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测试栏目
爱德蒙得洛希尔银行拍获中海基金15％股权《财经》记者 宋燕华
[2008-05-26]
以中海基金1.3亿元注册资本计算，本次拍卖的股权约为2000万股，成交价合每股7.5元
两市缩量重挫 沪指失守3400点《财经》记者 乔晓会 曹祯
[2008-05-26]
沪指大跌108.55点，跌幅3.13%；沪市成交额672.26亿元，深市成交额仅为361.72亿元
南方基金人事变动频生《财经》记者 毕爱芳
[2008-05-26]
继年初副总经理邓召明辞职后，另一名副总经理许小松辞职
华平总裁谈150亿美元基金投资去向《财经》记者 于宁 王真
[2008-05-26]
华平集团总裁纪杰在京接受《财经》记者专访时称，此基金投资中国的比例没有限制，至少几十亿美元
证监会：控股期货公司不得超过一家《财经》记者 范军利
[2008-05-25]
新规要求，同一主体控股和参股期货公司不得超过两家，控股期货公司不得超过一家
上海杨浦欲建长三角风投中心《财经》记者 沈乎
[2008-05-23]
依托1亿元的政府引导基金和周边大学资源，并已引入硅谷风投基金
吴定富：今年保险赔付将远超往年《财经》记者 陈慧颖
[2008-05-22]
南方雨雪冰冻灾害赔付额已近50亿元，汶川地震的赔付工作尚未完全展开
国开行四川分行贷款受损超80亿元《财经》记者 张宇哲
[2008-05-22]
如何界定金融机构因受灾造成的不良贷款责任，成为业内关注的焦点
上市公司停牌一般不得超5日《财经》记者 毕爱芳
[2008-05-22]
深交所新规还要求公司提交内幕信息知情人名单，以排查内幕交易
保利、万科开辟发债融资途径《财经》记者 于宁 乔晓会
[2008-05-22]
在银根紧缩及大规模股票融资难以操作的情况下，公司债成为证监会鼓励、房地产公司青睐的融资方式
鲁宾斯坦：PE行业重新活跃起来《财经》记者 王真
[2008-05-21]
凯雷正努力建立一个更为平衡的投资组合，扩大杠杆融资和房地产业务。未来的6-9个月将是PE投资的绝佳时机
汶川地震央企损失超300亿元《财经》记者 张宇哲
[2008-05-21]
中央企业职工伤亡、失踪或失去联系超过3000人
上市公司重大资产重组规矩渐全
[2008-05-21]
证监会实行“静默期”，重组委全权决定；交易所行使审核，取消“预沟通”
港交所引入收市竞价制《财经》驻香港记者 苏勇鹏
[2008-05-20]
届时在正常收市时段后，将进入为时10分钟的竞价交易，旨在寻找能充实反映市场动态的收市价
石化医药领跌 沪深两市重挫《财经》实习记者 张冰
[2008-05-20]
上证指数跌161.60点至3443.16点，对基本面的悲观预期，给股指回升带来压力
新疆国际信托变身华融信托《财经》记者 张宇哲
[2008-05-20]
华融将用三年至五年的时间发展成为以证券、信托、租赁等业务为依托的金融控股公司
新华财经回应“撤资远东资信”《财经》记者 范军利
[2008-05-20]
称公司在远东资信的股权目前并无任何变动，并称“会在必要时对拥有权结构进行调整”
银行业应对震灾《财经》记者 温秀
[2008-05-20]
当务之急是迅速恢复灾区的基本金融服务；灾后重建需在社会责任和商业原则间找寻平衡 　　
上海存量企业年金整体移交完毕《财经》记者 沈乎
[2008-05-20]
依“整体接收”而建的长江养老保险斩获年金争夺战先机，太平养老和平安养老则紧盯“过渡期”后
广发证券回应梅雁：股权转让“合法”《财经》实习记者 张冰
[2008-05-20]
梅雁水电认为，当初转让协议违法无效；广发证券回应称，转让“合法合规”
上海银行业捐款逾6500余万元《财经》记者 范军利
[2008-05-19]
交通银行等机构亦加大抗震救灾信贷支持力度，并将调整授信方案帮助灾区客户自救脱困 　　
深发展：15亿贷款和解协议有法律效力《财经》记者 毕爱芳 张曼
[2008-05-19]
回应市场传闻，深发展发布澄清公告，称和解协议“履行了必要的并经过公证的法律手续”
证监会提出2008法制工作三重点《财经》记者 李箐
[2008-05-19]
分别为推动《投资基金法》修改；完善创业板市场规则；转变监管工作方式，提高监管效能
房贷风险可能于三季度后更多暴露《财经》记者 温秀
[2008-05-19]
业内人士认为银行信贷对房地产开发商的资金链影响并不大，但销售风险须引起关注
保险业准备迎接震后报险高峰《财经》记者 陈慧颖
[2008-05-18]
针对一些家庭因成员遇难、留医无法报案的情况，保险公司将主动进行核保工作
新巴塞尔协议对中国银行业带来巨大挑战《财经》记者 于宁
[2008-05-18]
新巴塞尔协议的实质是实现银行在信用风险、市场风险、操作风险三个领域的风险信息的透明
摩根大通料沪深300今年可能增长20%《财经》记者 沈乎
[2008-05-16]
董事总经理李晶认为，所有个股和指数同涨情形不会再现，不同行业之间分化将会比较严重
美财政部未将中国列为汇率操纵国《财经》记者 张环宇
[2008-05-16]
未将中国列入汇率操纵国的名单，但认为人民币仍处于低估状态，升值速度不应放慢
华欧国际牌照难解《财经》记者 沈乎 乔晓会
[2008-05-16]
监管当局有意放行其扩大业务牌照，但中外方股东偏好并不一致
NDF市场两年来首现人民币贬值预期《财经》实习记者 眭芳韫
[2008-05-16]
各期限报价也持续走软，市场预期人民币兑美元升值速度将减缓
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