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2009年01月16日
《财经》特约作者 王小山
这就是发生在咱们这里的事——该负责任的人变相“升值”，转而拿高薪。是可忍，孰不可忍
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2008年12月31日
《财经》特约作者 王小山
纠正历史错误的时机已经到来，为什么还有人阻拦这种纠正？继续隐瞒事实，对所有人都没好处
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2008年12月26日
《财经》特约作者 张晓舟
当年那帮举着冰棍在尖沙咀逛街的追风少年们，后来淹没在名牌大世界泯然众人
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2008年12月19日
《财经》特约作者 张晓舟
贝克汉姆打狗仔的理由：你可以拍我，但不能拍我的小孩。这足令绝大多数人支持他动手。如果他在闹绯闻时对狗仔动手，就不可能获得太多同情了
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2008年12月05日
《财经》特约作者 王小山
对商业联赛的干预一天不停止，中国足球就得这么半死不活地一天天熬下去，换个足协主席也不过是换个挨骂的对象而已
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2008年11月21日
《财经》特约作者 张晓舟
足球也好，篮球也罢，其社会土壤是一样的，也都是举国体制红旗下的蛋
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2008年11月14日
《财经》特约作者 关军
“奖金门”越闹越大，单靠敷衍是很难蒙混过去了，要对舆论有所交代
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2008年11月07日
《财经》特约作者 张晓舟
对阿根廷球迷来说，选择马拉多纳这剂猛药实在是太猛了，这只是足协主席、阿根廷足球独裁者格隆多纳以毒攻毒的非理性选择
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2008年10月24日
《财经》特约作者 张晓舟
贝克汉姆将租借去AC米兰的消息确实震撼，虽年过33岁，他的竞技价值、商业价值和新闻价值仍不容小视
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2008年10月17日
《财经》特约作者 关军
唯奖牌论、唯成绩论的体育驱动机制，是中国体育造假泛滥的根源
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2008年10月10日
《财经》特约作者 张晓舟
先别奢谈什么体制改革或制度创新，中国足协即使只从普通的行政层面来说，也存在行政低能、低效乃至行政不作为的问题，充满了一个“业余社会”事事缺乏专业精神的恶习
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2008年09月28日
《财经》特约作者 关军
民主或投票权，可能是一个好东西，但也不是怎么玩都好，搞得不规范，同样会成为权贵的玩偶，或为权力寻租提供空间
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2008年09月19日
《财经》特约作者 张晓舟
谢亚龙和朱骏最典型不过地体现了一个业余社会的主要特征，那就是全能足球，全能权力——权力无所不在，无所不包，无所不能
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2008年09月12日
□关军/文
中超联赛有点像中国的股市，人心浮躁，规则晦暗，市场化程度低，鲜有人对长期收益抱有信心
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2008年09月05日
张晓舟/文
体制不变，迟早清官也会变成庸官，好人也会变成恶人
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2008年08月29日
《财经》实习记者 兰方
市场开发成为北京奥组委的主要资金来源，企业赞助与志愿者的服务大大降低了现金支出
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2008年08月01日
□张晓舟/文
小布什在很多方面都经常丢分扣分，但在体育方面，他总是加分的
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2008年07月25日
□张晓舟/文
最大的悬念在于，刘翔身上这一“精神符号”能否承受得住政治符号与经济符号巨大的双重压力
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2008年07月18日
□张晓舟/文
最后十来天能做的也就是拉拢人心，挽回人事战争
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2008年07月04日
□张晓舟/文
足球不光是用来踢的，也是用来说，用来笑，用来哭，用来吵架，用来扯淡，用来谈情说爱的