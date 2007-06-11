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2008年01月08日
季卫东（日本神户大学教授）
围绕许霆案定罪量刑的争议，凸显制度过错与行为过错的关系错综复杂，已经深刻地影响了守法观念的涵养
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2007年11月13日
季卫东（日本神户大学教授）
国家机关不必越俎代庖，只须提供适当的制度化支持，增加工人在就业和待遇方面进行讨价还价的筹码，劳动者就知道怎样最大限度实现和维护自己的利益
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2007年11月06日
《财经》学术顾问 汪丁丁
由于中国社会在上世纪50年代前后的重大转变，现在“老人”的身心状态与“老老人”有显著差异。或许，这些“老人”——即与“新中国”一起诞生的这一代人，将成为处境最尴尬的老年人群
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2007年11月05日
詹姆斯·多恩（美国卡托研究院（Cato Institute）学术事务副主席，中国问题专家）
构建“和谐社会”，需要广泛的自由以及限制政府权力、保护个人人身与财产的法律法规作为基础
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2007年11月02日
汪丁丁（本刊学术顾问）
由于中国社会在上世纪50年代前后的重大转变，现在“老人”的身心状态与“老老人”有显著差异。或许，这些“老人”——即与“新中国”一起诞生的这一代人，将成为处境最尴尬的老年人群
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2007年10月12日
汪丁丁（本刊学术顾问）
对医生来说，珍惜自己名誉的成本甚至还要更高。尽管其提供的服务是医疗行业的核心，但医生的报酬却远未市场化，在长期扭曲的报酬体制下，他们中的很多人或许也不得不选择屈从现实
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2007年09月17日
詹姆斯·多恩（美国卡托研究院学术事务副主席）
2007年度《世界经济自由度报告》表明，有限政府和自由市场可以带来繁荣和人道的社会
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2007年09月06日
大卫·多纳迪奥（David Donadio）（美国卡托研究所（Cato Institute）研究员）
为规避类似次级信贷风波的影响，投资者必须了解他们所承担的风险，为此需要更加透明的信息发布和可信的投资评级。这一点对中国尤为重要
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2007年08月31日
黄勇（对外经济贸易大学法学院教授、反垄断立法工作组专家成员）
中国反垄断法有其明显的阶段性、局限性，但绝不能否认，该法律的颁布体现了市场经济建设的巨大进步。对此有清楚的认识和把握，是中国反垄断法不断完善、竞争文化逐步形成的前提
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2007年08月06日
汪丁丁（本刊学术顾问）
在一个市场社会里，由于“社会”被嵌入在“市场”之内，故而大众的行为模式是消费主义的、短期的、对生活的终极意义不加思考的
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2007年08月06日
胡倩（本刊实习记者）
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2007年06月25日
季卫东（日本神户大学教授）
山西省奴工解放的过程已经雄辩地表明，强化舆论监督关乎保障生存权，完善民主程序方可将高层介入的成果转化为长效机制，降低表达利益诉求的成本
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2007年06月19日
陈瑞华
要真正实现审判公开，必须做到几个实质性改变，包括取消旁听证制度，对要求旁听庭审的公民不作区别对待，判决书通过网络予以公开，把审判公开制度当作一个可救济的制度以及公开证据审查过程等
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2007年06月12日
季卫东
追究“牙防组”事件，可以发现某种最糟糕的市场经济形态正在孕育——任何事物都成为沿街叫卖的商品，都被变换成纸钱硬币，而社会价值体系则在欲望的反复冲击下分崩离析，化成一堆碎片
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2007年06月11日
汪丁丁
“和谐社会”不是一个轻易能实现的目标，它需要一种只有长期的公共选择实践才可获得积累的“公民经验”。波兰尼为此感慨：政治艺术的娴熟程度，在各国都依赖于公众的经验和素养，绝非抄袭可得
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2007年06月11日