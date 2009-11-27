电子书市场的困局 2010年01月15日 《财经》特约作者 覃特 电子书绝不仅仅在于能看那些下载下来的书，它会引来一个全媒体的时代

丹麦式绿色IT 2009年12月25日 丁晔/文 具有挑战性的问题是，改变巨大能源消耗局面的时间已经不多了

珍爱生命从硬盘做起 2009年11月27日 丁晔/文 在今天，硬盘数据读取的速度直接影响电脑的整体性能

默多克对抗谷歌 2009年11月20日 按年龄算，默多克和谷歌身处完全不同的两个世代。默多克生于1931年，现年78高龄；谷歌创于1998年，距今才11岁

iPhone最新的杀手级应用 2009年11月06日 《财经》记者 何华峰 用3G版iPhone对准身边的一个建筑物，iPhone的屏幕上就会出现这个建筑物的名称，具体位置，周围有什么餐馆……这种AR技术应用很快就会流行起来

谷歌CEO施密特：未来五年的互联网 2009年10月30日 《财经》记者 何华峰 互联网将取代电视和电台，视频将大行其道，实时信息愈加重要，移动云计算实现

Windows 7上市 2009年10月23日 《财经》记者 何华峰 Windows 7在一些日常办公功能上用了许多心思，让原来的功能更加好用、人性化，这为它赢得了高人气

苹果碳排量报告背后 2009年09月30日 《财经》记者 何华峰 颇有新意的是，苹果把人们使用其产品要耗费的电力也算在内。其中，每部iPhone 3G手机的碳排放量是55公斤

谷歌Sidewiki质疑 2009年09月25日 《财经》何华峰 谷歌希望为所有互联网页做出中肯和高质量的注脚，但问题是，Sidewiki极易被滥用

Facebook盈利在望 2009年09月18日 《财经》记者 何华峰 接下来，对于Facebook，除了继续增加用户，最重要的就是增加收入和上市

又见乔布斯 2009年09月11日 《财经》记者 何华峰 对于投资者来说，乔布斯的现身是这场盛会的真正亮点——乔布斯又主导了苹果

Skype再度单飞 2009年09月04日 《财经》记者 何华峰 Skype被eBay收购后，奄奄一息；此次独立，很有可能会书写一出再铸辉煌的商业传奇

YouTube何时扭亏？ 2009年08月28日 《财经》记者 何华峰 学习Hulu播放专业视频，已经成为YouTube吸引广告的明确思路。但要预测其何时盈利，依然很难

Google图书项目争议 2009年08月21日 《财经》记者 何华峰 Google图书项目是一个伟大计划，但应该如何设计出一套限制Google的机制，好让大家放心地把图书交给它？

默多克试验新闻网站收费 2009年08月07日 《财经》记者 何华峰 默多克旗下所有的新闻网站都将在一年之内收费。这将为传统媒体闯出一条血路，还是只是无谓的挣扎？

雅虎微软交易后遗症 2009年07月31日 《财经》记者 何华峰 在这一交易中，微软达到了目的，但雅虎所得似不够多。雅虎的股东并不满意，不排除还有变数

Windows7临近 2009年07月24日 记者 何华峰 Windows 7的开发工作已完成，10月22日上市应没有问题。从现有的情况来看，Windows 7取得成功的可能性颇大

Twitter核心机密外泄事件 2009年07月17日 《财经》记者 何华峰 我们把越来越多的重要信息存在互联网空间里，却只依靠一道极其脆弱的防线——“密码”。黑客再次用成功侵入证明了网络有多么不安全。这一次，倒霉的是Twitter

“海盗湾”之死 2009年07月03日 《财经》记者 何华峰 全球最大BT网站“海盗湾”用户超2500万，在唱片巨头的起诉下，已被判有罪，估计难逃关门命运。但音乐免费分享的趋势恐难改变

MySpace滑落 2009年06月26日 《财经》记者 何华峰 昔日的社交网站老大，默多克的宠儿，缘何现在被Facebook远远地抛在后面，不得不进行大规模裁员

谷歌中国被处暂停部分搜索业务 2009年06月19日 《财经》实习记者 王奇华 有关部门指谷歌中国大量传播淫秽色情内容，责令其暂停境外网页和联想词搜索业务，并进行整改

Google Wave：下一代电邮？ 2009年06月12日 《财经》记者 何华峰 这一款产品的目的，就是要把电邮、即时通讯、博客、维基百科等现代沟通工具，都整合在一起，成为一个真正最新的人与人沟通与交流的平台

“断网事件”始末 2009年06月05日 《财经》记者 明叔亮 DNSpod、运营商以及暴风影音均以受害者的形象出现，“断网事件”当中并无企业主体为消费者损失负责

开始Twitter吧！ 2009年05月22日 《财经》记者 何华峰 越来越多的公司开始研究如何利用Twitter推广自己或者寻找商机。同时，如何防范Twitter可能带来的麻烦也成了热门话题

Google的搜索新方向 2009年05月16日 《财经》记者 何华峰 Google在两年一度的大会上推出的几款新产品，表明其正在致力于“理解”用户，应对来自“语义搜索”、手机博客搜索等领域的挑战

Kindle，报业希望所在？ 2009年05月08日 《财经》记者 何华峰 亚马逊刚发布了豪华版Kindle，专用于阅读报纸和杂志。对于深陷困境的报业来说，也许这类阅读器指明了一条出路

网络战争军备竞赛 2009年04月30日 《财经》记者 何华锋 一场新的国际军备竞赛已始开始，这次发展的是网络武器及相应的防御系统

谁保护我们的网上隐私？ 2009年04月17日 《财经》记者 何华峰 分析我们的上网习惯，向我们推送更精确的广告已成趋势。但技术进步与保护隐私权的分界线到底在哪里？

社交网络价值几何？ 2009年04月10日 《财经》记者 何华峰 IBM与MIT的联合研究表明，员工的绩效，与社交网络有很大的关系，与上司的关系很重要

进军PC操作系统 Android挑战微软 2009年04月03日 《财经》记者 何华峰 Android会成为Google向微软发起挑战的一个重要武器。在未来12－18个月，以Android作为操作系统的PC或将问世

MID会是下一个热点吗？ 2009年03月27日 《财经》记者 何华峰 MID介于智能手机与上网本之间，既方便上网，又有很好的移动性，随着3G时代到来，也许未来两年的明星产品就是MID