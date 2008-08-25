设为首页
手机版
安装iPhone版
安装Android版
财经网首页
宏观
证券
金融
产经
科技
汽车
地产
政经
海外
生活
图片
评论
专栏
博客
专题
微社区
高端财访
财经杂志
财经商城
English
评论首页
热评
观点
全球经济学家
路透评论
媒体评论
民富论
观察家
财访百家
滚动
当前位置：
财经网首页
>
评论
>
观察家
>
沈明高
个股查询：
沈明高
《财经》杂志、《财经网》首席经济学家，曾任花旗银行（中国）有限公司经济学家，北京大学中国经济研究中心副教授。
沈明高最新文章
峰会之后看中国（下）
中国的4万亿经济计划举世关注，却和其一直倡导的改革经济增长模式南辕北辙
[阅读全文]
视频
·
中国金融机构“贱卖”了吗？
2009年01月11日
·
2009年人民币会贬值吗？
2009年01月05日
·
消费新政需虑及结构转型
2008年12月29日
·
中国经济为何“失速”？
2008年12月15日
·
叶翔谈A股市场
2008年12月13日
·
人民币不会持续贬值
2008年12月08日
·
降息108基点凸显形势严峻
2008年12月01日
·
峰会之后看中国（上）
2008年11月26日
·
“4万亿”计划难缓失业潮
2008年11月24日
·
四万亿投资将惠及何方
2008年11月17日
·
提高宏观政策调整的预见性
2008年11月10日
·
改革内需 激励消费
2008年10月27日
·
渣打预测中国出口明年负增长
2008年10月20日
·
货币政策单兵难突进
2008年10月13日
·
沈明高：银行面临“慢经济”考验
2008年09月23日
·
货币政策“形紧实松”
2008年09月08日
·
油价下跌是危机还是转机
2008年09月01日
沈明高以往文章
·
人民币升值放慢的意味
2008年05月26日
·
宏观政策微妙平衡
2008年04月15日
·
数据主导政策走向
2008年02月21日
·
外需风险可能超过通胀风险
2008年02月07日
·
国企繁荣能够持续多久？
2008年01月11日
·
“富政府”是经济的稳定力量吗？
2007年12月29日
·
次级债“烟火秀”何时落幕？
2007年12月14日
·
2008年：中国经济转型“阵痛期”
2007年11月29日
·
又见信贷控制
2007年11月14日
·
打造5%—15%回报的投资产品
2007年11月01日
·
农村金融市场开放需要“去正规化”
2007年10月03日
·
美联储减息是祸是福？
2007年09月20日
·
《反垄断法》应如何反垄断？
2007年09月05日
·
"猪肉冲击"折射出市场的低效率
2007年08月08日
·
中国经济可能“超趋势”增长
2007年07月25日
·
特别国债的政策解读
2007年07月11日
·
结构调整为本
2007年06月27日
·
“肉禽通胀”并不必然导致加息
2007年06月13日
推荐
刘锋：当前意识形态的压力反应方式
刘锋
官方在对偏右言论打压的过程中，过分地使用了既有的权威性资源，用简单、粗暴的行政方式而不是法治的方式进行干预，反而给偏右的人士留下了许多把柄。
[阅读全文]
专家快速通道
龚方雄
薛澜
王庆
陈昌华
徐刚
沈联涛
许小年
谢国忠
陆磊
黄益平
沈明高
高占军
汪丁丁
汪涛
张志雄
王自力
叶翔
屈宏斌
鲍勃•道林
沈建光
胡一帆
曹仁超
王冬月
刘利刚
谭雅玲
茅于轼
贝克尔
陈志武
巴曙松
斯宾塞
韦森
张曙光
何伟
曹远征
马晓河
徐滇庆
张燕生
保育钧
秦晖
蔡继明
德隆
约翰逊
戴维斯
徐祥临
孙驰
刘胜军
盛宏清
邓聿文
刘锋
李炜光
谢丹阳
安邦
洪振快
洪灏
周有光
张森根
徐潜川
谭翊飞
天则纵论
美迈斯律师事务所
李成贤
夏楠
专栏文章点击排名
关于财经网
|
关于我们
|
联系我们
|
广告合作
|
财经奖学金
|
财经招聘
|
环境公益中心
|
网站地图
|
About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[
京ICP证090027号
] 增值电信业务经营许可证[
B2-20040250
] 广告经营许可证
[京海工商广字第0407号]
京公网安备11010502025241号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究