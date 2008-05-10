期铜反弹难改调整趋势 《财经》记者 范军利 [2008-05-16] 震后重建并不会改变铜市整体供需关系，“铜市调整刚刚开始，弱市行情仍将继续”

上证所试行国债联合做市 《财经》记者 范军利 [2008-05-16] 一级交易商将联合做市指定国债，16家一级交易商报价单边总量将达8000万元，流动性需求得以满足

五只内地新股本周在港预路演 《财经》记者 张映光 [2008-05-16] 如此集中的启动赴港IPO计划，今年尚属首次；此举或为投行对持续低迷的香港市场的一次试探

宏源证券董监薪酬方案被否 《财经》记者 李箐 [2008-05-16] 除正副董事长、总经理外，其余高管薪酬照常；为首家股东大会否决董监薪酬分配方案的上市公司

保险保障基金公司将成立 《财经》记者 于宁 [2008-05-15] 保监会正在修订《保险保障基金管理办法》，未来新公司将如何运作，成为市场关注焦点

民生董秘回应称高管薪酬并不高 《财经》记者 历志刚 温秀 [2008-05-15] 他解释高管待遇已完全货币化，今年薪酬增长主要来自业绩超额奖励

深发展15亿贷款案达成和解 《财经》记者 毕爱芳 [2008-05-14] 历经近三年，四方终达和解，深发展有望减少10亿元不良资产，冲回1亿元的拨备

央行称货币政策突出抑通胀 《财经》记者 张环宇 [2008-05-14] 《2008年一季度货币政策执行报告》称，中国经济增长可能适度放缓，消费者价格指数仍将高位运行

外资新华财经拟撤出上海远东资信 《财经》记者 范军利 [2008-05-14] 当年以自然人代持方式突破行业外资限制，福禧短融券危机后市场、监管两面受困，一家国企和一家民企正洽商联手接盘

上海国际集团新任命三位高管 《财经》记者 沈乎 [2008-05-14] 尽管仍处于过渡性调整之中，上海国际集团的董事会构成和整套行政班底已基本形成

汶川地震再次凸显巨灾保险缺位 《财经》记者 符燕艳 [2008-05-14] 平安财险预拨款1000万应对；预计地震对保险业影响非常有限

巨灾使保险公司承受短期压力 《财经》记者 陈慧颖 [2008-05-14] 今年以来灾害不断，保险公司短期内将承受经营压力，长期而言，社会保险意识有望提升

法兴汇丰第一季度继续受次贷危机影响 《财经》记者 王真 [2008-05-13] 汇丰银行表现优于前两个季度；法兴资产减记接近12亿欧元，亚太区高管暂无变动

摩根士丹利入股杭州工商信托 可获经营权 《财经》记者 乔晓会 [2008-05-13] 入股比例达19.9%的政策上限。摩根士丹利杨凯、钱俊均有可能出任合资信托公司高管

地震成短期负面因素 两市震荡下跌 《财经》记者 沈乎 [2008-05-13] 沪指跌1.84%，收于3560.24点。深成指跌0.70%，收于13074.23点

上证所或将开通与上市公司的卫星通信 《财经》记者 范军利 [2008-05-13] 上证所首次对某地区上市公司集体停牌，相关人士称将考虑在交易所和上市公司之间开通卫星通信

受地震影响 沪深两市早盘低开 《财经》记者 乔晓会 [2008-05-13] 沪指开盘下跌111.27点，深成指开盘下跌438.34点

证监会系统评估“对外开放”成败 《财经》记者 李箐 [2008-05-12] 为下月举行的第四次中美战略经济对话提供中方决策参考