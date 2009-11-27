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个股查询：
 
  • 电子书市场的困局
    2010年01月15日
    《财经》特约作者 覃特
    电子书绝不仅仅在于能看那些下载下来的书，它会引来一个全媒体的时代
     
  • 未来商业模式：最牛的“云”
    2010年01月08日
    所谓“云”，就是说计算到底在哪里进行、具体在哪台计算机上、什么过程，数据存储在哪里、怎么调用，诸如此类的问题，你都不必关心——你所要做的，就是“提出你的计算要求，得到你的计算结果”
     
  • E-mail已经被毁掉了，要挽救它！
    2009年12月31日
    过去很多人通过读多少封邮件衡量自己的重要性，通过发送多少邮件衡量自我价值。现在，规则已经改变了，虽然电子邮件不会很快消失，但它需要向更有用的方向发展，也需要我们在用户行为上进行一些改变
     
  • 丹麦式绿色IT
    2009年12月25日
    丁晔/文
    具有挑战性的问题是，改变巨大能源消耗局面的时间已经不多了
     
  • 谷歌“亮剑”
    2009年12月04日
    又一枚重磅“炸弹”投向了IT市场
     
  • 珍爱生命从硬盘做起
    2009年11月27日
    丁晔/文
    在今天，硬盘数据读取的速度直接影响电脑的整体性能
     
  • 默多克对抗谷歌
    2009年11月20日
    按年龄算，默多克和谷歌身处完全不同的两个世代。默多克生于1931年，现年78高龄；谷歌创于1998年，距今才11岁
     
  • iPhone最新的杀手级应用
    2009年11月06日
    《财经》记者 何华峰
    用3G版iPhone对准身边的一个建筑物，iPhone的屏幕上就会出现这个建筑物的名称，具体位置，周围有什么餐馆……这种AR技术应用很快就会流行起来
     
  • 谷歌CEO施密特：未来五年的互联网
    2009年10月30日
    《财经》记者 何华峰
    互联网将取代电视和电台，视频将大行其道，实时信息愈加重要，移动云计算实现
     
  • Windows 7上市
    2009年10月23日
    《财经》记者 何华峰
    Windows 7在一些日常办公功能上用了许多心思，让原来的功能更加好用、人性化，这为它赢得了高人气
     
  • 苹果碳排量报告背后
    2009年09月30日
    《财经》记者 何华峰
    颇有新意的是，苹果把人们使用其产品要耗费的电力也算在内。其中，每部iPhone 3G手机的碳排放量是55公斤
     
  • 谷歌Sidewiki质疑
    2009年09月25日
    《财经》何华峰
    谷歌希望为所有互联网页做出中肯和高质量的注脚，但问题是，Sidewiki极易被滥用
     
  • Facebook盈利在望
    2009年09月18日
    《财经》记者 何华峰
    接下来，对于Facebook，除了继续增加用户，最重要的就是增加收入和上市
     
  • 又见乔布斯
    2009年09月11日
    《财经》记者 何华峰
    对于投资者来说，乔布斯的现身是这场盛会的真正亮点——乔布斯又主导了苹果
     
  • Skype再度单飞
    2009年09月04日
    《财经》记者 何华峰
    Skype被eBay收购后，奄奄一息；此次独立，很有可能会书写一出再铸辉煌的商业传奇
     
  • YouTube何时扭亏？
    2009年08月28日
    《财经》记者 何华峰
    学习Hulu播放专业视频，已经成为YouTube吸引广告的明确思路。但要预测其何时盈利，依然很难
     
  • Google图书项目争议
    2009年08月21日
    《财经》记者 何华峰
    Google图书项目是一个伟大计划，但应该如何设计出一套限制Google的机制，好让大家放心地把图书交给它？
     
  • 默多克试验新闻网站收费
    2009年08月07日
    《财经》记者 何华峰
    默多克旗下所有的新闻网站都将在一年之内收费。这将为传统媒体闯出一条血路，还是只是无谓的挣扎？
     
