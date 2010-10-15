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2010年11月26日
覃特/文
也许，消费者对当前笔记本电脑的价格已经满意了，不满的是产品本身与其心理价值的偏离。面对那些做工缩水、服务贬值的产品，我们是该高兴其价格的低廉，还是该担忧精品的一去不复返？
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2010年11月19日
段永朝/文
这10年的风雨历程，手握绝对优势的市场资源，让淘宝和百度不能不一再萌生横扫天下的“盟主气概”
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2010年11月12日
丁晔/文
在10月28日公布的2010年“中国高性能计算机性能TOP100”中，2010年当年投产的高性计算系统数量为最近五年最少；直接引用全球高性能计算TOP500参数的数量则为最近五年最多。这样的数据，将会给这份报告的参考意义大打折扣
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2010年11月05日
尚吉刚/文
腾讯与360从口水大战开始，终因腾讯逼迫用户二选一而让一场闹剧变成了悲剧
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2010年10月22日
覃特/文
谷歌Android平台在美国市场最终将会超越苹果iPhone手机。但Android平台在中国市场的发展将会与美国市场大相径庭，也许很难与iPhone进行直接对抗
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2010年10月15日
段永朝/文
微博的价值在于大量转发、评论、回复中，各种信息穿插、编制而成的一幅日渐清晰的“画卷”；微群，或许是某种便利的工具，但对于微博而言，它既不是“战略级的工具”，也不是颠覆性的创新
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2010年09月30日
覃特/文
老实说，我对多点触摸技术一向抱有好感，但我非常反感那些“一切都在指尖完成，一切将通过触摸来完成”的说法，如今盛行的触摸模式仍然存在不少的缺陷
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2010年09月21日
尚吉刚/文
偏光式3D阵营对快门式3D阵营的反击，很可能掀起一轮3D技术的优劣论战，这对于让老百姓透彻地了解3D技术的优劣是大有裨益的
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2010年09月10日
丁晔/文
中国互联网虽然在模式上一路“模仿”走来，令人感到欣慰的是，从业者们的日子大多还算过得不错
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2010年09月03日
段永朝/文
伴随微博的火爆和LBS的快速崛起，社交媒体成为2010年度耀眼的大众网络流行语
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2010年08月27日
覃特/文
在今天，当大多数用户想要购买某个电子设备的时候，最后是屏幕尺寸让他们做了最终的决定。屏幕尺寸能给应用带来多大的改变么？说对了，恰恰是屏幕尺寸决定了它们有本质的区别
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2010年08月20日
尚吉刚/文
今天最劲爆的科技头条：“英特尔宣布将以每股48美元现金收购安全软件公司McAfee，此笔交易总值将达约78.6亿美元。”
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2010年08月13日
丁晔/文
一件薄薄的外套就可以轻而易举的将iPod Touch瞬间变成iPhone，粉丝们将这种装置成为“苹果皮”,这种修改方式在法律层面是否被许可，有着太多不确定的因素。这种不确定，将会影响“苹果皮”未来的商业前景，虽然它与早先的山寨iPhone有着本质的区别，但是他可能逃脱不了山寨式生存方式
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2010年08月06日
段永朝/文
7月22日，互联网数据中心DCCI在北京君悦大酒店举行了大型研讨会，主题是“大事件·微传播·湿营销·跨界融合”，时下流行的玩意儿都在里面了。
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2010年07月30日
覃特/文
购买一台上网本，还是一台平板电脑？这个问题其实可以简化为你是工作，还是享受？这就是区别所在
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2010年07月23日
尚吉刚/文
以SONY为首的蓝光（BD）阵营，虽然在两年半之前成功地让HD DVD阵营自动放弃，但一误再误的保守决策，已经让BD阵营的处境越发凶险，即便是3D功能也很难让它回光返照。事实上，蓝光阵营似乎正在走入绝境
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2010年07月16日
丁晔/文
“企业社会责任报告”早已成为每一家上市工作必须要完成的功课，而在众多报告中，人们很难寻觅到他们如何利用信息技术来实现社会责任的内容
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2010年07月09日
段永朝/文
“参与和分享”是人们最基本的诉求，其实伴随马斯洛5个需求层次的每个层面。只不过过去的境况中，人们苦于缺乏参与的方式和分享的管道，只能受制或者局限于“熟悉的人”
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2010年07月02日
覃特/文
绿色消费并非“消费绿色”，而应该以保护“绿色”为出发点，以不损害明天的消费为原则。说到底，节俭才是最有效的环保方法
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2010年06月18日
尚吉刚/文
在迷雾中开车，最理性和切实的做法是紧盯着前车的尾灯，你不需要管其他的事情。但在智能手机领域，过去尾灯效应的受益者日子不会太好过了。因为有时即便知道前车的方向，由于动力和操控性不足也无法追上前车