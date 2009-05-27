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个股查询：
 
  • 谁动了你的文凭
    2009年07月03日
    《财经》特约作者 杨旺
    学校和（运动员）学生都维护这种默契：学校通过学生赚取名声和比赛成绩，而学生也通过学校赚取文凭
     
  • “工体”的底线在哪里？
    2009年06月26日
    《财经》特约作者 关军
    当越来越多的球迷被宣泄或“复仇”的旗帜召集起来，这样的球市火爆得让人齿冷
     
  • 国家需要你
    2009年06月19日
    《财经》特约作者 杨旺
    奥运拳击冠军邹市明想打职业赛，但领导向他宣布了一个并不温情的决定：你的职业计划，还是放一放吧，2012年奥运会之后再说
     
  • “银河”的银弹买得来敬意吗？
    2009年06月12日
    《财经》特约作者 关军
    现在，弗洛伦蒂诺再度成为了皇马主席，新的造梦计划开始了，继6500万欧元签约卡卡后，近日皇马为C罗开出的价码为9600万欧元
     
  • 赵蕊蕊的愿望
    2009年06月05日
    “前十年我是欠国家的债。现在，该是还八一队的时候”
     
  • 冰上冷暖
    2009年05月27日
    《财经》特约作者 杨旺
    中国女子冰壶队获得2009年世锦赛冠军之后，冰壶队和运动员的待遇一夜间改善。相比之下，美国的女子冰壶队和运动员的日子则难过得多
     
  • 高雄之约与中国运动员之幸
    2009年05月22日
    《财经》特约作者 关军
    请相信政治家们的智慧，他们会找到更好的解决之道，而非牺牲运动员的权益
     
  • 钟少珍：起起落落的跳水人生
    2009年05月15日
    《财经》特约作者 杨旺
    “对于跳水，我很倔强，不撞南墙绝不回头。”
     
  • 梦幻之旅，危险之旅
    2009年05月08日
    《财经》特约作者 关军
    举办伟大赛事的雄心当然值得嘉许，但主事者也必须知道，我们该向那些伟大赛事学些什么。对中国体育而言，这注定是一条比成为奥运金牌大国漫长得多的旅程
     
  • 体育圈的那点事
    2009年04月30日
    《财经》特约作者 杨旺
    一直以来，体育圈里的恩怨双方似乎总是面对一条不可逾越的鸿沟
     
  • 做戏的本事
    2009年04月24日
    《财经》特约作者 关军
    永远不要低估了运动员特有的自信心和可塑性，他们中不乏有潜质做演员的坯子。当然，还有刘翔这样的“非本色演出”……
     
  • 由刘翔的身价说开去
    2009年04月17日
    《财经》特约作者 杨旺
    虽然官方称，除VISA外所有13个赞助商都已续约，却难掩物是人非
     
  • 突然消失的徽标
    2009年04月10日
    《财经》特约作者 关军
    CCTV-5垄断了国人的眼球，国内几十家运动品牌的惨烈竞争最直观地体现在了电视屏幕上
     
  • 何不“山寨”一下亚历山大
    2009年04月03日
    《财经》特约作者 关军
    体育是大买卖。在中国，这句话暂时还只是一个传说。好在有了亚历山大这么一个好榜样，有了火箭这么一个商业传奇
     
  • 我的优势是摔的跟头最多
    2009年03月27日
    《财经》特约作者 关军
    失败是成功它母亲，不过，这仅仅是强调了基因传承的一种可能，忽略了另一种更大的可能——失败的儿子还叫失败
     
  • 多少丑陋假汝之名
    2009年03月13日
    《财经》特约作者 关军
    每届全运会的闹剧落幕后，人们都对它的盛极而衰抱有希望，但希望又很快在新的全运周期里破灭掉
     
  • 缺乏人味的运动会
    2009年03月06日
    《财经》特约作者 张晓舟
    论硬件建设，不可否认中国有能力申办奥运的城市远不只北京一个，但若论“软件”呢？
     
  • 自己的事情，自己办砸
    2009年02月27日
    《财经》特约作者 关军
    国足选帅，竞聘上岗，记忆中是上世纪90年代的事情了。现在时光逆流，昨日重现，惟一的区别只是：当年的竞聘者、国足的败军之将们，如今成了威严的考官
     
  • 有计划地失控
    2009年02月20日
    《财经》特约作者 张晓舟
    穆里尼奥是最具镜头感的教练，他只是佯装失控，来达到控制全场（球员、裁判、观众）的目的。比利奇也是这一类的人物
     
  • 对卡卡的侮辱
    2009年01月24日
    《财经》特约作者 张晓舟
    卡卡没有转会，与其说是因为忠诚，还不如说是曼城的暴发户嘴脸比他们的钱包更雷人
     
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