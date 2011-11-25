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2012年02月02日
“碎片化”已经成为理解互联网的一个重要术语。然而，一般对这个术语的理解往往停留在字面上，或者直观的感受上。
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2011年12月29日
简单说来，“虚拟化”就是要突破过去的哲学两次转向（本体论和语言学转向），给我们业已“浇铸成型”的哲学底座注入一点新的东西。这是计算机、互联网技术深刻嵌入到人的社会生活各个层面之后，自然引发的哲学思考。
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2011年12月22日
在2011年底，我给自己罗列了一个与科技相关的“欲望微清单”。“欲望”代表一种在现实中“可望不可求”的急切心态，而且它蕴含着一种大胆的猜测在里面。
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2011年12月09日
央视3D频道将在2012年元旦开播，这个消息对于3D电视机厂商上来说无疑是个巨大利好，但诸如“2012年3D会成为电视的标配功能”、“央视3D开播将极大促进3D 产业发展”的论调我认为言过其实了。
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2011年12月01日
如果说技术对于经济的影响总是积极的，那么为何过去十年来美国的高科技突飞猛进，可是就业却持续不景气，以至于经济增长停滞不前。技术究竟是经济的积极推动力？还是会给就业带来灭顶之灾？
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2011年11月25日
被誉为互联网最深刻的思想家之一的克莱·舍基（Clay Shirky），毕业于耶鲁大学美术专业
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2011年11月11日
图书作为信息的载体，对于互联网来说算是一个骨灰级的传统媒介，但它在今天竟然成为苏宁、京东等一票电子商务企业点起商战的导火索
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2011年11月03日
安卓系统在智能手机和平板电脑两大领域捷报频传，但鲜亮的市场份额数字，却难以掩盖安卓将面临的盛世危机，阵营内利益秩序混乱以及用户体验好评下降，让安卓产业生态系统开始变得脆弱
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2011年10月28日
混乱的Android系统版本是一直困扰谷歌的难题，他们寄希望Android 4.0系统能结束这一困境，但如今仓促上马，以及谷歌对于市场节奏把握的混乱无序，只会把事情弄得更糟。
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2011年10月20日
25年前，在罗马的道路上，CarloPetrini先生被年轻人狼吞虎咽麦当劳巨无霸的场景所震惊。他不希望饮食文化朝着快餐文化方向发展
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2011年10月13日
生活在多伦多的居民，至今仍清晰地记得3年前的一桩惨案：布兰登·克里斯普（Brandon Crisp），一个14岁少年，在失踪3周后被人发现死在离家不远的草丛中
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2011年09月30日
如果不出意外，惠普刚刚完成的CEO更迭，将使这个曾经无比辉煌的IT巨人继续处于迷航状态。
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2011年09月23日
一旦苹果在超轻薄的笔记本市场上发力，一定会引起PC厂商的巨大恐慌，毕竟这是他们最后一块还能保持高利润的阵地了。实际上，苹果已经这么做了。
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2011年09月16日
社交巨擘扎克伯格，在今年7月份的一次年会上，高调宣布Facebook全球注册用户已经突破7.5亿，且每天分享的信息多达40亿条。这一令扎克伯格兴奋的数字，伴随着他的一个清醒的判断，“社交网络处在一个转折点”。
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2011年09月02日
尽管iPad依然是平板电脑领域的主流产品，而且时至今日还很难看到有何种产品能够撼动它的主导地位，但这并不能减弱其他对手进入这个市场的热情
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2011年08月19日
据PCMAG消息，苹果今年第二季度的智能手机销量已超过诺基亚，已成为智能手机营收和出货量的双料冠军。
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2011年07月15日
Windows 8的确可以称得上是近25年以来微软在操作系统上最重大的调整，微软希望藉由Windows 8重新改变客户使用PC的方式。我们甚至可以预见，Windows 8的出现即将引发一场行业内的全面战争
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2011年07月08日
未来的社交网络能行多远，既有赖于技术底层的重大突破，也有赖于构造新的技术伦理
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2011年07月01日
从“Live”到“365”，微软用去了6年，今天的市场想要将软件公司与互联网公司进行区隔已经非常困难
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2011年06月17日
大多数IT厂商东施效颦的结果是制造着一批又一批外表简约、内在简陋的东西，这其中自然包括今年红得发紫的平板电脑，而大多数老板现在更乐于高谈移动互联网或者云计算等热门话题，却忘了，他们已经许久没去听过用户真实的抱怨或者期望了