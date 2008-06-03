- 祸起证监案 国开行副行长王益被“双规”《财经》记者 于宁 张宇哲
- [2008-06-10]
经中央批准，这位现任国家开发银行副行长已经于端午节期间被“双规”，原因与其多年来在证券市场的违法违规活动直接相关
- 戴相龙：社保股权投资可达1500亿《财经》记者 宋燕华 张宇哲
- [2008-06-10]
社保总资产的10％可以委托PE投资，另20％可对工商企业进行直接投资，加起来达1500亿元
- 国有金融机构高管应拿多少薪酬？改编自6月9日出版的《财经》杂志
- [2008-06-09]
近来，财政部与“一行三会”一直在研究相关管理办法，并叫停了之前多家企业拟执行的股票增值权计划
- 信托业向外资开放步伐加快改编自6月9日出版的《财经》杂志
- [2008-06-09]
有很大可能性比照基金业的开放尺度，将外资可入股的比例提高到49％
- 招行永隆签约各有所得改编自6月9日出版的《财经》杂志
- [2008-06-09]
招行视之为战略上的重大突破；永隆的选择则出于三方面考虑
- 银监会将全面叫停银行“外汇保证金”业务《财经》实习记者 张曼 记者 眭芳韫 历志钢
- [2008-06-06]
外汇保证金业务存在两个隐患：一是国内投资者风险承受能力问题；二是银行各方面条件尚不具备
- 国泰君安提高南航沽证买入手续费《财经》记者 范军利
- [2008-06-06]
此前国泰君安曾对南航认沽权证发出限买令；同日上交所强调，强化南航权证监管决不手软
- 全国社保基金与鼎晖、弘毅即将签约《财经》记者 陈慧颖 于宁
- [2008-06-06]
对市场化股权投资基金的期望年化投资收益率可能达25％，将远高于社保基金过往水平
- 信用市场回暖势头止步《财经》驻纽约记者 吴莹
- [2008-06-06]
此次债券担保商评级下调不但会严重影响债券担保行业前景，并将引发机构投资者开始新一轮资产减记
- 欧洲央行暗示7月升息《财经》记者 张环宇
- [2008-06-06]
行长特里谢首度使用对通胀“更高警惕”字眼。其对短期经济增长的信心也为升息埋下伏笔
- 深圳国际拟出售南玻全部股份《财经》记者 符燕艳
- [2008-06-05]
告别第一大股东，集中于主营业务物流建设；南玻新控股人身份难料
- 沪市公司实际控制人披露存五大问题《财经》记者 范军利
- [2008-06-05]
上交所认为沪市上市公司实际控制人披露在披露形式、披露标准、披露真实状况等方面存在问题
- 外资银行在华首度开展黄金交易《财经》记者 沈乎
- [2008-06-05]
汇丰银行达成第一笔黄金现货交易；渣打银行和加拿大丰业银行同获上海黄金交易所会员资格
- 科法斯在中国内地启动保理业务《财经》记者 沈乎
- [2008-06-05]
科法斯在中国内地推出无追索权贸易融资服务等保理业务，并将在中国和日本试点企业信用评级业务
- 评级机构收费改革难振市场信心《财经》驻纽约记者 吴莹
- [2008-06-05]
美多方监管机构干预信用评级机构商业模式；但市场预期短期内难以实质性改变结构金融债券市场疲弱态势
- 股票大宗交易结算指南公布《财经》记者 曹祯 乔晓会
- [2008-06-04]
目前上交所正在讨论进行交易费用优惠和延长交易时间
- 雷曼兄弟，第二个贝尔斯登？《财经》驻纽约记者 吴莹
- [2008-06-04]
可能增发新股融资“救急”，规模可达30亿至40亿美元，市场担心其成为“第二个贝尔斯登”
- 业界呼吁港交所取消收市竞价制《财经》驻香港记者 苏勇鹏
- [2008-06-03]
认为此举易被大户操控股价；港交所总裁表示必要时会做修订，但绝不会取消
- 上海银行A股上市启动《财经》记者 沈乎
- [2008-06-03]
国泰君安为保荐人，国泰君安、中信证券、申银万国等为主承销团队，高盛高华为财务顾问
- 太保H股IPO犹存挑战《财经》记者 陈慧颖
- [2008-06-03]
如何能够以不低于A股IPO价格的水平发行H股，仍是太保面临的最大问题