  • 雅虎微软交易后遗症
    2009年07月31日
    《财经》记者 何华峰
    在这一交易中，微软达到了目的，但雅虎所得似不够多。雅虎的股东并不满意，不排除还有变数
     
  • Windows7临近
    2009年07月24日
    记者 何华峰
    Windows 7的开发工作已完成，10月22日上市应没有问题。从现有的情况来看，Windows 7取得成功的可能性颇大
     
  • Twitter核心机密外泄事件
    2009年07月17日
    《财经》记者 何华峰
    我们把越来越多的重要信息存在互联网空间里，却只依靠一道极其脆弱的防线——“密码”。黑客再次用成功侵入证明了网络有多么不安全。这一次，倒霉的是Twitter
     
  • “海盗湾”之死
    2009年07月03日
    《财经》记者 何华峰
    全球最大BT网站“海盗湾”用户超2500万，在唱片巨头的起诉下，已被判有罪，估计难逃关门命运。但音乐免费分享的趋势恐难改变
     
  • MySpace滑落
    2009年06月26日
    《财经》记者 何华峰
    昔日的社交网站老大，默多克的宠儿，缘何现在被Facebook远远地抛在后面，不得不进行大规模裁员
     
  • 谷歌中国被处暂停部分搜索业务
    2009年06月19日
    《财经》实习记者 王奇华
    有关部门指谷歌中国大量传播淫秽色情内容，责令其暂停境外网页和联想词搜索业务，并进行整改
     
  • Google Wave：下一代电邮？
    2009年06月12日
    《财经》记者 何华峰
    这一款产品的目的，就是要把电邮、即时通讯、博客、维基百科等现代沟通工具，都整合在一起，成为一个真正最新的人与人沟通与交流的平台
     
  • “断网事件”始末
    2009年06月05日
    《财经》记者 明叔亮
    DNSpod、运营商以及暴风影音均以受害者的形象出现，“断网事件”当中并无企业主体为消费者损失负责
     
  • 开始Twitter吧！
    2009年05月22日
    《财经》记者 何华峰
    越来越多的公司开始研究如何利用Twitter推广自己或者寻找商机。同时，如何防范Twitter可能带来的麻烦也成了热门话题
     
  • Google的搜索新方向
    2009年05月16日
    《财经》记者 何华峰
    Google在两年一度的大会上推出的几款新产品，表明其正在致力于“理解”用户，应对来自“语义搜索”、手机博客搜索等领域的挑战
     
  • Kindle，报业希望所在？
    2009年05月08日
    《财经》记者 何华峰
    亚马逊刚发布了豪华版Kindle，专用于阅读报纸和杂志。对于深陷困境的报业来说，也许这类阅读器指明了一条出路
     
  • 网络战争军备竞赛
    2009年04月30日
    《财经》记者 何华锋
    一场新的国际军备竞赛已始开始，这次发展的是网络武器及相应的防御系统
     
  • 谁保护我们的网上隐私？
    2009年04月17日
    《财经》记者 何华峰
    分析我们的上网习惯，向我们推送更精确的广告已成趋势。但技术进步与保护隐私权的分界线到底在哪里？
     
  • 社交网络价值几何？
    2009年04月10日
    《财经》记者 何华峰
    IBM与MIT的联合研究表明，员工的绩效，与社交网络有很大的关系，与上司的关系很重要
     
  • 进军PC操作系统 Android挑战微软
    2009年04月03日
    《财经》记者 何华峰
    Android会成为Google向微软发起挑战的一个重要武器。在未来12－18个月，以Android作为操作系统的PC或将问世
     
  • MID会是下一个热点吗？
    2009年03月27日
    《财经》记者 何华峰
    MID介于智能手机与上网本之间，既方便上网，又有很好的移动性，随着3G时代到来，也许未来两年的明星产品就是MID
     
  • Google的云计算安全吗？
    2009年03月20日
    《财经》记者 何华峰
    Google文档在3月7日发生了大批用户文件外泄事件。美国隐私保护组织就此提请政府对Google采取措施，使其加强云计算产品的安全性
     
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