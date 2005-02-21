2007年01月26日

《财经》杂志网络版获路透社旗下Lipper公司（理柏公司）授权，由2005年5月20日起，每周刊登“理柏中国基金报告”。此报告根据理柏精细订定的环球基金分类体制，分别把中国的开放式基金和封闭式基金纳入恰当类别，对中国现时注册售卖的基金进行公平、可靠的评估比较。