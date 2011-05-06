-
2011年06月10日
面对iPad，PC业界展现出了一种典型的“前倨后恭”的心理变化历程。我认为PC厂商最该反思的，就是如何摒弃原来的旧观念以及已经习惯了的竞争环境，其实这也是PC行业过去十年来乏善可陈的症结所在
-
2011年06月03日
半个世纪以来，图林测试除了确立了一种直观、苛刻的机器智能检验标准，惹得众多计算机科学家、发烧友一试身手外，一直没找到什么实际用途
-
2011年05月27日
我曾经想当然的认为既然可以做朋友，就一定能够一起很好的共事，但事实证明错了
-
2011年05月20日
尚吉刚/文
目前SSD厂商大多还是以硬件售卖者的身份存在，只要用户能买他们的东西，至于售后的寿命问题和优化问题，似乎就不再是他们所关心的了
-
2011年05月13日
覃特\文
移动互联市场的快速崛起，正引领整个PC产业从桌面系统向移动系统转移，英特尔和微软之间此前牢不可破的联盟关系，已经在各自的利益面前，分崩离析。
-
2011年05月06日
段永朝/文
《免费经济》标记了一个全新的起点，新经济正在向下扎根；依靠免费的力量，构造着全新的消费体验
-
2011年04月15日
丁晔/文
当人们看到他们将“复制”、“粘贴”发挥到极致后，例如百度文库，人们才意识到，那些所谓互联网企业只是披上.com的外衣而已，他们脑子里仍然是传统的，依靠资源掠夺式的旧有创业者，甚至他们当中的某些代表，其企业操守与传统企业简直难以相提并论
-
2011年04月02日
覃特/文
科技始终对变革起到推动作用，而今天，智能手机、Twitter和Facebook正在迅速加快这一进程，但我们不应该人为地去夸大这样的作用
-
2011年03月25日
尚吉刚/文
网购、团购等新消费模式无疑还将继续壮大，但危机不会因3•15过去而冲淡，反而会随着规模和市场的不断壮大而积累，最终可能随某个特定事件而引爆
-
2011年03月18日
段永朝/文
自Web2.0兴盛以来，“熟人社交”的模式已经被“过度消费”，很快步入了另一座高地——“陌生人的偶遇”
-
2011年02月25日
丁晔/文
尝试将一些IT技术产生的理念，转化应用到每个人的工作领域之中，看看这中跨界的转化方式，是否会对提升个人工作效率产生一些帮助
-
2011年02月18日
覃特/文
2011年全球平板电脑销量将达到4200万台，于是整个IT业界都迫切地想知道，Android平板电脑能够对苹果的iPad构成威胁么？有没有什么快速成功的捷径？
-
2011年02月12日
尚吉刚/文
农历大年二十九（2月1日），英特尔官方宣布6系列芯片组存在设计缺陷，并宣布召回问题芯片组
-
2011年01月31日
丁晔/文
各地房地产市场信息系统和预警预报体系建设中需要政府承担的费用，由各地财政结合当地信息化系统和电子政务建设一并落实
-
2011年01月21日
段永朝/文
在群体交互的过程中，“内容”在不断地产生，比如浏览记录、点评数据；但这些“内容”的价值挖掘，才是最核心的东西
-
2011年01月14日
尚吉刚/文
我喜欢iPad，但讨厌他的虚高定价，靠偷工减料、盲目跟风，我认为是无法击败iPad、给用户带来福祉的，反而只会重复上网本昙花一现的老路
-
2011年01月07日
覃特/文
我相信IT领域还有很多其他值得关注的技术，但我也相信自己列举的这些技术创新是当前最值得关注的，这些有趣的创新都能够在新的一年中对我们的技术领域产生真正的影响。
-
2010年12月31日
文/丁晔
美国“达美乐匹萨”面对网络社区中的批评，一方面采取了积极的回应，且主动进行产品和服务的全面提升，另一方面他们也以一种Web 2.0的心态去开始营销自己。
-
2010年12月24日
段永朝/文
我们现在可能正在步入技术遍地生根的最后阶段。我们热烈欢迎技术狂热进入自己的灵魂深处
-
2010年12月03日
尚吉刚/文
如果要想让民众真正享受到科技进步带来的益处，那么就必须建立公平严格的知识产权保护机制