消费级SSD或将迎爆发性增长 2011年05月20日 尚吉刚/文 目前SSD厂商大多还是以硬件售卖者的身份存在，只要用户能买他们的东西，至于售后的寿命问题和优化问题，似乎就不再是他们所关心的了

科技推动变革由来已久 2011年04月02日 覃特/文 科技始终对变革起到推动作用，而今天，智能手机、Twitter和Facebook正在迅速加快这一进程，但我们不应该人为地去夸大这样的作用

网购危机可能更剧烈爆发 2011年03月25日 尚吉刚/文 网购、团购等新消费模式无疑还将继续壮大，但危机不会因3•15过去而冲淡，反而会随着规模和市场的不断壮大而积累，最终可能随某个特定事件而引爆

Android平板电脑快速成功的捷径 2011年02月18日 覃特/文 2011年全球平板电脑销量将达到4200万台，于是整个IT业界都迫切地想知道，Android平板电脑能够对苹果的iPad构成威胁么？有没有什么快速成功的捷径？

Intel召回问题芯片请别静悄悄 2011年02月12日 尚吉刚/文 农历大年二十九（2月1日），英特尔官方宣布6系列芯片组存在设计缺陷，并宣布召回问题芯片组

2011年我们将看到的有趣创新 2011年01月07日 覃特/文 我相信IT领域还有很多其他值得关注的技术，但我也相信自己列举的这些技术创新是当前最值得关注的，这些有趣的创新都能够在新的一年中对我们的技术领域产生真正的影响。