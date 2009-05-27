谁动了你的文凭 2009年07月03日 《财经》特约作者 杨旺 学校和（运动员）学生都维护这种默契：学校通过学生赚取名声和比赛成绩，而学生也通过学校赚取文凭

“工体”的底线在哪里？ 2009年06月26日 《财经》特约作者 关军 当越来越多的球迷被宣泄或“复仇”的旗帜召集起来，这样的球市火爆得让人齿冷

国家需要你 2009年06月19日 《财经》特约作者 杨旺 奥运拳击冠军邹市明想打职业赛，但领导向他宣布了一个并不温情的决定：你的职业计划，还是放一放吧，2012年奥运会之后再说

“银河”的银弹买得来敬意吗？ 2009年06月12日 《财经》特约作者 关军 现在，弗洛伦蒂诺再度成为了皇马主席，新的造梦计划开始了，继6500万欧元签约卡卡后，近日皇马为C罗开出的价码为9600万欧元

赵蕊蕊的愿望 2009年06月05日 “前十年我是欠国家的债。现在，该是还八一队的时候”

冰上冷暖 2009年05月27日 《财经》特约作者 杨旺 中国女子冰壶队获得2009年世锦赛冠军之后，冰壶队和运动员的待遇一夜间改善。相比之下，美国的女子冰壶队和运动员的日子则难过得多

高雄之约与中国运动员之幸 2009年05月22日 《财经》特约作者 关军 请相信政治家们的智慧，他们会找到更好的解决之道，而非牺牲运动员的权益

钟少珍：起起落落的跳水人生 2009年05月15日 《财经》特约作者 杨旺 “对于跳水，我很倔强，不撞南墙绝不回头。”

梦幻之旅，危险之旅 2009年05月08日 《财经》特约作者 关军 举办伟大赛事的雄心当然值得嘉许，但主事者也必须知道，我们该向那些伟大赛事学些什么。对中国体育而言，这注定是一条比成为奥运金牌大国漫长得多的旅程

体育圈的那点事 2009年04月30日 《财经》特约作者 杨旺 一直以来，体育圈里的恩怨双方似乎总是面对一条不可逾越的鸿沟

做戏的本事 2009年04月24日 《财经》特约作者 关军 永远不要低估了运动员特有的自信心和可塑性，他们中不乏有潜质做演员的坯子。当然，还有刘翔这样的“非本色演出”……

由刘翔的身价说开去 2009年04月17日 《财经》特约作者 杨旺 虽然官方称，除VISA外所有13个赞助商都已续约，却难掩物是人非

突然消失的徽标 2009年04月10日 《财经》特约作者 关军 CCTV-5垄断了国人的眼球，国内几十家运动品牌的惨烈竞争最直观地体现在了电视屏幕上

何不“山寨”一下亚历山大 2009年04月03日 《财经》特约作者 关军 体育是大买卖。在中国，这句话暂时还只是一个传说。好在有了亚历山大这么一个好榜样，有了火箭这么一个商业传奇

我的优势是摔的跟头最多 2009年03月27日 《财经》特约作者 关军 失败是成功它母亲，不过，这仅仅是强调了基因传承的一种可能，忽略了另一种更大的可能——失败的儿子还叫失败

多少丑陋假汝之名 2009年03月13日 《财经》特约作者 关军 每届全运会的闹剧落幕后，人们都对它的盛极而衰抱有希望，但希望又很快在新的全运周期里破灭掉

缺乏人味的运动会 2009年03月06日 《财经》特约作者 张晓舟 论硬件建设，不可否认中国有能力申办奥运的城市远不只北京一个，但若论“软件”呢？

自己的事情，自己办砸 2009年02月27日 《财经》特约作者 关军 国足选帅，竞聘上岗，记忆中是上世纪90年代的事情了。现在时光逆流，昨日重现，惟一的区别只是：当年的竞聘者、国足的败军之将们，如今成了威严的考官

有计划地失控 2009年02月20日 《财经》特约作者 张晓舟 穆里尼奥是最具镜头感的教练，他只是佯装失控，来达到控制全场（球员、裁判、观众）的目的。比利奇也是这一类的人物