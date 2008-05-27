- 法兴新任CEO旋风访华《财经》记者 王真
- [2008-06-03]
45岁的乌戴尔上任伊始即来到中国，向中国银监会通报法兴最新情况
- 商业银行破产实施办法草稿已完成《财经》记者 宋燕华
- [2008-06-02]
《证券公司风险处置条例》已经出台，《保险法》修改中亦涉及保险公司的破产内容，银监会正修改商业银行破产实施办法草稿，但关键的配套措施——存款保险制度建设目前并无突破性进展
- 汇控管理层高薪再遭股东质疑《财经》记者 王真
- [2008-05-31]
股东大会上，多位股东发言质疑汇控管理层“不力”、“不公”以及“没有担当相应的责任”
- 招行可能通过发行次级债全面收购永隆银行《财经》驻香港记者 徐可 记者 毕爱芳 于宁
- [2008-05-30]
对于中国内地银行而言，这是第一次获得海外银行的控股权。对于香港银行界来说，这是继2001年新加坡星展银行收购道亨之后，最昂贵的一次银行收购案
- 招行签约收购永隆银行 触要约收购《财经》记者 徐可
- [2008-05-30]
招行将以每股156.5港元的价格，收购永隆53.1％股份；估计全面收购将涉资逾300亿港元
- 中注协：关注上市公司“换所”现象《财经》记者 宋燕华
- [2008-05-30]
1570家上市公司2007年报中，非标准意见审计报告合计占比7.7%；共有147家上市公司在2007年年报审计期间变更了事务所，非标报告占“换所”公司总数的15.6%
- 南航权证盘中再度临时停牌《财经》记者 李箐
- [2008-05-30]
上海证券交易所近期对南航权证频频临时停牌，但每次停牌之时价格波幅不一，市场无从把握停牌依据
- 基金维稳 须防形成资本市场“堰塞湖”《财经》记者 乔晓会
- [2008-05-30]
基金不应也无能力承担“维稳”的“政治任务”，否则必然形成资本市场的“堰塞湖”——在熊市之时出现基金持有人利益被加倍牺牲的“次生灾害”
- 股东会议批准贝尔斯登售予摩根大通《财经》驻华盛顿记者 陈竹
- [2008-05-30]
收购完成后摩根大通只会保留45%的贝尔斯登员工，预示超过7000名员工将面临失业
- 银监会叫停银行担保融资性信托《财经》记者 张宇哲 温秀
- [2008-05-29]
此举影响银行短期收益，但监管部门认为商业银行为信贷资产信托理财产品提供担保会带来不可控风险
- 雨雪冰冻重灾区投资加速增长《财经》记者 范军利
- [2008-05-29]
一季度，六个重灾区投资比去年同期增长33.7％，高出全国平均水平7.8个百分点
- 中粮屯河试水 央企激励徐行《财经》记者 温秀
- [2008-05-29]
在实际推进过程中，竞争性行业的央企比垄断行业的央企，更容易也更有理由成为长期激励的先行者
- 中国中期止步“期货第一股”《财经》记者 范军利
- [2008-05-29]
证监会期货新规将更多与中国中期一样，欲打造期货业巨舰的上市公司，隔离于防火墙之外
- 【华夏建通调查之三】股价完美异动《财经》记者 周桓 实习记者 张冰
- [2008-05-28]
配合“大小非”解禁和遭到立案调查的节点，先后公布第一大股东发生变更的公告，市场表现则先知先觉
- 特步国际IPO在下限定价《财经》记者 徐可
- [2008-05-28]
每股定价4.05港元，对应于17.1倍市盈率，远低于香港市场同类公司的市盈率
- 美国银行执行期权增持建行《财经》记者 温秀
- [2008-05-28]
建行董事长郭树清早些时候接受《财经》记者专访时曾表示，美国银行增持幅度将会低于约定之初的19.9%的持股上限