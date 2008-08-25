汪涛

汪涛简介：现任瑞银中国首席经济学家，此前曾任瑞银证券中国首席经济学家，美国银行大中华区经济研究与策略主管，英国BP集团首席亚洲经济学家。加入BP前任IMF高级经济学家，主要负责研究中国宏观经济和结构改革问题，参与了基金与成员国项目谈判与磋商，并曾在人大财政金融学院任客座教授。纽约大学经济学博士，中国人民大学经济学系学士。

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