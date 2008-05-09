俄罗斯是本届欧洲杯的试金石 2008年06月27日 □张晓舟/文 西班牙和荷兰无缘相会是一大遗憾。遗憾之余，须先向俄罗斯致敬——没有希丁克的球队，本届欧洲杯就失去了令人叹为观止的一物降一物的魅力

不合时宜的巴阿闷战 2008年06月20日 □张晓舟/文 巴西和阿根廷正在自身足球传统的延续与欧洲足球的影响之间矛盾、徘徊

伴君如伴虎，钱途如畏途 2008年06月13日 □张晓舟/文 阿布和他信这两条大鳄在欧洲杯如火如荼之际依旧成为媒体焦点

从棒球政治化到政治棒球化 2008年05月30日 □张晓舟/文 棒球并不属于政治，更不属于政客，棒球属于民众

汶川有体育 2008年05月23日 魏寒枫/文 汶川地震有体育。它用它的毁灭和救赎，侧面证明那苦难而有勇气的人生

奥运不是乌托邦 2008年04月30日 □张晓舟/文 奥运是现实，是“错综复杂的国内外局势”所构成的现实

奥运百日祈祷 2008年04月18日 □魏寒枫/文 伟大的体育，必诞生于伟大的国家；辉煌的盛会，必诞生于和谐的世界。

勿假奥运之名 2008年04月11日 □张晓舟/文 “一切以奥运为重”极易演变为“一刀切”，这种危险的口号很难体现出一个国家应有的政治文明

世界杯的袋鼠和中超的老鼠 2008年03月28日 □张晓舟/文 中国足球一直都未能形成良性商业市场机制，行政不只干预市场，而且是经常排斥市场，打击市场，搞乱市场

奥运奇幻庙会之旅 2008年02月29日 张晓舟/文 奥运将测量中国在现时代的每一个面向，细节将被放大，隐秘难以隐藏

鸟巢下的人性奥运 2008年02月15日 □张晓舟/文 在“人文奥运”之前，且先踏踏实实做好“人性奥运”

胡言乱语的林丹 2008年02月04日 □魏寒枫/文 虽然言论自由，但背后所呈现的他所处的环境，可见一斑

蒙特利尔奥运挽歌 2008年01月28日 □张晓舟/文 未能控制预算和造价和确保建筑安全万无一失，是蒙特利尔奥运会主政者的两大错误。但其财务至少做到了透明——市民可以骂他们愚蠢，但无法骂他们腐败或欺骗

离开央视的日子 2008年01月21日 □魏寒枫/文 走出这一步，敢于抛弃这个享受非自由竞争得来的权利和名誉的单位，是个非常大的勇气

兄弟姐妹一家亲 2008年01月04日 □魏寒枫/文 中国本土目前具有市场号召力的运动明星不多，算来算去也就是姚明、刘翔、郭晶晶、易建联

从王德显到李犁 2007年12月29日 □张晓舟/文 一个中国举国体制的受害者，一跃成为美国大学体制的受益者

日本人的鞠躬 2007年12月14日 □张晓舟／文 在抵制日货之余，何妨多读两本日本书？那怕是翻一翻浮世绘

印象郭晶晶 2007年12月08日 □杨旺/文 无论是嫁入豪门，还是在经济领域，她应该都有属于自己的地方