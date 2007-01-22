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汪丁丁
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汪丁丁
汪丁丁简介：《财经》杂志学术顾问，1984年获中国科学院系统科学研究所数学与控制理论专业理学硕士学位，1990年获美国夏威夷大学经济学博士学位。目前为北京大学中国经济研究中心和浙江大学经济学院经济学教授，浙江大学跨学科社会科学研究中心学术委员会主席。教学及阅读领域：经济学思想史、制度分析基础、行为经济学、新政治经济学－－公共选择理论与社会选择理论、演化社会理论－－演化认识论与演化道德哲学。
汪丁丁最新文章
社会复杂性的政策涵义
自由市场所激发的行为与情感模式，几乎总是倾向于无限制地攫取资源——自然的和文化的，从而或迟或早总要引发社会成员旨在限制资源耗竭速度的集体行动
[阅读全文]
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2007年07月20日
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刘锋
官方在对偏右言论打压的过程中，过分地使用了既有的权威性资源，用简单、粗暴的行政方式而不是法治的方式进行干预，反而给偏右的人士留下了许多把柄。
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