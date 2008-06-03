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测试栏目
戴相龙首度披露向鼎晖、弘毅各投20亿元《财经》记者 宋燕华 于宁
[2008-06-11]
两只获得社保投资的人民币基金为鼎晖股权投资（天津）有限公司和弘毅投资管理（天津）（有限合伙）
英学者称外资净流出部分导致A股下跌《财经》记者 范军利
[2008-06-11]
梅泽安·拉斯法认为，次贷对中国的波及在于，国际投资者开始缩减投入中国的资金量
邓先宏：外管局支持设立“走出去”扶持基金《财经》记者 宋燕华 张宇哲
[2008-06-11]
将以法规形式把各地外汇投资管理中的经验固定下来，修改完善《境外投资外汇管理办法》
祸起证监案 国开行副行长王益被“双规”《财经》记者 于宁 张宇哲
[2008-06-10]
经中央批准，这位现任国家开发银行副行长已经于端午节期间被“双规”，原因与其多年来在证券市场的违法违规活动直接相关
沪指放量下跌7.73% 创一年来最大单日跌幅《财经》记者 乔晓会 曹祯 　
[2008-06-10]
周边市场影响，准备金率上调，以及加息传闻，造就了Ａ股的再次“跳水”
雷曼兄弟增再融资额 二季预亏将10倍于预期《财经》驻纽约记者 吴莹
[2008-06-10]
有市场人士认为，雷曼兄弟紧急募集60亿美元，与美联储将永久关闭面向券商紧急借款窗口的传言有关
戴相龙：社保股权投资可达1500亿《财经》记者 宋燕华 张宇哲
[2008-06-10]
社保总资产的10％可以委托PE投资，另20％可对工商企业进行直接投资，加起来达1500亿元
天津副市长：OTC市场还没有明确时间表《财经》记者 宋燕华 张宇哲
[2008-06-10]
崔津渡称，天津船舶产业基金已上报国务院，还未获批，另已备案的基金已达50多支，规模达470亿元
央行上调存款准备金率1个百分点《财经》实习记者 李增新
[2008-06-10]
可能的原因包括5月贷款增速较快、外汇流入加速，或央行票据到期量大
国有金融机构高管应拿多少薪酬？改编自6月9日出版的《财经》杂志
[2008-06-09]
近来，财政部与“一行三会”一直在研究相关管理办法，并叫停了之前多家企业拟执行的股票增值权计划
信托业向外资开放步伐加快改编自6月9日出版的《财经》杂志
[2008-06-09]
有很大可能性比照基金业的开放尺度，将外资可入股的比例提高到49％
招行永隆签约各有所得改编自6月9日出版的《财经》杂志
[2008-06-09]
招行视之为战略上的重大突破；永隆的选择则出于三方面考虑
银监会将全面叫停银行“外汇保证金”业务《财经》实习记者 张曼 记者 眭芳韫 历志钢
[2008-06-06]
外汇保证金业务存在两个隐患：一是国内投资者风险承受能力问题；二是银行各方面条件尚不具备 　　
中国建筑将登陆A股 为今年最大规模IPO《财经》记者 乔晓会
[2008-06-06]
大规模IPO在时隔数月后重启，表明有外力推动监管层朝着正常的市场化方向回归。短期对市场压力较大 　　
国泰君安提高南航沽证买入手续费《财经》记者 范军利
[2008-06-06]
此前国泰君安曾对南航认沽权证发出限买令；同日上交所强调，强化南航权证监管决不手软
全国社保基金与鼎晖、弘毅即将签约《财经》记者 陈慧颖 于宁
[2008-06-06]
对市场化股权投资基金的期望年化投资收益率可能达25％，将远高于社保基金过往水平
信用市场回暖势头止步《财经》驻纽约记者 吴莹
[2008-06-06]
此次债券担保商评级下调不但会严重影响债券担保行业前景，并将引发机构投资者开始新一轮资产减记
欧洲央行暗示7月升息《财经》记者 张环宇
[2008-06-06]
行长特里谢首度使用对通胀“更高警惕”字眼。其对短期经济增长的信心也为升息埋下伏笔
深圳国际拟出售南玻全部股份《财经》记者 符燕艳
[2008-06-05]
告别第一大股东，集中于主营业务物流建设；南玻新控股人身份难料
沪市公司实际控制人披露存五大问题《财经》记者 范军利
[2008-06-05]
上交所认为沪市上市公司实际控制人披露在披露形式、披露标准、披露真实状况等方面存在问题
安永建议大型银行设区域共享服务中心《财经》记者 宋燕华
[2008-06-05]
认为此举利于形成跨业务、跨区域，可靠、及时而又经济的“财务数据仓库”
外资银行在华首度开展黄金交易《财经》记者 沈乎
[2008-06-05]
汇丰银行达成第一笔黄金现货交易；渣打银行和加拿大丰业银行同获上海黄金交易所会员资格
科法斯在中国内地启动保理业务《财经》记者 沈乎
[2008-06-05]
科法斯在中国内地推出无追索权贸易融资服务等保理业务，并将在中国和日本试点企业信用评级业务
评级机构收费改革难振市场信心《财经》驻纽约记者 吴莹
[2008-06-05]
美多方监管机构干预信用评级机构商业模式；但市场预期短期内难以实质性改变结构金融债券市场疲弱态势
股票大宗交易结算指南公布《财经》记者 曹祯 乔晓会
[2008-06-04]
目前上交所正在讨论进行交易费用优惠和延长交易时间
联合信用获证券市场资信评级业务资格《财经》记者 宋燕华
[2008-06-04]
共有四家评级公司已具备获得评级业务全牌照，其中两家已合资 　　
雷曼兄弟，第二个贝尔斯登？《财经》驻纽约记者 吴莹
[2008-06-04]
可能增发新股融资“救急”，规模可达30亿至40亿美元，市场担心其成为“第二个贝尔斯登”
业界呼吁港交所取消收市竞价制《财经》驻香港记者 苏勇鹏
[2008-06-03]
认为此举易被大户操控股价；港交所总裁表示必要时会做修订，但绝不会取消 　　
上海银行A股上市启动《财经》记者 沈乎
[2008-06-03]
国泰君安为保荐人，国泰君安、中信证券、申银万国等为主承销团队，高盛高华为财务顾问
太保H股IPO犹存挑战《财经》记者 陈慧颖
[2008-06-03]
如何能够以不低于A股IPO价格的水平发行H股，仍是太保面临的最大问题
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