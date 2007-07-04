孙明春简介：曾任雷曼兄弟公司亚洲经济学家，主管中国经济研究。美国斯坦福大学管理科学与工程系博士，主修经济与金融学。曾在中国国家外汇管理局从事汇率研究及外汇政策分析达六年之久，还曾就职于美国资本第一公司，担任负责消费者信贷高级策略分析师。