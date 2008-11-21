没人负责 2009年01月16日 《财经》特约作者 王小山 这就是发生在咱们这里的事——该负责任的人变相“升值”，转而拿高薪。是可忍，孰不可忍

易建联“年龄门事件”之后 2008年12月31日 《财经》特约作者 王小山 纠正历史错误的时机已经到来，为什么还有人阻拦这种纠正？继续隐瞒事实，对所有人都没好处

他们只剩下回忆 2008年12月26日 《财经》特约作者 张晓舟 当年那帮举着冰棍在尖沙咀逛街的追风少年们，后来淹没在名牌大世界泯然众人

给狗仔一记铁拳 2008年12月19日 《财经》特约作者 张晓舟 贝克汉姆打狗仔的理由：你可以拍我，但不能拍我的小孩。这足令绝大多数人支持他动手。如果他在闹绯闻时对狗仔动手，就不可能获得太多同情了

不下蛋的母鸡 2008年12月05日 《财经》特约作者 王小山 对商业联赛的干预一天不停止，中国足球就得这么半死不活地一天天熬下去，换个足协主席也不过是换个挨骂的对象而已

早夭的老妖 2008年11月21日 《财经》特约作者 张晓舟 足球也好，篮球也罢，其社会土壤是一样的，也都是举国体制红旗下的蛋

“奖金门”里的活雷锋们 2008年11月14日 《财经》特约作者 关军 “奖金门”越闹越大，单靠敷衍是很难蒙混过去了，要对舆论有所交代

马拉多纳是神，不是人 2008年11月07日 《财经》特约作者 张晓舟 对阿根廷球迷来说，选择马拉多纳这剂猛药实在是太猛了，这只是足协主席、阿根廷足球独裁者格隆多纳以毒攻毒的非理性选择

金融海啸时的贝克汉姆股 2008年10月24日 《财经》特约作者 张晓舟 贝克汉姆将租借去AC米兰的消息确实震撼，虽年过33岁，他的竞技价值、商业价值和新闻价值仍不容小视

谁偷去了他们的年龄？ 2008年10月17日 《财经》特约作者 关军 唯奖牌论、唯成绩论的体育驱动机制，是中国体育造假泛滥的根源

革命首先要修好足协的影碟机 2008年10月10日 《财经》特约作者 张晓舟 先别奢谈什么体制改革或制度创新，中国足协即使只从普通的行政层面来说，也存在行政低能、低效乃至行政不作为的问题，充满了一个“业余社会”事事缺乏专业精神的恶习

当篮协扯起“民主”大旗 2008年09月28日 《财经》特约作者 关军 民主或投票权，可能是一个好东西，但也不是怎么玩都好，搞得不规范，同样会成为权贵的玩偶，或为权力寻租提供空间

全能足球，全能权力 2008年09月19日 《财经》特约作者 张晓舟 谢亚龙和朱骏最典型不过地体现了一个业余社会的主要特征，那就是全能足球，全能权力——权力无所不在，无所不包，无所不能

谢亚龙不是一个人在战斗 2008年09月05日 张晓舟/文 体制不变，迟早清官也会变成庸官，好人也会变成恶人

北京奥运会的“经济账” 2008年08月29日 《财经》实习记者 兰方 市场开发成为北京奥组委的主要资金来源，企业赞助与志愿者的服务大大降低了现金支出

布什的奥运牌 2008年08月01日 □张晓舟/文 小布什在很多方面都经常丢分扣分，但在体育方面，他总是加分的

刘翔的三重符号 2008年07月25日 □张晓舟/文 最大的悬念在于，刘翔身上这一“精神符号”能否承受得住政治符号与经济符号巨大的双重压力

一石二鸟的人事战争 2008年07月18日 □张晓舟/文 最后十来天能做的也就是拉拢人心，挽回人事战争