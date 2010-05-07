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个股查询：
 
  • 警惕新一轮IT垄断
    2010年06月13日
    丁晔/文
    希望在IT领域的各个层面，能够像互联网一样塑造出更多例如谷歌、Facebook、Twitter等这类公司
     
  • 新互联网生态：从交易到交往
    2010年06月04日
    段永朝/文
    互联网社区中，基于信息的交换方式，并非这种“一手交钱、一手交货”的交易方式，而是类似“礼品经济”的“交往方式”
     
  • “盗版”，还是“垄断”：这是个大问题
    2010年05月28日
    段永朝/文
    对微软来说，试图通过“反盗版”重新夺回、或者说继续巩固自己的“市场优势地位”，这种做法恐怕已经大大地不合时宜了
     
  • IT为何不如汽车产业景气？
    2010年05月21日
    覃特/文
    早在十年前，大家似乎都一致认为IT是朝阳产业，而汽车工业已是明日黄花。至少从这几年来看，汽车行业要远比IT行业景气得多。为什么会出现如此天壤之别的差异呢？
     
  • 3G盛宴为何局部遇冷
    2010年05月14日
    尚吉刚/文
    在一年之后，我们再重新审视3G发展的历程，其中有令人振奋的凯歌，也有3G局部遇冷的待解难题
     
  • Office的那点事儿
    2010年05月07日
    丁晔/文
    无论是谷歌“文档”平台与微软MS Office 2010之间的角斗会是一个什么样的结果，对于每一位使用者来说，最直接的好处就在于，这让人们可以第一次充分的借助网络这个开放平台去进行协同工作
     
  • 发现架构：信息化的全景地图
    2010年04月30日
    段永朝/文
    通过Zachman、TOGAF、ITIL、COBIT等等模型和方法论，可以得到关于信息化的一个全新视角，这个视角的关键词叫“架构”。这种“架构分析”，是透视信息化的全景地图
     
  • 多核为何会出现“软”肋
    2010年04月23日
    尚吉刚/文
    今天多核处理器面临的软件优化欠佳的问题，在很大程度上是由IT厂商现有的盈利模式所决定的
     
  • 别让高清3D电视忽悠了你
    2010年04月16日
    覃特/文
    所有的厂商都有意无意地回避了一个关键的问题：高清3D电视并不像他们描绘的那么美妙，甚至可以不客气地说，消费者的憧憬跟现实还存在着很大的差距
     
  • 如何继承“网络数字遗产”需要一个答案
    2010年04月09日
    丁晔/文
    要想真正的实现“网络实名制”，几乎是一个不可能完成的任务，因为它本身就与互联网文化背道而驰
     
  • 左手苹果，右手日本？
    2010年04月02日
    段永朝/文
    ——移动互联网的两点启示
     
  • 电子垃圾回收 知耻方能后勇
    2010年03月26日
    尚吉刚/文
    发展经济与保护环境，既是矛盾体，又是统一体
     
  • 中国式的网络作弊
    2010年03月19日
    覃特/文
    中国式的网络作弊还是有其特色的，简而言之，一是范围广，其次是手段多，当然最重要还有一个特性，那就是作弊的效果看起来很真实，让人防不胜防
     
  • 黑莓手机中国式成长需要IT土壤
    2010年03月12日
    丁晔/文
    预言往往是很难做出的，虽然中国电信CDMA2000版的黑莓还没有推出，但黑莓在中国的发展绝不会象iPhone那样一帆风顺
     
  • iPad的成败取决于什么？
    2010年03月05日
    覃特/文
    从表面上看，iPad的确不像乔布斯形容的那么“光彩照人”，但从产品理念、商业模式和产业链角度来看，iPad的问世有着毋庸置疑的革命性意义
     
  • 为什么“数值控制”战胜了“模拟控制”？
    2010年02月26日
    段永朝/文
    ——美国早期工业自动化真相（2）
     
  • 争夺车间的控制权（连载）
    2010年02月11日
    段永朝/文
    ——美国早期工业自动化真相（1）
     
  • 互联网！文字不是代码
    2010年02月05日
    丁晔/文
    这种按照引擎喜好来篡改文章的做法，即便到今天仍然会出现在一些商业门户网站之中
     
  • 互联网：正在发生的“寒武纪大爆发”
    2010年01月29日
    段永朝/文
    如果以这个年代为分界，可以把此前的互联网看作是“植物的天堂”，而此后的互联网——短短的5年光景，已经快速地演化为“动物的乐园”了
     
  • 智能本是个什么玩意？
    2010年01月22日
    智能本并不是刚刚冒出来的新鲜概念，只是最近IT业界好像头一次对它的概念有了一个明确的共识，所以一时间被炒得沸沸扬扬
     
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