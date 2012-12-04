钢铁侠走进现实：美军特种部队计划四年内配装 2014年07月07日 技术上面临的最大瓶颈是动力。钢铁侠电影情节里托尼・斯塔克在胸口做了一个反应堆，但是现实中没有这种技术。国防部的研究团队估算，大概需要 365 磅重的电池才能驱动这样一部盔甲。

太空望远镜拍到宇宙摇篮时期的星系 2014年02月08日 这个古老星系名为“Abell2744 Y1”，它的年代可以追溯到宇宙只有6．5亿岁大的时候，而宇宙现在的年龄已是138亿年左右。

“猎豹始祖”化石真假辩 2011年03月12日 《财经》记者 徐超 柯氏猎豹被确认为世界上最原始的猎豹，从而推翻了已有的关于“最古老猎豹来自于北美”的假说，因其重要意义，这一发现被国内外媒体广泛报道。不过，这一发现并未得到所有业内科学家的认可

逼仄的精神病院 2010年07月23日 《财经》记者 严冬雪 精神病医生及配备人员数量严重不足，卫生部门没有因其职业特征而做出一定政策倾斜，使精神病防治短期内难以实现人力资源补充

“绿坝”北京项目组因经费问题关闭 2010年07月16日 《财经》实习记者 杨佳秋 郑州项目组也面临困境；2000余万绿坝-花季护航软件用户将受到影响

三网融合试点揭幕 2010年07月09日 《财经》记者 王奇华 李纬娜 胡雯 在最为关键的业务互相进入方面，广电和电信行业的理解差异将增大监管的难度，并影响到未来三网融合试点的推进

“一毛钱处方”未必可取 2010年07月02日 《财经》特约作者 李天天 “一毛钱处方”体现的是医生的良知和善心；但作为医生，仅有善心是不够的，更要强调专业

“战神”出鞘 2009年10月30日 《财经》记者 于达维 如果重返月球以及登陆火星计划都将推迟甚至取消的话，“战神”或许难免剑指何处的迷惘

低碳城市乱象求治 2009年10月23日 《财经》记者 李虎军 引入具体的评价指标，能否从根本上遏制中国低碳城市无序喧嚣之上的虚假繁荣

智商杀手 2009年09月18日 《财经》记者 张瑞丹 徐超 铅在大脑中引起的损害，主要集中在一些特殊区域，例如大脑皮层的额前区、海马回和小脑。而这些区域，恰恰在学习、记忆等过程中发挥着至关重要的作用

光缆脆弱 2009年08月21日 《财经》记者 于达维 在地震、台风等灾害面前，现有的光缆对外通道显示出其脆弱的一面；如何尽快从物理到结构对光缆加以改善，是网络时代不可回避的一个命题

“痒”从何而来？ 2009年08月07日 《财经》记者 徐超 针对老鼠进行的实验显示，脊髓中一种带有GRPR基因的神经元，很可能是导致瘙痒产生的“罪魁祸首”

石油可以无机合成？ 2009年07月31日 《财经》实习记者 朱少军 如果石油可以在地球内部通过无机过程源源不断生成，而不是依赖古老的生物遗体的话，人类的能源危机或许就不会这么快到来