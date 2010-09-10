子弹已飞走 2010年12月10日 卢劲/文 罗伯特•卡洛斯说：他就是一个恐怖分子。如今这个恐怖分子射出的子弹已到弹道之末，他就快飞走了，也带走了他人生的遗憾

又见刘翔 2010年11月26日 卢劲/文 那个被过度消费的刘翔重新回到我们的视野，他什么也没变。作为消费者的我们，一样什么也没变。但我们和刘翔之间有了新的关系

看守所里的中国足协 2010年09月21日 卢劲/文 看守所中的足协高管让我们突然领悟：原来中国职业足球的15年，一直在演一部找真凶的侦破片

解榜 2010年09月10日 卢劲/文 从欧洲俱乐部的人气排行榜上，我们完全可以读出一些我们在线性方式下无法触及到的状况

到了向贝克汉姆说再见的时候了 2010年08月13日 卢劲/文 足球世界前无来者的一个全球化偶像，正在老去。他为我们贡献的不仅仅是球技，还有勤奋、忠诚与敬业

皇家马德里之变 2010年07月30日 卢劲/文 劳尔等本土球员的隐退，穆里尼奥和弗洛伦蒂诺站在了历史的隘口上：如果他们之间能达成共赢，将书写皇马新的历史

城市足球与国家足球之辩 2010年07月23日 卢劲/文 西班牙最新一次世界杯夺冠，也还是感谢巴塞罗那俱乐部贡献了一套完整的技战术体系和人员。西班牙的胜利几乎等用于巴萨罗那的胜利

新王者之象 2010年07月09日 卢劲/文 无论西班牙还是荷兰夺冠，都将解构足球世界之前对于冠军球队的信念。新的世界冠军，有可能会给足球世界贡献新的风格与气象

梅西的顺流与逆流 2010年06月04日 卢劲/文 即便是对足球毫无兴趣的人，也会以接近被迫的方式，被灌入“梅西”这个名字。因为在过去两年他是足球世界的头牌，也是即将开始的世界杯上最炙手可热的球星（没有之一）

别迷信那些场边的退休老头 2010年05月29日 卢劲/文 本赛季欧洲冠军杯的决赛，无疑只有一个胜利者：国际米兰的主教练穆里尼奥

看一届靠谱的世界杯 2010年05月21日 卢劲/文 如何看一届靠谱的世界杯，我们还得超越于文化与传媒的蔽障，在异国人身上找到我们的快乐点