- 2007年11月12日如果说过去一年股市演绎的强劲周期股行情植根于中国经济结构的某种失衡，那么对结构失衡的纠偏可能造成未来投资热点的逆转
- 2007年11月09日弱势美元、H股回归A股速度、消费走势、人民币升值速度、能源价格改革、企业盈利增长可预测性及QDII进展等因素，将决定未来几个月的H股形势
- 2007年11月02日全球的投资者和对冲基金真的有能力逼空中国吗？
- 2007年10月11日H股的强势是否能够继续，主要是看几个方面：基本面是否继续利好及估值是否仍在相对合理水平；资金量是否能够持续；IPO能否源源不断有来
- 2007年09月19日通过QDII和“港股直通车”流入的内地资金会推升股价，但远超预期的盈利增长和坚实的基本面才是看多中国的关键理由
- 2007年09月03日“港股直通车”使中国不可回头地迈出了放开资本管制的一大步，但在未有真正汇率形成机制的情况下，这种做法难称稳妥
- 2007年08月22日目前美国次级房贷危机引发全球市场降温的环境，正是中国QDII资金买入的黄金时期，特别是对H股/红筹股以及亚洲新兴市场的资产和股票市场
- 2007年08月06日QFII在A股和QDII在H股的市场份额都微不足道，它们的作用更多表现在心理上，并不能期望它们对拉近A股、H股价差产生决定性的影响
- 2007年07月11日在A股进入相对平静阶段的同时，H股未来一段的走势更多地将受到几个因素的影响，可能面临一个中期“分水岭”。其中，即将到来的中期业绩公布，是决定当前H股行情能否坚持下去的最大基本面。
- 2007年07月09日在解决A股、H股互通的选择上，允许企业回购股票会引起上市公司成为自身股价调控者的质疑，而成立专门投资公司则有政府过度参与市场之嫌
- 2007年06月11日股市调整对中国经济不会产生重大的负面影响；除个别领域，对居民消费和其他各类资产价格的影响也十分有限
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