两市缩量重挫 沪指失守3400点 《财经》记者 乔晓会 曹祯 [2008-05-26] 沪指大跌108.55点，跌幅3.13%；沪市成交额672.26亿元，深市成交额仅为361.72亿元

南方基金人事变动频生 《财经》记者 毕爱芳 [2008-05-26] 继年初副总经理邓召明辞职后，另一名副总经理许小松辞职

华平总裁谈150亿美元基金投资去向 《财经》记者 于宁 王真 [2008-05-26] 华平集团总裁纪杰在京接受《财经》记者专访时称，此基金投资中国的比例没有限制，至少几十亿美元

上海杨浦欲建长三角风投中心 《财经》记者 沈乎 [2008-05-23] 依托1亿元的政府引导基金和周边大学资源，并已引入硅谷风投基金

国开行四川分行贷款受损超80亿元 《财经》记者 张宇哲 [2008-05-22] 如何界定金融机构因受灾造成的不良贷款责任，成为业内关注的焦点

上市公司停牌一般不得超5日 《财经》记者 毕爱芳 [2008-05-22] 深交所新规还要求公司提交内幕信息知情人名单，以排查内幕交易

保利、万科开辟发债融资途径 《财经》记者 于宁 乔晓会 [2008-05-22] 在银根紧缩及大规模股票融资难以操作的情况下，公司债成为证监会鼓励、房地产公司青睐的融资方式

汶川地震央企损失超300亿元 《财经》记者 张宇哲 [2008-05-21] 中央企业职工伤亡、失踪或失去联系超过3000人

港交所引入收市竞价制 《财经》驻香港记者 苏勇鹏 [2008-05-20] 届时在正常收市时段后，将进入为时10分钟的竞价交易，旨在寻找能充实反映市场动态的收市价

石化医药领跌 沪深两市重挫 《财经》实习记者 张冰 [2008-05-20] 上证指数跌161.60点至3443.16点，对基本面的悲观预期，给股指回升带来压力

新疆国际信托变身华融信托 《财经》记者 张宇哲 [2008-05-20] 华融将用三年至五年的时间发展成为以证券、信托、租赁等业务为依托的金融控股公司

银行业应对震灾 《财经》记者 温秀 [2008-05-20] 当务之急是迅速恢复灾区的基本金融服务；灾后重建需在社会责任和商业原则间找寻平衡

上海存量企业年金整体移交完毕 《财经》记者 沈乎 [2008-05-20] 依“整体接收”而建的长江养老保险斩获年金争夺战先机，太平养老和平安养老则紧盯“过渡期”后

上海银行业捐款逾6500余万元 《财经》记者 范军利 [2008-05-19] 交通银行等机构亦加大抗震救灾信贷支持力度，并将调整授信方案帮助灾区客户自救脱困

深发展：15亿贷款和解协议有法律效力 《财经》记者 毕爱芳 张曼 [2008-05-19] 回应市场传闻，深发展发布澄清公告，称和解协议“履行了必要的并经过公证的法律手续”

证监会提出2008法制工作三重点 《财经》记者 李箐 [2008-05-19] 分别为推动《投资基金法》修改；完善创业板市场规则；转变监管工作方式，提高监管效能

房贷风险可能于三季度后更多暴露 《财经》记者 温秀 [2008-05-19] 业内人士认为银行信贷对房地产开发商的资金链影响并不大，但销售风险须引起关注

保险业准备迎接震后报险高峰 《财经》记者 陈慧颖 [2008-05-18] 针对一些家庭因成员遇难、留医无法报案的情况，保险公司将主动进行核保工作

新巴塞尔协议对中国银行业带来巨大挑战 《财经》记者 于宁 [2008-05-18] 新巴塞尔协议的实质是实现银行在信用风险、市场风险、操作风险三个领域的风险信息的透明

美财政部未将中国列为汇率操纵国 《财经》记者 张环宇 [2008-05-16] 未将中国列入汇率操纵国的名单，但认为人民币仍处于低估状态，升值速度不应放慢

华欧国际牌照难解 《财经》记者 沈乎 乔晓会 [2008-05-16] 监管当局有意放行其扩大业务牌照，但中外方股东偏好并不一致