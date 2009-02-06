 
财经网首页 > 副刊 > 周末版 > 技术
 
  • 新能源汽车方兴未艾
    2009年03月13日
    《财经》记者 梁冬梅
    在技术尚未成熟和市场观望的气氛下，天津清源、比亚迪等企业已经开始了电动汽车的冒险之旅，未来还很不确定
     
  • 雅虎新CEO的头50天
    2009年03月06日
    《财经》记者 何华峰
    在上任51天后，巴茨首次在公众面前亮相，谈及刚进行的管理层重组、搜索业务及雅虎的核心竞争力等问题
     
  • 鼠标会被取代吗？
    2009年02月27日
    《财经》记者 何华峰
    在微软一年一度TechFest活动中，人机交互技术成为最亮点。这些创新，很可能会成为我们未来生活的一部分
     
  • 电网的智能革命
    2009年02月20日
    《财经》记者 何华峰
    在奥巴马的推动下，电网的智能化改造已经开始成为潮流。这方面的新技术正层出不穷，IBM和Google等大公司也在其间寻找商机
     
  • 英特尔豪赌未来
    2009年02月13日
    《财经》记者 何华峰
    在遭遇IT业严冬，并有可能出现21年以来首次季度亏损时，英特尔依然出手70亿美元巨资投向32纳米处理器
     
  • 去谷歌地球看大海
    2009年02月06日
    《财经》记者 何华峰
    谷歌地球的最新版本加入了海洋的内容。海洋学家们希望，这将有助于推动人们对海洋的保护
     
  • 卫星导航中国蹊径
    2009年01月29日
    《财经》记者 李虎军
    除了GPS和“北斗”，一种基于通信卫星的“经济型”导航系统，亦有望成为中国用户的新选择
     
  • 手机“间谍”
    2009年01月27日
    《财经》记者 何华峰
    广告商已经把手机看成绝佳的广告平台，但消费者的隐私应该如何得到保护呢？
     
  • 雅虎的救星？
    2009年01月16日
    《财经》记者 何华峰
    雅虎新任CEO卡萝尔·巴茨有扭转企业困局的经验，是一位铁腕式的人物，这正是雅虎所需。但问题是，她真的能拯救雅虎吗？
     
  • 网上医院渐行渐近
    2009年01月09日
    《财经》记者 何华峰
    1月15日开始，夏威夷的100多万人将可以通过互联网就诊。无论结果如何，“夏威夷模式”的实践都将具有极大的参考价值和借鉴意义
     
  • 超级计算机比拼
    2008年12月31日
    《财经》记者 何华峰
    最新统计显示，在超级计算机全球前500强的排名中，中国研发的“魔方”位列第十。而前九位仍全部归属美国
     
  • 改读电子书
    2008年12月26日
    《财经》记者 何华峰
    过去的2008年，随着Kindle和iPhone等的推出，电子书越来越流行，用户体验也越来越好。书籍的电子时代或已到来
     
  • 谁接替乔布斯？
    2008年12月19日
    《财经》记者 何华峰
    乔布斯的健康再度成了市场担心的焦点。苹果该有一个权力交接的备用方案，但问题是，乔布斯可以替代吗？
     
  • Twitter猜想
    2008年12月05日
    《财经》记者 何华峰
    在什么都可能发生的互联网世界里，Twitter或许一年内市值猛增到50亿美元，或许一文不值，谁又知道呢？
     
  • Netbook取代Notebook？
    2008年11月28日
    《财经》记者 何华峰
    经济不景气，笔记本电脑（Notebook）销路下滑；价格适中且更轻薄、更漂亮的网本（Netbook）开始流行
     
  • 雅虎垂危？
    2008年11月21日
    《财经》记者　何华峰
    杨致远担任CEO期间，除了捍卫雅虎的独立，一事无成。而捍卫雅虎的独立，从股东的角度，也是一个错误
     
  • 家庭医疗数字化领航
    2008年11月14日
    《财经》记者 何华峰
    需要照顾的老人及慢性病患数量的不断上升，正在成为各国面对的挑战之一。信息技术在此方面可发挥重要作用
     
  • 魅力“人本计算”
    2008年11月07日
    《财经》记者 何华峰
    利用这一技术，129年的《纽约时报》可以在不到两年内实现数字化。互联网上有些事人可以做好，而计算机却做不好，如何把人的这些资源利用起来，就是“人本计算”的研究内容
     
  • 微软“云”之梦
    2008年10月31日
    《财经》记者 何华峰
    微软的“云计算”（Windows Azure）被认为是Windows NT之后，16年来最重要的产品。能否成功将关乎微软的未来
     
  • 微软“黑屏行动”泥牛入海
    2008年10月24日
    《财经》记者 何华峰
    微软高高举起的打击盗版的“铁拳”最终轻轻地落下；软件业已经发生根本转变，要跟上形势，光靠打击盗版显然不够，还需业务模式的转型
     
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