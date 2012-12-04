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个股查询：
 
  • 钢铁侠走进现实：美军特种部队计划四年内配装
    2014年07月07日
    技术上面临的最大瓶颈是动力。钢铁侠电影情节里托尼・斯塔克在胸口做了一个反应堆，但是现实中没有这种技术。国防部的研究团队估算，大概需要 365 磅重的电池才能驱动这样一部盔甲。
     
  • 太空望远镜拍到宇宙摇篮时期的星系
    2014年02月08日
    这个古老星系名为“Abell2744　Y1”，它的年代可以追溯到宇宙只有6．5亿岁大的时候，而宇宙现在的年龄已是138亿年左右。
     
  • 谷歌创始人布林投资新项目：实验室培育牛肉
    2013年08月06日
    shulaiyang
    谷歌联合创始人塞吉·布林（Sergey Brin）已经摇身一变，成了一个项目的财务资助者，这个项目的内容是在实验室里培育牛肉，被视为昭示着肉类食品的未来。
     
  • 研究发现小鸡或比人类幼儿聪明：会算数能自控
    2013年06月24日
    严炎刘星
    根据一项最新的报告，鸡似乎比之前预想的要更加智能，它们具有比年轻儿童更好的计算能力和空间感知能力。
     
  • 谷歌高管：人类距离永生越来越近
    2013年06月18日
    《财经》综合报道
     
  • NASA太阳帆：大海航行靠舵手 宇宙航行靠太阳
    2013年06月18日
    quarkqiao
     
  • 人类第一个外星球矿区：月球氦3储量惊人
    2013年06月04日
    quarkqiao
     
  • “猎豹始祖”化石真假辩
    2011年03月12日
    《财经》记者 徐超
    柯氏猎豹被确认为世界上最原始的猎豹，从而推翻了已有的关于“最古老猎豹来自于北美”的假说，因其重要意义，这一发现被国内外媒体广泛报道。不过，这一发现并未得到所有业内科学家的认可
     
  • 逼仄的精神病院
    2010年07月23日
    《财经》记者 严冬雪
    精神病医生及配备人员数量严重不足，卫生部门没有因其职业特征而做出一定政策倾斜，使精神病防治短期内难以实现人力资源补充
     
  • “绿坝”北京项目组因经费问题关闭
    2010年07月16日
    《财经》实习记者 杨佳秋
    郑州项目组也面临困境；2000余万绿坝-花季护航软件用户将受到影响
     
  • 三网融合试点揭幕
    2010年07月09日
    《财经》记者 王奇华 李纬娜 胡雯
    在最为关键的业务互相进入方面，广电和电信行业的理解差异将增大监管的难度，并影响到未来三网融合试点的推进
     
  • “一毛钱处方”未必可取
    2010年07月02日
    《财经》特约作者 李天天
    “一毛钱处方”体现的是医生的良知和善心；但作为医生，仅有善心是不够的，更要强调专业
     
  • 养生：传统与科学的冲突
    2010年06月18日
    方玄昌/文
    科学的结论往往是让人失望、甚至是令人沮丧的，“养生大师”们却可以满足你长命百岁的期许；在科学与“传统”之间，选择性地接受有利于自己期许的观点，这符合心理学规律。但这是一种自欺
     
  • “战神”出鞘
    2009年10月30日
    《财经》记者　于达维
    如果重返月球以及登陆火星计划都将推迟甚至取消的话，“战神”或许难免剑指何处的迷惘
     
  • 低碳城市乱象求治
    2009年10月23日
    《财经》记者 李虎军
    引入具体的评价指标，能否从根本上遏制中国低碳城市无序喧嚣之上的虚假繁荣
     
  • 智商杀手
    2009年09月18日
    《财经》记者 张瑞丹 徐超
    铅在大脑中引起的损害，主要集中在一些特殊区域，例如大脑皮层的额前区、海马回和小脑。而这些区域，恰恰在学习、记忆等过程中发挥着至关重要的作用
     
  • 光缆脆弱
    2009年08月21日
    《财经》记者 于达维
    在地震、台风等灾害面前，现有的光缆对外通道显示出其脆弱的一面；如何尽快从物理到结构对光缆加以改善，是网络时代不可回避的一个命题
     
  • “痒”从何而来？
    2009年08月07日
    《财经》记者 徐超
    针对老鼠进行的实验显示，脊髓中一种带有GRPR基因的神经元，很可能是导致瘙痒产生的“罪魁祸首”
     
  • 石油可以无机合成？
    2009年07月31日
    《财经》实习记者 朱少军
    如果石油可以在地球内部通过无机过程源源不断生成，而不是依赖古老的生物遗体的话，人类的能源危机或许就不会这么快到来
     
  • 日全食魅与惑
    2009年07月24日
    《财经》记者 王以超
    日全食大众恐慌的结束，仅仅意味着祛魅过程的开始，科学昌明仍需努力
     
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