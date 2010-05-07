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2010年06月13日
丁晔/文
希望在IT领域的各个层面，能够像互联网一样塑造出更多例如谷歌、Facebook、Twitter等这类公司
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2010年06月04日
段永朝/文
互联网社区中，基于信息的交换方式，并非这种“一手交钱、一手交货”的交易方式，而是类似“礼品经济”的“交往方式”
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2010年05月28日
段永朝/文
对微软来说，试图通过“反盗版”重新夺回、或者说继续巩固自己的“市场优势地位”，这种做法恐怕已经大大地不合时宜了
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2010年05月21日
覃特/文
早在十年前，大家似乎都一致认为IT是朝阳产业，而汽车工业已是明日黄花。至少从这几年来看，汽车行业要远比IT行业景气得多。为什么会出现如此天壤之别的差异呢？
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2010年05月14日
尚吉刚/文
在一年之后，我们再重新审视3G发展的历程，其中有令人振奋的凯歌，也有3G局部遇冷的待解难题
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2010年05月07日
丁晔/文
无论是谷歌“文档”平台与微软MS Office 2010之间的角斗会是一个什么样的结果，对于每一位使用者来说，最直接的好处就在于，这让人们可以第一次充分的借助网络这个开放平台去进行协同工作
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2010年04月30日
段永朝/文
通过Zachman、TOGAF、ITIL、COBIT等等模型和方法论，可以得到关于信息化的一个全新视角，这个视角的关键词叫“架构”。这种“架构分析”，是透视信息化的全景地图
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2010年04月23日
尚吉刚/文
今天多核处理器面临的软件优化欠佳的问题，在很大程度上是由IT厂商现有的盈利模式所决定的
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2010年04月16日
覃特/文
所有的厂商都有意无意地回避了一个关键的问题：高清3D电视并不像他们描绘的那么美妙，甚至可以不客气地说，消费者的憧憬跟现实还存在着很大的差距
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2010年04月09日
丁晔/文
要想真正的实现“网络实名制”，几乎是一个不可能完成的任务，因为它本身就与互联网文化背道而驰
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2010年04月02日
段永朝/文
——移动互联网的两点启示
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2010年03月26日
尚吉刚/文
发展经济与保护环境，既是矛盾体，又是统一体
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2010年03月19日
覃特/文
中国式的网络作弊还是有其特色的，简而言之，一是范围广，其次是手段多，当然最重要还有一个特性，那就是作弊的效果看起来很真实，让人防不胜防
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2010年03月12日
丁晔/文
预言往往是很难做出的，虽然中国电信CDMA2000版的黑莓还没有推出，但黑莓在中国的发展绝不会象iPhone那样一帆风顺
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2010年03月05日
覃特/文
从表面上看，iPad的确不像乔布斯形容的那么“光彩照人”，但从产品理念、商业模式和产业链角度来看，iPad的问世有着毋庸置疑的革命性意义
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2010年02月26日
段永朝/文
——美国早期工业自动化真相（2）
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2010年02月11日
段永朝/文
——美国早期工业自动化真相（1）
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2010年02月05日
丁晔/文
这种按照引擎喜好来篡改文章的做法，即便到今天仍然会出现在一些商业门户网站之中
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2010年01月29日
段永朝/文
如果以这个年代为分界，可以把此前的互联网看作是“植物的天堂”，而此后的互联网——短短的5年光景，已经快速地演化为“动物的乐园”了
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2010年01月22日
智能本并不是刚刚冒出来的新鲜概念，只是最近IT业界好像头一次对它的概念有了一个明确的共识，所以一时间被炒得沸沸扬扬