钢铁侠走进现实：美军特种部队计划四年内配装 2014年07月07日 技术上面临的最大瓶颈是动力。钢铁侠电影情节里托尼・斯塔克在胸口做了一个反应堆，但是现实中没有这种技术。国防部的研究团队估算，大概需要 365 磅重的电池才能驱动这样一部盔甲。

太空望远镜拍到宇宙摇篮时期的星系 2014年02月08日 这个古老星系名为“Abell2744 Y1”，它的年代可以追溯到宇宙只有6．5亿岁大的时候，而宇宙现在的年龄已是138亿年左右。