- 2014年05月29日
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- 2014年05月29日真正的数据并不是让用户通过一定佩戴什么设备才能收集，而是用户在日常生活中就能收集数据，这样的数据收集上来才是非常有价值的。
- 2014年05月28日
- 2014年04月23日我们把山东临工也加入进了与WWF的合作减排计划中，这使得山东临工成为第一个加入该计划的中国公司，该工厂的二氧化碳排放量减少了，我们还将与东风创建战略生产线，将会引进在世界其他市场开发的新技术，相信这将增加东风的竞争力
- 2014年04月09日
- 2014年04月06日针对国内市场上的认证乱象，他对记者说，“目前国内针对空气净化器的认证都是一些检测报告，我还没有看到能叫认证的。目前大学的实验室、国家的检测中心、疾控中心都在做认证，很乱，因为方法和测试设备都不一样”。
- 2014年04月04日
- 2014年04月04日姚特克表示，国家制订了很多节能减排的目标，甚至是各行各业的目标。如果这个标准能够更加具体可衡量，使得企业获得一个可参照的标准，将对企业的节能减排更有指导意义。
- 2014年04月04日电动机的耗电量非常大。但是，政府一直在补贴电动机的制造商，而耗电这一块主要是由电机使用者产生的。我国电机系统能效比国际上还差了十到二十个百分点
- 2014年04月04日在主动性方面，企业肯定先关注经济性，经济性不强肯定没有动力。你讲再多的企业责任、绿色责任，其实对于他来说没有什么意义。
- 2014年04月04日惠普是全球唯一一家能够提供从云端到基础架构全套解决方案的厂商，也是国内唯一一家
- 2014年04月04日利乐公司把环境作为公司四大战略支柱，和绩效、运营、创新相并列。以我个人所见，这样将环保视为战略支柱的公司不是非常多。
- 2014年04月04日招商新能源首席资讯官兼信息发言人姚杰在企业论坛上说，招商新能源在港股上市，如果公司发出去的数字是假的，或者是不真实的，香港证监会会调查，姚杰便不敢乱发数据
- 2014年04月04日英利能源(北京)有限公司总经理孙荣辉4月4日在“联合国基金会气候变化项目 气候传播——中国系列活动”中表示，对于英利来说，节能减排不仅是社会责任，更是被成本逼迫的结果。
- 2014年04月04日这有一个形象的比喻，一棵大树一生中可吸收1吨的二氧化碳，一兆瓦的光伏组件20年里可减少的二氧化碳排放是1万吨。相当于这个电站如果修在了陕西西安，按照那边的日照情况，推算出来是相当于在西安植树造林一万棵。
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