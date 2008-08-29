手机上网新路径 2008年10月17日 《财经》记者 何华峰 众多的手机浏览器中，帮助用户直接用手机上网的模式成为主流。但行业的快速发展和瞬息万变让一切都变得难以预料

追赶iPhone 2008年10月10日 《财经》记者 何华峰 黑莓和诺基亚的首款触摸屏手机不日将陆续推出。智能手机已进入触摸屏时代，它们将不断挑战iPhone的技术

GPhone的两个悬念 2008年09月28日 《财经》记者 何华峰 G1会是iPhone的终结者吗？G1何时在中国大陆销售，价格几何？

挑战iTunes 2008年09月19日 《财经》记者 何华峰 全球前三大唱片公司将把几百万首歌曲放在MySpace的音乐频道上，供用户免费试听，盈利模式为广告分成

Google浏览器挑战微软 2008年09月05日 《财经》记者 何华峰 Google意在推动浏览器成为互联网产品发布平台，这威胁到了微软的“立身之本”——Windows操作系统

浏览器战场烽烟再起 2008年08月29日 《财经》记者 何华峰 微软新推出IE8.0测试版，针对浏览器市场之劲敌Firefox发起反击。但这一次，微软想取得完胜将更为困难

GPhone渐行渐近 2008年08月22日 《财经》记者 何华峰 台湾宏达电生产的第一款Android手机已获得在美国销售的许可证，第四季度推出，再无悬念

京东商城样板 2008年08月15日 《财经》记者 何华峰 质量有保证、价格低和送货及时，是B2C企业成功的必要条件

信用卡“黑客帝国” 2008年08月08日 《财经》记者 何华峰 美国历史上最大的黑客入侵和资料失窃案和几百亿美元的“市场”

谷歌进军音乐搜索 2008年08月01日 《财经》记者 何华峰 直接挑战百度的mp3搜索。与百度的不同在于，谷歌音乐搜索强调正版音乐

杨致远的“不可完成的任务” 2008年07月25日 《财经》记者 何华峰 杨致远挡住了微软和伊坎的进攻，保住了雅虎的品牌，但他真的能拯救雅虎吗？

eBay上卖假货 谁负打假之责？ 2008年07月18日 《财经》记者 何华峰 eBay在美国胜诉，在法国败诉，反映欧美遵循的不同法律原则

中国雅虎突入生活搜索 2008年07月11日 《财经》记者 何华峰 中国雅虎寻求战略转型的最新尝试。雅虎口碑的目标是“无所不包的生活平台”

搜索引擎Powerset助力微软 2008年07月04日 《财经》记者 何华峰 Powerset基于自然语言，某些搜索性能超过Google，为微软提供了一次超越Google的机会

GPhone倒计时 2008年06月20日 《财经》记者 何华峰 第一款GPhone将于今年底推出。由谁推出，是何长相，有何功能？能否帮助Google实现它在手机互联网的野心？一连串问题待解

Google缘何彻底开放平台？ 2008年06月13日 《财经》记者 何华峰 开放的互联网最符合Google的利益——使“云”更容易获得；让浏览器变得更为强大；让互联网应用无处不在

竞猜3G版iPhone 2008年06月06日 《财经》记者 何华峰 下周一，乔布斯或在全球开发者大会上推出3G版iPhone。关于新iPhone的猜测漫天飞舞

Facebook与Google的平台之争 2008年05月30日 《财经》记者 何华峰 Facebook平台将开放源代码，与Google的OpenSocial竞争。双方争夺的很可能是互联网的制高点

网络视频淘金 2008年01月18日 《财经》实习记者 符燕艳 记者 曹祯 尽管还面临着诸如盈利等难题，网络视频正在一步步崛起