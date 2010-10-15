缺乏竞合是中国IT产业低级竞争的根源 2010年11月05日 尚吉刚/文 腾讯与360从口水大战开始，终因腾讯逼迫用户二选一而让一场闹剧变成了悲剧

触摸屏并非人见人爱 2010年09月30日 覃特/文 老实说，我对多点触摸技术一向抱有好感，但我非常反感那些“一切都在指尖完成，一切将通过触摸来完成”的说法，如今盛行的触摸模式仍然存在不少的缺陷

偏光式3D反击 3D技术优劣立现 2010年09月21日 尚吉刚/文 偏光式3D阵营对快门式3D阵营的反击，很可能掀起一轮3D技术的优劣论战，这对于让老百姓透彻地了解3D技术的优劣是大有裨益的

为何屏幕尺寸变得至关重要 2010年08月27日 覃特/文 在今天，当大多数用户想要购买某个电子设备的时候，最后是屏幕尺寸让他们做了最终的决定。屏幕尺寸能给应用带来多大的改变么？说对了，恰恰是屏幕尺寸决定了它们有本质的区别

英特尔收购McAfee只是序曲 2010年08月20日 尚吉刚/文 今天最劲爆的科技头条：“英特尔宣布将以每股48美元现金收购安全软件公司McAfee，此笔交易总值将达约78.6亿美元。”

“苹果皮”与山寨无关 2010年08月13日 丁晔/文 一件薄薄的外套就可以轻而易举的将iPod Touch瞬间变成iPhone，粉丝们将这种装置成为“苹果皮”,这种修改方式在法律层面是否被许可，有着太多不确定的因素。这种不确定，将会影响“苹果皮”未来的商业前景，虽然它与早先的山寨iPhone有着本质的区别，但是他可能逃脱不了山寨式生存方式

蓝光阵营渐入绝境 2010年07月23日 尚吉刚/文 以SONY为首的蓝光（BD）阵营，虽然在两年半之前成功地让HD DVD阵营自动放弃，但一误再误的保守决策，已经让BD阵营的处境越发凶险，即便是3D功能也很难让它回光返照。事实上，蓝光阵营似乎正在走入绝境