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  • 作为隐喻的ATM犯罪
    2008年01月08日
    季卫东（日本神户大学教授）
    围绕许霆案定罪量刑的争议，凸显制度过错与行为过错的关系错综复杂，已经深刻地影响了守法观念的涵养
     
  • 加强劳工的谈判地位
    2007年11月13日
    季卫东（日本神户大学教授）
    国家机关不必越俎代庖，只须提供适当的制度化支持，增加工人在就业和待遇方面进行讨价还价的筹码，劳动者就知道怎样最大限度实现和维护自己的利益
     
  • 老龄化时代的智慧
    2007年11月06日
    《财经》学术顾问 汪丁丁
    由于中国社会在上世纪50年代前后的重大转变，现在“老人”的身心状态与“老老人”有显著差异。或许，这些“老人”——即与“新中国”一起诞生的这一代人，将成为处境最尴尬的老年人群
     
  • 詹姆斯·多恩：和谐法则
    2007年11月05日
    詹姆斯·多恩（美国卡托研究院（Cato Institute）学术事务副主席，中国问题专家）
    构建“和谐社会”，需要广泛的自由以及限制政府权力、保护个人人身与财产的法律法规作为基础
     
  • 老龄化时代的智慧
    2007年11月02日
    汪丁丁（本刊学术顾问）
    由于中国社会在上世纪50年代前后的重大转变，现在“老人”的身心状态与“老老人”有显著差异。或许，这些“老人”——即与“新中国”一起诞生的这一代人，将成为处境最尴尬的老年人群
     
  • 再谈“医”的问题
    2007年10月12日
    汪丁丁（本刊学术顾问）
    对医生来说，珍惜自己名誉的成本甚至还要更高。尽管其提供的服务是医疗行业的核心，但医生的报酬却远未市场化，在长期扭曲的报酬体制下，他们中的很多人或许也不得不选择屈从现实
     
  • 经济自由推进繁荣的明证
    2007年09月17日
    詹姆斯·多恩（美国卡托研究院学术事务副主席）
    2007年度《世界经济自由度报告》表明，有限政府和自由市场可以带来繁荣和人道的社会
     
  • 市场自由离不开新闻自由
    2007年09月06日
    大卫·多纳迪奥（David Donadio）（美国卡托研究所（Cato Institute）研究员）
    为规避类似次级信贷风波的影响，投资者必须了解他们所承担的风险，为此需要更加透明的信息发布和可信的投资评级。这一点对中国尤为重要
     
  • 和市场经济共同成长——看中国的反垄断法
    2007年08月31日
    黄勇（对外经济贸易大学法学院教授、反垄断立法工作组专家成员）
    中国反垄断法有其明显的阶段性、局限性，但绝不能否认，该法律的颁布体现了市场经济建设的巨大进步。对此有清楚的认识和把握，是中国反垄断法不断完善、竞争文化逐步形成的前提
     
  • 严肃新闻的社会条件
    2007年08月06日
    汪丁丁（本刊学术顾问）
    在一个市场社会里，由于“社会”被嵌入在“市场”之内，故而大众的行为模式是消费主义的、短期的、对生活的终极意义不加思考的
     
  • 背景：“纸包子”、“后母虐童”和“济南大水”
    2007年08月06日
    胡倩（本刊实习记者）
     
  • 解放奴工之路
    2007年06月25日
    季卫东（日本神户大学教授）
    山西省奴工解放的过程已经雄辩地表明，强化舆论监督关乎保障生存权，完善民主程序方可将高层介入的成果转化为长效机制，降低表达利益诉求的成本
     
  • 司法审判需要实质性公开
    2007年06月19日
    陈瑞华
    要真正实现审判公开，必须做到几个实质性改变，包括取消旁听证制度，对要求旁听庭审的公民不作区别对待，判决书通过网络予以公开，把审判公开制度当作一个可救济的制度以及公开证据审查过程等
     
  • “牙防组”事件公益私诉启示
    2007年06月12日
    季卫东
    追究“牙防组”事件，可以发现某种最糟糕的市场经济形态正在孕育——任何事物都成为沿街叫卖的商品，都被变换成纸钱硬币，而社会价值体系则在欲望的反复冲击下分崩离析，化成一堆碎片
     
  • 公共选择的微妙之处
    2007年06月11日
    汪丁丁
    “和谐社会”不是一个轻易能实现的目标，它需要一种只有长期的公共选择实践才可获得积累的“公民经验”。波兰尼为此感慨：政治艺术的娴熟程度，在各国都依赖于公众的经验和素养，绝非抄袭可得
     
  • 背景：酒仙桥“公决”危改拆迁
    2007年06月11日
     
 

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