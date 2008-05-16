- 两市缩量重挫 沪指失守3400点《财经》记者 乔晓会 曹祯
- [2008-05-26]
沪指大跌108.55点，跌幅3.13%；沪市成交额672.26亿元，深市成交额仅为361.72亿元
- 南方基金人事变动频生《财经》记者 毕爱芳
- [2008-05-26]
继年初副总经理邓召明辞职后，另一名副总经理许小松辞职
- 华平总裁谈150亿美元基金投资去向《财经》记者 于宁 王真
- [2008-05-26]
华平集团总裁纪杰在京接受《财经》记者专访时称，此基金投资中国的比例没有限制，至少几十亿美元
- 保利、万科开辟发债融资途径《财经》记者 于宁 乔晓会
- [2008-05-22]
在银根紧缩及大规模股票融资难以操作的情况下，公司债成为证监会鼓励、房地产公司青睐的融资方式
- 鲁宾斯坦：PE行业重新活跃起来《财经》记者 王真
- [2008-05-21]
凯雷正努力建立一个更为平衡的投资组合，扩大杠杆融资和房地产业务。未来的6-9个月将是PE投资的绝佳时机
- 港交所引入收市竞价制《财经》驻香港记者 苏勇鹏
- [2008-05-20]
届时在正常收市时段后，将进入为时10分钟的竞价交易，旨在寻找能充实反映市场动态的收市价
- 石化医药领跌 沪深两市重挫《财经》实习记者 张冰
- [2008-05-20]
上证指数跌161.60点至3443.16点，对基本面的悲观预期，给股指回升带来压力
- 新疆国际信托变身华融信托《财经》记者 张宇哲
- [2008-05-20]
华融将用三年至五年的时间发展成为以证券、信托、租赁等业务为依托的金融控股公司
- 新华财经回应“撤资远东资信”《财经》记者 范军利
- [2008-05-20]
称公司在远东资信的股权目前并无任何变动，并称“会在必要时对拥有权结构进行调整”
- 银行业应对震灾《财经》记者 温秀
- [2008-05-20]
当务之急是迅速恢复灾区的基本金融服务；灾后重建需在社会责任和商业原则间找寻平衡
- 上海存量企业年金整体移交完毕《财经》记者 沈乎
- [2008-05-20]
依“整体接收”而建的长江养老保险斩获年金争夺战先机，太平养老和平安养老则紧盯“过渡期”后
- 上海银行业捐款逾6500余万元《财经》记者 范军利
- [2008-05-19]
交通银行等机构亦加大抗震救灾信贷支持力度，并将调整授信方案帮助灾区客户自救脱困
- 保险业准备迎接震后报险高峰《财经》记者 陈慧颖
- [2008-05-18]
针对一些家庭因成员遇难、留医无法报案的情况，保险公司将主动进行核保工作
- 华欧国际牌照难解《财经》记者 沈乎 乔晓会
- [2008-05-16]
监管当局有意放行其扩大业务牌照，但中外方股东偏好并不一致