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孙明春
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孙明春
孙明春简介：曾任雷曼兄弟公司亚洲经济学家，主管中国经济研究。美国斯坦福大学管理科学与工程系博士，主修经济与金融学。曾在中国国家外汇管理局从事汇率研究及外汇政策分析达六年之久，还曾就职于美国资本第一公司，担任负责消费者信贷高级策略分析师。
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宏观风险依然高企
“一保一控”的政策转变很难逆转中国经济下滑趋势，只降低了“硬着陆”风险
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