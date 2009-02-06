新能源汽车方兴未艾 2009年03月13日 《财经》记者 梁冬梅 在技术尚未成熟和市场观望的气氛下，天津清源、比亚迪等企业已经开始了电动汽车的冒险之旅，未来还很不确定

雅虎新CEO的头50天 2009年03月06日 《财经》记者 何华峰 在上任51天后，巴茨首次在公众面前亮相，谈及刚进行的管理层重组、搜索业务及雅虎的核心竞争力等问题

鼠标会被取代吗？ 2009年02月27日 《财经》记者 何华峰 在微软一年一度TechFest活动中，人机交互技术成为最亮点。这些创新，很可能会成为我们未来生活的一部分

电网的智能革命 2009年02月20日 《财经》记者 何华峰 在奥巴马的推动下，电网的智能化改造已经开始成为潮流。这方面的新技术正层出不穷，IBM和Google等大公司也在其间寻找商机

英特尔豪赌未来 2009年02月13日 《财经》记者 何华峰 在遭遇IT业严冬，并有可能出现21年以来首次季度亏损时，英特尔依然出手70亿美元巨资投向32纳米处理器

去谷歌地球看大海 2009年02月06日 《财经》记者 何华峰 谷歌地球的最新版本加入了海洋的内容。海洋学家们希望，这将有助于推动人们对海洋的保护

卫星导航中国蹊径 2009年01月29日 《财经》记者 李虎军 除了GPS和“北斗”，一种基于通信卫星的“经济型”导航系统，亦有望成为中国用户的新选择

手机“间谍” 2009年01月27日 《财经》记者 何华峰 广告商已经把手机看成绝佳的广告平台，但消费者的隐私应该如何得到保护呢？

雅虎的救星？ 2009年01月16日 《财经》记者 何华峰 雅虎新任CEO卡萝尔·巴茨有扭转企业困局的经验，是一位铁腕式的人物，这正是雅虎所需。但问题是，她真的能拯救雅虎吗？

网上医院渐行渐近 2009年01月09日 《财经》记者 何华峰 1月15日开始，夏威夷的100多万人将可以通过互联网就诊。无论结果如何，“夏威夷模式”的实践都将具有极大的参考价值和借鉴意义

超级计算机比拼 2008年12月31日 《财经》记者 何华峰 最新统计显示，在超级计算机全球前500强的排名中，中国研发的“魔方”位列第十。而前九位仍全部归属美国

改读电子书 2008年12月26日 《财经》记者 何华峰 过去的2008年，随着Kindle和iPhone等的推出，电子书越来越流行，用户体验也越来越好。书籍的电子时代或已到来

谁接替乔布斯？ 2008年12月19日 《财经》记者 何华峰 乔布斯的健康再度成了市场担心的焦点。苹果该有一个权力交接的备用方案，但问题是，乔布斯可以替代吗？

Twitter猜想 2008年12月05日 《财经》记者 何华峰 在什么都可能发生的互联网世界里，Twitter或许一年内市值猛增到50亿美元，或许一文不值，谁又知道呢？

Netbook取代Notebook？ 2008年11月28日 《财经》记者 何华峰 经济不景气，笔记本电脑（Notebook）销路下滑；价格适中且更轻薄、更漂亮的网本（Netbook）开始流行

雅虎垂危？ 2008年11月21日 《财经》记者 何华峰 杨致远担任CEO期间，除了捍卫雅虎的独立，一事无成。而捍卫雅虎的独立，从股东的角度，也是一个错误

家庭医疗数字化领航 2008年11月14日 《财经》记者 何华峰 需要照顾的老人及慢性病患数量的不断上升，正在成为各国面对的挑战之一。信息技术在此方面可发挥重要作用

魅力“人本计算” 2008年11月07日 《财经》记者 何华峰 利用这一技术，129年的《纽约时报》可以在不到两年内实现数字化。互联网上有些事人可以做好，而计算机却做不好，如何把人的这些资源利用起来，就是“人本计算”的研究内容

微软“云”之梦 2008年10月31日 《财经》记者 何华峰 微软的“云计算”（Windows Azure）被认为是Windows NT之后，16年来最重要的产品。能否成功将关乎微软的未来