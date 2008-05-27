法兴新任CEO旋风访华 《财经》记者 王真 [2008-06-03] 45岁的乌戴尔上任伊始即来到中国，向中国银监会通报法兴最新情况

商业银行破产实施办法草稿已完成 《财经》记者 宋燕华 [2008-06-02] 《证券公司风险处置条例》已经出台，《保险法》修改中亦涉及保险公司的破产内容，银监会正修改商业银行破产实施办法草稿，但关键的配套措施——存款保险制度建设目前并无突破性进展

汇控管理层高薪再遭股东质疑 《财经》记者 王真 [2008-05-31] 股东大会上，多位股东发言质疑汇控管理层“不力”、“不公”以及“没有担当相应的责任”

招行可能通过发行次级债全面收购永隆银行 《财经》驻香港记者 徐可 记者 毕爱芳 于宁 [2008-05-30] 对于中国内地银行而言，这是第一次获得海外银行的控股权。对于香港银行界来说，这是继2001年新加坡星展银行收购道亨之后，最昂贵的一次银行收购案

天津副市长崔津渡定位天津金融业 《财经》记者 张宇哲 [2008-05-30] 认为离建设金融中心距离尚远，建立现代金融服务体系和金融改革创新基地更为恰当

招行签约收购永隆银行 触要约收购 《财经》记者 徐可 [2008-05-30] 招行将以每股156.5港元的价格，收购永隆53.1％股份；估计全面收购将涉资逾300亿港元

南航权证盘中再度临时停牌 《财经》记者 李箐 [2008-05-30] 上海证券交易所近期对南航权证频频临时停牌，但每次停牌之时价格波幅不一，市场无从把握停牌依据

股东会议批准贝尔斯登售予摩根大通 《财经》驻华盛顿记者 陈竹 [2008-05-30] 收购完成后摩根大通只会保留45%的贝尔斯登员工，预示超过7000名员工将面临失业

上海国际与中金将对等持股上海金融产业基金管理公司 《财经》记者 于宁 沈乎 [2008-05-29] 该产业基金管理公司已获准筹建，首期规模为80亿元，将争取社保的投资

银监会叫停银行担保融资性信托 《财经》记者 张宇哲 温秀 [2008-05-29] 此举影响银行短期收益，但监管部门认为商业银行为信贷资产信托理财产品提供担保会带来不可控风险

雨雪冰冻重灾区投资加速增长 《财经》记者 范军利 [2008-05-29] 一季度，六个重灾区投资比去年同期增长33.7％，高出全国平均水平7.8个百分点

中粮屯河试水 央企激励徐行 《财经》记者 温秀 [2008-05-29] 在实际推进过程中，竞争性行业的央企比垄断行业的央企，更容易也更有理由成为长期激励的先行者

证监会明确两类情况视为主业未起重大变化 《财经》记者 乔晓会 [2008-05-28] 新发布解释性文件对整个并购市场影响不大，仅是为同一控制权人上市前内部整合业务提供便利

央行官员称国际金价仍有上升空间 《财经》记者 范军利 [2008-05-28] 黄金价格可能冲上1000美元/盎司以上，再度改写国际黄金市场的历史最高纪录

【华夏建通调查之三】股价完美异动 《财经》记者 周桓 实习记者 张冰 [2008-05-28] 配合“大小非”解禁和遭到立案调查的节点，先后公布第一大股东发生变更的公告，市场表现则先知先觉

特步国际IPO在下限定价 《财经》记者 徐可 [2008-05-28] 每股定价4.05港元，对应于17.1倍市盈率，远低于香港市场同类公司的市盈率

A股午后走强 沪指重上3400 《财经》记者 乔晓会 [2008-05-28] 管理层表示股指期货的准备工作已就绪，但何时推出仍无确定时间表

美国银行执行期权增持建行 《财经》记者 温秀 [2008-05-28] 建行董事长郭树清早些时候接受《财经》记者专访时曾表示，美国银行增持幅度将会低于约定之初的19.9%的持股上限