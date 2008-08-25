设为首页
手机版
安装iPhone版
安装Android版
财经网首页
宏观
证券
金融
产经
科技
汽车
地产
政经
海外
生活
图片
评论
专栏
博客
专题
微社区
高端财访
财经杂志
财经商城
English
评论首页
热评
观点
全球经济学家
路透评论
媒体评论
民富论
观察家
财访百家
滚动
当前位置：
财经网首页
>
评论
>
观察家
>
汪涛
个股查询：
汪涛
汪涛简介：现任瑞银中国首席经济学家，此前曾任瑞银证券中国首席经济学家，美国银行大中华区经济研究与策略主管，英国BP集团首席亚洲经济学家。加入BP前任IMF高级经济学家，主要负责研究中国宏观经济和结构改革问题，参与了基金与成员国项目谈判与磋商，并曾在人大财政金融学院任客座教授。纽约大学经济学博士，中国人民大学经济学系学士。
汪涛最新文章
汪涛：“微刺激“推动PMI继续改善
虽然短期内实体经济企稳复苏，但房地产活动持续下行的负面影响可能会在今年末至明年逐渐加剧。届时可能再度拖累经济增长，迫使决策层出台更多的稳增长措施
[阅读全文]
视频
·
汪涛：中国经济将在今年下半年开始走强
2008年12月26日
·
汪涛：美国经济何时复苏
2008年12月22日
·
汪涛：4万亿计划后的更有利工具是货币政策
2008年11月25日
汪涛以往文章
·
汪涛：详解中国出口对全球市场的重要性
2014年06月30日
·
汪涛：不要寄望全面降准
2014年06月11日
·
汪涛：出口如期复苏，进口低迷反映内需疲弱
2014年06月09日
·
汪涛：出口和“微刺激”推动经济增长回暖
2014年06月03日
·
汪涛：房产拖累明年GDP增速跌至5%的概率为15%
2014年05月26日
·
汪涛：地产泡沫之忧
2014年05月19日
·
汪涛：决策层可能不得不考虑放松目前的房地产调控政策
2014年05月14日
·
汪涛：欧美需求稳健 4月出口反弹
2014年05月09日
·
汪涛：增长略有企稳
2014年05月05日
·
汪涛：改革正在推进有助于2014年稳增长
2014年04月11日
·
汪涛：中国发生“雷曼式”危机可能性不大
2014年03月28日
·
汪涛：人民币汇率浮动幅度扩大 不意味着大幅贬值
2014年03月17日
·
汪涛：出口和房地产相关部门2014年开局乏力
2014年03月14日
·
汪涛：下调2014年CPI预测至2.7%
2014年03月12日
·
汪涛：两会解读——既要增长又要改革
2014年03月06日
·
汪涛：汇率政策调整可能导致“热钱”流出
2014年02月28日
·
汪涛：中国经济若硬着陆将会给全球带来怎样的影响
2014年02月20日
·
汪涛：无需担忧信贷大幅收紧
2014年02月17日
·
汪涛：信托违约会是第一张多米诺骨牌吗？
2014年02月07日
·
汪涛：12月信贷增速放缓，但仍较为强劲
2014年01月16日
·
汪涛：下调2014年CPI预测至3%
2014年01月13日
·
汪涛：出口复苏不改，进口保持稳定
2014年01月13日
·
汪涛：中国政府性债务存量尚可控 增速须警惕
2014年01月02日
·
汪涛：利率为何再次大幅攀升？
2013年12月20日
·
汪涛：退QE启步，但靴子真的落地了吗？
2013年12月20日
·
汪涛：改革与增长 鱼和熊掌不可兼得
2013年12月16日
·
汪涛：制度比领导人的能力更重要
2013年12月14日
·
汪涛：11月信贷尚未收紧
2013年12月12日
·
汪涛：制造业投资显著放缓 强劲出口和房地产稳定增长
2013年12月11日
推荐
刘锋：当前意识形态的压力反应方式
刘锋
官方在对偏右言论打压的过程中，过分地使用了既有的权威性资源，用简单、粗暴的行政方式而不是法治的方式进行干预，反而给偏右的人士留下了许多把柄。
[阅读全文]
专家快速通道
龚方雄
薛澜
王庆
陈昌华
徐刚
沈联涛
许小年
谢国忠
陆磊
黄益平
沈明高
高占军
汪丁丁
汪涛
张志雄
王自力
叶翔
屈宏斌
鲍勃•道林
沈建光
胡一帆
曹仁超
王冬月
刘利刚
谭雅玲
茅于轼
贝克尔
陈志武
巴曙松
斯宾塞
韦森
张曙光
何伟
曹远征
马晓河
徐滇庆
张燕生
保育钧
秦晖
蔡继明
德隆
约翰逊
戴维斯
徐祥临
孙驰
刘胜军
盛宏清
邓聿文
刘锋
李炜光
谢丹阳
安邦
洪振快
洪灏
周有光
张森根
徐潜川
谭翊飞
天则纵论
美迈斯律师事务所
李成贤
夏楠
专栏文章点击排名
关于财经网
|
关于我们
|
联系我们
|
广告合作
|
财经奖学金
|
财经招聘
|
环境公益中心
|
网站地图
|
About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[
京ICP证090027号
] 增值电信业务经营许可证[
B2-20040250
] 广告经营许可证
[京海工商广字第0407号]
京公网安备11010502025241号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究