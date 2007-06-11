作为隐喻的ATM犯罪 2008年01月08日 季卫东（日本神户大学教授） 围绕许霆案定罪量刑的争议，凸显制度过错与行为过错的关系错综复杂，已经深刻地影响了守法观念的涵养

加强劳工的谈判地位 2007年11月13日 季卫东（日本神户大学教授） 国家机关不必越俎代庖，只须提供适当的制度化支持，增加工人在就业和待遇方面进行讨价还价的筹码，劳动者就知道怎样最大限度实现和维护自己的利益

老龄化时代的智慧 2007年11月06日 《财经》学术顾问 汪丁丁 由于中国社会在上世纪50年代前后的重大转变，现在“老人”的身心状态与“老老人”有显著差异。或许，这些“老人”——即与“新中国”一起诞生的这一代人，将成为处境最尴尬的老年人群

老龄化时代的智慧 2007年11月02日 汪丁丁（本刊学术顾问） 由于中国社会在上世纪50年代前后的重大转变，现在“老人”的身心状态与“老老人”有显著差异。或许，这些“老人”——即与“新中国”一起诞生的这一代人，将成为处境最尴尬的老年人群

经济自由推进繁荣的明证 2007年09月17日 詹姆斯·多恩（美国卡托研究院学术事务副主席） 2007年度《世界经济自由度报告》表明，有限政府和自由市场可以带来繁荣和人道的社会

市场自由离不开新闻自由 2007年09月06日 大卫·多纳迪奥（David Donadio）（美国卡托研究所（Cato Institute）研究员） 为规避类似次级信贷风波的影响，投资者必须了解他们所承担的风险，为此需要更加透明的信息发布和可信的投资评级。这一点对中国尤为重要

严肃新闻的社会条件 2007年08月06日 汪丁丁（本刊学术顾问） 在一个市场社会里，由于“社会”被嵌入在“市场”之内，故而大众的行为模式是消费主义的、短期的、对生活的终极意义不加思考的

解放奴工之路 2007年06月25日 季卫东（日本神户大学教授） 山西省奴工解放的过程已经雄辩地表明，强化舆论监督关乎保障生存权，完善民主程序方可将高层介入的成果转化为长效机制，降低表达利益诉求的成本

司法审判需要实质性公开 2007年06月19日 陈瑞华 要真正实现审判公开，必须做到几个实质性改变，包括取消旁听证制度，对要求旁听庭审的公民不作区别对待，判决书通过网络予以公开，把审判公开制度当作一个可救济的制度以及公开证据审查过程等

“牙防组”事件公益私诉启示 2007年06月12日 季卫东 追究“牙防组”事件，可以发现某种最糟糕的市场经济形态正在孕育——任何事物都成为沿街叫卖的商品，都被变换成纸钱硬币，而社会价值体系则在欲望的反复冲击下分崩离析，化成一堆碎片