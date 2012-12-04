- 2014年07月07日技术上面临的最大瓶颈是动力。钢铁侠电影情节里托尼・斯塔克在胸口做了一个反应堆，但是现实中没有这种技术。国防部的研究团队估算，大概需要 365 磅重的电池才能驱动这样一部盔甲。
- 2014年02月08日这个古老星系名为“Abell2744 Y1”，它的年代可以追溯到宇宙只有6．5亿岁大的时候，而宇宙现在的年龄已是138亿年左右。
- 2013年08月06日谷歌联合创始人塞吉·布林（Sergey Brin）已经摇身一变，成了一个项目的财务资助者，这个项目的内容是在实验室里培育牛肉，被视为昭示着肉类食品的未来。
- 2013年06月24日根据一项最新的报告，鸡似乎比之前预想的要更加智能，它们具有比年轻儿童更好的计算能力和空间感知能力。
- 2013年06月18日
- 2013年06月18日
- 2013年06月04日
- 2012年03月18日
- 2012年02月17日因受贿罪和巨额财产来源不明罪，16日甘肃省国土资源厅原副厅长张国华在兰州市中级人民法院受审。
- 2012年02月09日张妙的父亲张平选对媒体表示，仍会要钱给媳妇看病。
- 2012年02月08日根据上级统一部署，浙江金华警方在金华火车西站附近成功抓获了公安部A级逃犯刘维宁。
- 2012年02月02日“碎片化”已经成为理解互联网的一个重要术语。然而，一般对这个术语的理解往往停留在字面上，或者直观的感受上。
- 2011年12月29日简单说来，“虚拟化”就是要突破过去的哲学两次转向（本体论和语言学转向），给我们业已“浇铸成型”的哲学底座注入一点新的东西。这是计算机、互联网技术深刻嵌入到人的社会生活各个层面之后，自然引发的哲学思考。
- 2011年12月22日在2011年底，我给自己罗列了一个与科技相关的“欲望微清单”。“欲望”代表一种在现实中“可望不可求”的急切心态，而且它蕴含着一种大胆的猜测在里面。
- 2011年12月09日央视3D频道将在2012年元旦开播，这个消息对于3D电视机厂商上来说无疑是个巨大利好，但诸如“2012年3D会成为电视的标配功能”、“央视3D开播将极大促进3D 产业发展”的论调我认为言过其实了。
- 2011年12月01日如果说技术对于经济的影响总是积极的，那么为何过去十年来美国的高科技突飞猛进，可是就业却持续不景气，以至于经济增长停滞不前。技术究竟是经济的积极推动力？还是会给就业带来灭顶之灾？
- 2011年11月25日被誉为互联网最深刻的思想家之一的克莱·舍基（Clay Shirky），毕业于耶鲁大学美术专业
- 2011年11月11日图书作为信息的载体，对于互联网来说算是一个骨灰级的传统媒介，但它在今天竟然成为苏宁、京东等一票电子商务企业点起商战的导火索
- 2011年11月03日安卓系统在智能手机和平板电脑两大领域捷报频传，但鲜亮的市场份额数字，却难以掩盖安卓将面临的盛世危机，阵营内利益秩序混乱以及用户体验好评下降，让安卓产业生态系统开始变得脆弱
- 2011年10月28日混乱的Android系统版本是一直困扰谷歌的难题，他们寄希望Android 4.0系统能结束这一困境，但如今仓促上马，以及谷歌对于市场节奏把握的混乱无序，只会把事情弄得更糟。
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