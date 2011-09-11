民富才是富可敌国的根本 2011年09月16日 唐卫毅 只有当居民富裕实现均衡发展时，富可敌国才能展示出真正的力量和意义。否则，不过是一次目光短浅的自我标榜

陈功：城市金融攸关未来 2011年09月15日 安邦咨询首席研究员陈功 巧妙运用金融的力量应是城市管理者的现实考虑之一