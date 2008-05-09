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2008年06月27日
□张晓舟/文
西班牙和荷兰无缘相会是一大遗憾。遗憾之余，须先向俄罗斯致敬——没有希丁克的球队，本届欧洲杯就失去了令人叹为观止的一物降一物的魅力
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2008年06月20日
□张晓舟/文
巴西和阿根廷正在自身足球传统的延续与欧洲足球的影响之间矛盾、徘徊
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2008年06月13日
□张晓舟/文
阿布和他信这两条大鳄在欧洲杯如火如荼之际依旧成为媒体焦点
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2008年05月30日
□张晓舟/文
棒球并不属于政治，更不属于政客，棒球属于民众
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2008年05月23日
魏寒枫/文
汶川地震有体育。它用它的毁灭和救赎，侧面证明那苦难而有勇气的人生
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2008年05月09日
□魏寒枫/文
给他们一个好的环境，给他们一个相对宽松的空间，既有利于身心健康，也有利于实现重托
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2008年04月30日
□张晓舟/文
奥运是现实，是“错综复杂的国内外局势”所构成的现实
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2008年04月18日
□魏寒枫/文
伟大的体育，必诞生于伟大的国家；辉煌的盛会，必诞生于和谐的世界。
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2008年04月11日
□张晓舟/文
“一切以奥运为重”极易演变为“一刀切”，这种危险的口号很难体现出一个国家应有的政治文明
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2008年04月03日
□魏寒枫/文
为了还世界曾经的信任和厚爱，我们至少有义务在处理政治麻烦、纯洁奥运方面，为后来者作一个表率
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2008年03月28日
□张晓舟/文
中国足球一直都未能形成良性商业市场机制，行政不只干预市场，而且是经常排斥市场，打击市场，搞乱市场
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2008年03月21日
□魏寒枫/文
我心中的奥运会，既是竞技的，也是政经的；既是本土的，也是世界的；既可颂扬，也可批评；因为英雄和伟大而显耀，也因为失意和人性而深沉
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2008年03月14日
□张晓舟/文
中国足协时至今日工作职能似乎已经改变，转变为“中国足球新闻协会”
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2008年03月07日
魏寒枫/文
在一个经常缺乏统一认识和表里如一逻辑的背景下，最基本的选择必然是基于最容易接受的历史逻辑和最容易冲动的情感
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2008年02月29日
张晓舟/文
奥运将测量中国在现时代的每一个面向，细节将被放大，隐秘难以隐藏
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2008年02月22日
□魏寒枫/文
申办2018年世界杯，看似只是复苏足球，实际上远不止。它对这个国家的体育产业和体育道路，是非常好的启发和机会
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2008年02月15日
□张晓舟/文
在“人文奥运”之前，且先踏踏实实做好“人性奥运”
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2008年02月04日
□魏寒枫/文
虽然言论自由，但背后所呈现的他所处的环境，可见一斑
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2008年01月28日
□张晓舟/文
未能控制预算和造价和确保建筑安全万无一失，是蒙特利尔奥运会主政者的两大错误。但其财务至少做到了透明——市民可以骂他们愚蠢，但无法骂他们腐败或欺骗
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2008年01月21日
□魏寒枫/文
走出这一步，敢于抛弃这个享受非自由竞争得来的权利和名誉的单位，是个非常大的勇气
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2008年01月11日
□关军/文
北京奥运会会成为举国体育体制的完美谢幕吗?
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2008年01月04日
□魏寒枫/文
中国本土目前具有市场号召力的运动明星不多，算来算去也就是姚明、刘翔、郭晶晶、易建联
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2007年12月29日
□张晓舟/文
一个中国举国体制的受害者，一跃成为美国大学体制的受益者
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2007年12月22日
□魏寒枫/文
当前最重要的，还是体育的改革开放。通常来说，黑暗不可怕，可怕的是制造黑暗
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2007年12月14日
□张晓舟／文
在抵制日货之余，何妨多读两本日本书？那怕是翻一翻浮世绘
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2007年12月08日
□杨旺/文
无论是嫁入豪门，还是在经济领域，她应该都有属于自己的地方
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2007年12月01日
□魏寒枫/ 文
就体育新闻而言，职业记者（reporter）和职业作家（writer）的环境还远未形成
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2007年11月24日
□张晓舟/文
这样实力不俗但心理脆弱的球队，更需要一个铁血枭雄，而不是一个像麦克拉伦这样的人
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2007年11月17日
魏寒枫/文
或许，判定兴奋剂的标准会变，兴奋剂的服用会消失，然而，欺骗和非正义对人们的心灵戕害，将永远无法化解
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2007年11月10日
魏寒枫/文
这个世界，种族民族的分野较量，依然无时不刻地在体现着。这一切，最后的指向和承担都是姚明