型一公布，人们立即惊呼，伴随超人七十多年的那条红裤衩不见了，其实这并不是超人第一次改变造型，在漫画里他也有改变形象的时候
博客更多>>
-
许小年从最近几个月的数据来看，中国的经济，确实是很不乐观。
-
张军这个问题不好回答，但也不是没有答案。我的答案是，这要看李克强在未来几年里能容忍的最低增长率是多少了，是7.8%，7.5%还是7%？
-
陈和午各种利益集团与中央政府“稳增长”的政策基调表现出不一致，一是地方政府继续大搞投资。二是央企吹响保增长冲锋号。三是流动性冲动不减。
-
王才亮刘志祥案被轻判，是他的大哥的作用。如果，刘志军不死，谁是他的大哥？中国还有司法公正吗？
-
张 鸣足球圈涉案的金额，比起动辄数亿的贪官来，并不大，但恶劣和愚蠢的程度，却过之。
-
迈克尔·斯宾塞恢复经济增长并非易事，也不会很快实现。也许我们需要关注紧缩，以告诉自己平衡增长的可贵
《Lens》
出版日期：
2013-04-06
2013-04-06
-
角色>
-
声音>
-
世相>
-
专题>
瞬间>
现在再回国，江青已经不再那么容易伤心。“以前一回来，几个月情绪都不行。
社区热点更多>>
【调查】你认为居民区应该禁止跳广场舞吗？
西安出台相关规定，晚10点到次日7点，居住区不得跳广场舞。参加投票
[你如何看待高校举行汉服毕业典礼？]江苏一高校近日举行汉服毕业典礼，有人吐槽，认为是形式主义，也有人叫好。回复本条
[挥之不去的“投资依赖症”]主要来自政府主导经济增长的体制、GDP导向的干部考核制度、缺乏约束意识。回复本条
专题报道更多>>
编辑推荐
- 宏观
- 金融
- 产业
- 公司
- 海外
- 评论
- 生活
- 政经
- 中国经济五大风险皆指金融 房地产或酿最大风险
- 财税体制改革重点锁定六大税种 包括房产税个税等
- 农行报告:预计上半年GDP增7.4% 全面放松可能性不大
- 传央行向两大行定向发放1000亿央票 一改宽松趋势
- 北京“限价令”松绑 9.7万/平米豪宅下半年入市
- 2014楼市上半年：从下探到筑底 半数大中城市降房价
- 中介断供搜房网市值蒸发超百亿 初步协议端口费6折
- 6月广州新房成交同比大跌20.4% 前番多项目价格下调
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 本周热图
- 热评
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1尼玛这也拿出来晒 想吓死人啊
- 2上海地铁色狼遭人肉自首 被指是国企党办副主任
- 3这样能坚持八年可是不容易啊
- 4清纯长腿美女的迷人甜美写真
- 5广西21个县遭强降雨袭击
- 6湖北十堰扫黄捣毁涉黄窝点
- 7富婆当小区居委会主任 开保时捷上下班
- 8北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富