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测试栏目
期铜反弹难改调整趋势《财经》记者 范军利
[2008-05-16]
震后重建并不会改变铜市整体供需关系，“铜市调整刚刚开始，弱市行情仍将继续”
上证所试行国债联合做市《财经》记者 范军利
[2008-05-16]
一级交易商将联合做市指定国债，16家一级交易商报价单边总量将达8000万元，流动性需求得以满足 　　 　　
五只内地新股本周在港预路演《财经》记者 张映光
[2008-05-16]
如此集中的启动赴港IPO计划，今年尚属首次；此举或为投行对持续低迷的香港市场的一次试探
宏源证券董监薪酬方案被否《财经》记者 李箐
[2008-05-16]
除正副董事长、总经理外，其余高管薪酬照常；为首家股东大会否决董监薪酬分配方案的上市公司
“永隆银行竞购战”下周或见分晓《财经》记者 徐可
[2008-05-15]
各竞购者已提交最后报价，永隆大股东伍氏家族正作综合考量，预计最快于下周公布倾向性意见
凯雷投资在华寻求“地区突破”《财经》实习记者 张冰
[2008-05-15]
与山东签署政企合作备忘录，承诺主投该省；山东则回报以投资机遇，助其在鲁发展
保险保障基金公司将成立《财经》记者 于宁
[2008-05-15]
保监会正在修订《保险保障基金管理办法》，未来新公司将如何运作，成为市场关注焦点
曹文炼：社保获得自主投资产业基金决策权《财经》记者 宋燕华
[2008-05-15]
新设立的基金管理公司不能由地方控股，并通过市场选择的方式选择管理公司的发起人和管理团队
民生董秘回应称高管薪酬并不高《财经》记者 历志刚 温秀
[2008-05-15]
他解释高管待遇已完全货币化，今年薪酬增长主要来自业绩超额奖励
交易所欲惩戒“大小非”违规减持《财经》记者 乔晓会
[2008-05-15]
相关惩戒措施并无技术障碍，但疑存法律漏洞 　　
基金被要求“保持市场稳定”《财经》记者 李箐
[2008-05-15]
此举出自对于市场下跌的担心，但有可能适得其反，积聚市场风险
深发展15亿贷款案达成和解《财经》记者 毕爱芳
[2008-05-14]
历经近三年，四方终达和解，深发展有望减少10亿元不良资产，冲回1亿元的拨备
央行称货币政策突出抑通胀《财经》记者 张环宇
[2008-05-14]
《2008年一季度货币政策执行报告》称，中国经济增长可能适度放缓，消费者价格指数仍将高位运行
外资新华财经拟撤出上海远东资信《财经》记者 范军利
[2008-05-14]
当年以自然人代持方式突破行业外资限制，福禧短融券危机后市场、监管两面受困，一家国企和一家民企正洽商联手接盘
上海国际集团新任命三位高管《财经》记者 沈乎
[2008-05-14]
尽管仍处于过渡性调整之中，上海国际集团的董事会构成和整套行政班底已基本形成
汶川地震再次凸显巨灾保险缺位《财经》记者 符燕艳
[2008-05-14]
平安财险预拨款1000万应对；预计地震对保险业影响非常有限
“大小非”超标准减持或被责令回购《财经》记者 范军利
[2008-05-14]
上海证券交易所发布并实施《证券异常交易实时监控指引》，违规减持情节特别严重者将面临六种处罚
巨灾使保险公司承受短期压力《财经》记者 陈慧颖
[2008-05-14]
今年以来灾害不断，保险公司短期内将承受经营压力，长期而言，社会保险意识有望提升
法兴汇丰第一季度继续受次贷危机影响《财经》记者 王真
[2008-05-13]
汇丰银行表现优于前两个季度；法兴资产减记接近12亿欧元，亚太区高管暂无变动
工行携手中保国际、富通入股太平保险《财经》记者 陈慧颖
[2008-05-13]
通过一系列运作，最终工行和中保国际各占太平保险43.5%，富通持股13%
摩根士丹利入股杭州工商信托 可获经营权《财经》记者 乔晓会
[2008-05-13]
入股比例达19.9%的政策上限。摩根士丹利杨凯、钱俊均有可能出任合资信托公司高管
地震成短期负面因素 两市震荡下跌《财经》记者 沈乎
[2008-05-13]
沪指跌1.84%，收于3560.24点。深成指跌0.70%，收于13074.23点
上证所或将开通与上市公司的卫星通信《财经》记者 范军利
[2008-05-13]
上证所首次对某地区上市公司集体停牌，相关人士称将考虑在交易所和上市公司之间开通卫星通信
受地震影响 沪深两市早盘低开《财经》记者 乔晓会
[2008-05-13]
沪指开盘下跌111.27点，深成指开盘下跌438.34点
证监会系统评估“对外开放”成败《财经》记者 李箐
[2008-05-12]
为下月举行的第四次中美战略经济对话提供中方决策参考
央行上调存款准备金率至16.5%《财经》记者 张环宇
[2008-05-12]
由于中美存在较大利差，为防止短期资本流入冲击，预计央行对加息持谨慎取向
李若谷认为东亚需建统一货币体系《财经网》实习记者 李增新
[2008-05-11]
东亚各国需要逐步消灭货币错配现象，长期来看，应该建立东亚统一的货币体系
“热钱”流入 规模几何？改编自5月12日出版的《财经》杂志
[2008-05-11]
大量“热钱”流入，押赌的前提是人民币升值继续
【陆家嘴论坛】项俊波谈农行三大挑战《财经》记者 赵何娟
[2008-05-10]
这位农行行长称，农行改革必须坚持面向“三农”，但大型商业银行面向“三农”面临矛盾和挑战
【陆家嘴论坛】沈联涛比较次贷与亚洲金融危机《财经》记者 王真
[2008-05-10]
香港证监会前主席认为，一个是复杂衍生品危机，一个是传统银行危机，在监管和政策性问题上都有不同
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