真正引起PC厂商恐慌的苹果产品 2011年09月23日 覃特 一旦苹果在超轻薄的笔记本市场上发力，一定会引起PC厂商的巨大恐慌，毕竟这是他们最后一块还能保持高利润的阵地了。实际上，苹果已经这么做了。

Windows 8将引发全行业混战 2011年07月15日 覃特/文 Windows 8的确可以称得上是近25年以来微软在操作系统上最重大的调整，微软希望藉由Windows 8重新改变客户使用PC的方式。我们甚至可以预见，Windows 8的出现即将引发一场行业内的全面战争