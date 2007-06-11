投资变局 2007年11月12日 徐刚（中信证券董事总经理） 如果说过去一年股市演绎的强劲周期股行情植根于中国经济结构的某种失衡，那么对结构失衡的纠偏可能造成未来投资热点的逆转

H股反思与展望 2007年11月09日 薛澜（花旗集团董事总经理、中国研究部主管） 弱势美元、H股回归A股速度、消费走势、人民币升值速度、能源价格改革、企业盈利增长可预测性及QDII进展等因素，将决定未来几个月的H股形势

抢在直通车之前启动 2007年10月11日 薛澜（花旗集团董事总经理、中国研究部主管） H股的强势是否能够继续，主要是看几个方面：基本面是否继续利好及估值是否仍在相对合理水平；资金量是否能够持续；IPO能否源源不断有来

港股多重利好 2007年09月19日 龚方雄（摩根大通董事总经理、中国研究部主管兼大中华区首席经济师） 通过QDII和“港股直通车”流入的内地资金会推升股价，但远超预期的盈利增长和坚实的基本面才是看多中国的关键理由

资本开放一大步 2007年09月03日 陈昌华（瑞士信贷中国研究主管） “港股直通车”使中国不可回头地迈出了放开资本管制的一大步，但在未有真正汇率形成机制的情况下，这种做法难称稳妥

跌市是良机 2007年08月22日 龚方雄（摩根大通董事总经理，中国研究部主管兼大中华区首席经济师） 目前美国次级房贷危机引发全球市场降温的环境，正是中国QDII资金买入的黄金时期，特别是对H股/红筹股以及亚洲新兴市场的资产和股票市场

QFII与QDII影响力有限 2007年08月06日 陈昌华 QFII在A股和QDII在H股的市场份额都微不足道，它们的作用更多表现在心理上，并不能期望它们对拉近A股、H股价差产生决定性的影响

H股面临中考 2007年07月11日 薛澜 在A股进入相对平静阶段的同时，H股未来一段的走势更多地将受到几个因素的影响，可能面临一个中期“分水岭”。其中，即将到来的中期业绩公布，是决定当前H股行情能否坚持下去的最大基本面。

辨析A股H股互通方案 2007年07月09日 陈昌华 在解决A股、H股互通的选择上，允许企业回购股票会引起上市公司成为自身股价调控者的质疑，而成立专门投资公司则有政府过度参与市场之嫌