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个股查询：
 
  • 子弹已飞走
    2010年12月10日
    卢劲/文
    罗伯特•卡洛斯说：他就是一个恐怖分子。如今这个恐怖分子射出的子弹已到弹道之末，他就快飞走了，也带走了他人生的遗憾
     
  • 又见刘翔
    2010年11月26日
    卢劲/文
    那个被过度消费的刘翔重新回到我们的视野，他什么也没变。作为消费者的我们，一样什么也没变。但我们和刘翔之间有了新的关系
     
  • 穆里尼奥•郭德纲•贝尼特斯
    2010年11月19日
    卢劲/文
    业务无论多出色，战术遑论多精妙，穆里尼奥与后两者的根本差别在于：他是一个有威信的领袖，而不仅仅是一个业务天才或战术大师
     
  • 亚运会，广州国企集体亮相
    2010年11月05日
    卢劲/文
    先天影响力欠缺的区域性运动会，在广州国企的护航之下，马上就将完美拉响启航的汽笛。汽笛背后，究竟是在传递谁的意志？
     
  • 看守所里的中国足协
    2010年09月21日
    卢劲/文
    看守所中的足协高管让我们突然领悟：原来中国职业足球的15年，一直在演一部找真凶的侦破片
     
  • 解榜
    2010年09月10日
    卢劲/文
    从欧洲俱乐部的人气排行榜上，我们完全可以读出一些我们在线性方式下无法触及到的状况
     
  • 钢琴师穆里尼奥（下）
    2010年09月03日
    卢劲/文
    除了像一个贪婪的孩子收藏玩具一样收藏冠军与个人荣誉，穆里尼奥职业生涯的终曲，他决定献给自己的祖国葡萄牙
     
  • 钢琴师穆里尼奥（上）
    2010年08月27日
    卢劲/文
    他被无数次叙述之后，又总能百样翻新。我们试图再读一遍这个不凡的矛盾体
     
  • 到了向贝克汉姆说再见的时候了
    2010年08月13日
    卢劲/文
    足球世界前无来者的一个全球化偶像，正在老去。他为我们贡献的不仅仅是球技，还有勤奋、忠诚与敬业
     
  • 姚明是一个意外吗？
    2010年08月06日
    卢劲\文
    在中国现有的体育环境中，也许孙继海易建联无论发生什么都在意料之中。而姚明的所作所为，却可能是这个环境的意外。
     
  • 皇家马德里之变
    2010年07月30日
    卢劲/文
    劳尔等本土球员的隐退，穆里尼奥和弗洛伦蒂诺站在了历史的隘口上：如果他们之间能达成共赢，将书写皇马新的历史
     
  • 城市足球与国家足球之辩
    2010年07月23日
    卢劲/文
    西班牙最新一次世界杯夺冠，也还是感谢巴塞罗那俱乐部贡献了一套完整的技战术体系和人员。西班牙的胜利几乎等用于巴萨罗那的胜利
     
  • 新王者之象
    2010年07月09日
    卢劲/文
    无论西班牙还是荷兰夺冠，都将解构足球世界之前对于冠军球队的信念。新的世界冠军，有可能会给足球世界贡献新的风格与气象
     
  • 爱惜生命，拒绝鹰眼
    2010年07月02日
    卢劲/文
    当中国球迷在英德大战之后群情激昂拥戴鹰眼技术进入足球场时，我们是否真的理解FIFA拒绝鹰眼的文化心理原因
     
  • 遥远的阿根廷，不遥远的阿迷
    2010年06月18日
    卢劲/文
    迷恋阿根廷，却与阿根廷无关。因为所有的恋爱，其实都是自恋，因为我们的世界，只是我们内心的投影
     
  • 巴西，止不住的巴西
    2010年06月13日
    卢劲/文
    本届世界杯对巴西人来说，又是一个又有助于他们夺冠的竞争性环境，放低头颅撅起屁股踢球的巴西人，回到一份严谨的防守战术气氛下，他们很可能第六次问鼎世界杯
     
  • 梅西的顺流与逆流
    2010年06月04日
    卢劲/文
    即便是对足球毫无兴趣的人，也会以接近被迫的方式，被灌入“梅西”这个名字。因为在过去两年他是足球世界的头牌，也是即将开始的世界杯上最炙手可热的球星（没有之一）
     
  • 别迷信那些场边的退休老头
    2010年05月29日
    卢劲/文
    本赛季欧洲冠军杯的决赛，无疑只有一个胜利者：国际米兰的主教练穆里尼奥
     
  • 看一届靠谱的世界杯
    2010年05月21日
    卢劲/文
    如何看一届靠谱的世界杯，我们还得超越于文化与传媒的蔽障，在异国人身上找到我们的快乐点
     
  • 朝鲜式海归
    2010年05月14日
    卢劲/文
    朝鲜继1966年之后，重返世界杯决赛圈
     
 

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