- 期铜反弹难改调整趋势《财经》记者 范军利
- [2008-05-16]
震后重建并不会改变铜市整体供需关系，“铜市调整刚刚开始，弱市行情仍将继续”
- 上证所试行国债联合做市《财经》记者 范军利
- [2008-05-16]
一级交易商将联合做市指定国债，16家一级交易商报价单边总量将达8000万元，流动性需求得以满足
- 五只内地新股本周在港预路演《财经》记者 张映光
- [2008-05-16]
如此集中的启动赴港IPO计划，今年尚属首次；此举或为投行对持续低迷的香港市场的一次试探
- 宏源证券董监薪酬方案被否《财经》记者 李箐
- [2008-05-16]
除正副董事长、总经理外，其余高管薪酬照常；为首家股东大会否决董监薪酬分配方案的上市公司
- “永隆银行竞购战”下周或见分晓《财经》记者 徐可
- [2008-05-15]
各竞购者已提交最后报价，永隆大股东伍氏家族正作综合考量，预计最快于下周公布倾向性意见
- 凯雷投资在华寻求“地区突破”《财经》实习记者 张冰
- [2008-05-15]
与山东签署政企合作备忘录，承诺主投该省；山东则回报以投资机遇，助其在鲁发展
- 保险保障基金公司将成立《财经》记者 于宁
- [2008-05-15]
保监会正在修订《保险保障基金管理办法》，未来新公司将如何运作，成为市场关注焦点
- 深发展15亿贷款案达成和解《财经》记者 毕爱芳
- [2008-05-14]
历经近三年，四方终达和解，深发展有望减少10亿元不良资产，冲回1亿元的拨备
- 央行称货币政策突出抑通胀《财经》记者 张环宇
- [2008-05-14]
《2008年一季度货币政策执行报告》称，中国经济增长可能适度放缓，消费者价格指数仍将高位运行
- 外资新华财经拟撤出上海远东资信《财经》记者 范军利
- [2008-05-14]
当年以自然人代持方式突破行业外资限制，福禧短融券危机后市场、监管两面受困，一家国企和一家民企正洽商联手接盘
- 上海国际集团新任命三位高管《财经》记者 沈乎
- [2008-05-14]
尽管仍处于过渡性调整之中，上海国际集团的董事会构成和整套行政班底已基本形成
- “大小非”超标准减持或被责令回购《财经》记者 范军利
- [2008-05-14]
上海证券交易所发布并实施《证券异常交易实时监控指引》，违规减持情节特别严重者将面临六种处罚
- 巨灾使保险公司承受短期压力《财经》记者 陈慧颖
- [2008-05-14]
今年以来灾害不断，保险公司短期内将承受经营压力，长期而言，社会保险意识有望提升
- 李若谷认为东亚需建统一货币体系《财经网》实习记者 李增新
- [2008-05-11]
东亚各国需要逐步消灭货币错配现象，长期来看，应该建立东亚统一的货币体系
- “热钱”流入 规模几何？改编自5月12日出版的《财经》杂志
- [2008-05-11]
大量“热钱”流入，押赌的前提是人民币升值继续