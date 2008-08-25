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沈联涛
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沈联涛
沈联涛简介：清华大学和马来西亚大学的兼职教授，中国银监会首席顾问。毕业于英国Bristol大学，并获该校颁授经济学一级荣誉学位，1999年被该校授予荣誉法学博士学位。2003年至2005年，担任国际证监会组织技术委员会主席；1998年10月至2005年9月连续担任三届的香港证券和期货委员会主席；1993－1998年担任香港金融管理局副总裁，掌管储备管理部及外事经研部；1989－1993年于世界银行任职，担任金融发展部高级经理；1976至1989年曾担任马来西亚中央银行的不同职务。
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