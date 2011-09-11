- 2011年09月16日只有当居民富裕实现均衡发展时，富可敌国才能展示出真正的力量和意义。否则，不过是一次目光短浅的自我标榜
- 2011年09月16日政府财政收入全球第二，不但不值得骄傲，反而应该彻底的反思。
- 2011年09月16日
- 2011年09月16日终结以药养医最为有效的办法，是走向门诊以按人头付费为主、住院以按病种付费和总额预付为主的复合付费制度
- 2011年09月16日这是一个从慈善活动家转变为社会型企业的革新时代，即倡导企业将利润再投资到造福社会的事业中去
- 2011年09月16日货币政策在短期内放宽的可能性不大，但是财政政策有空间在短期内选择性刺激某些经济领域
- 2011年09月15日
- 2011年09月15日成功者如美国与日本，失败者如前苏联、前南斯拉夫等。
- 2011年09月15日民有化改革、宪政改革是改变中国增长方式的必要之路
- 2011年09月15日在整体的国民财富中，政府经手的越少越好。而现实正好与此相反，所以造成了严重的效率低下和行政权力的寻租屡禁不止
- 2011年09月15日巧妙运用金融的力量应是城市管理者的现实考虑之一
- 2011年09月15日张维迎表示，扩大内需是一个错误的概念，我们真正要需要的是开放国内市场。进而依靠市场刺激创新、产业升级。“十二五”硬指标多，虽强调却无相应对策
- 2011年09月15日清廷创设资政院作为君主立宪的过渡形态是真诚的，只是由于强势朝廷不再，没有办法平衡过渡期行政与立法的冲突，行政权独大无法解决，资政院也就成了一块鸡肋：食之无味，弃之可惜
- 2011年09月14日尽管北约陈兵数万，但为塔利班及其他武装组织提供财源的阿富汗庞大地下经济却依旧兴旺发达，因此我们要实现的一个主要目标就是这类经济的转型
- 2011年09月14日
- 2011年09月14日社会冲突的最终解决，需要完善社会规则、制度化渠道与方式。当下异化的维稳主义，奉行“以利平之，以威压之，不求有功，但求无过”的原则，已然与法治语境下的宪法法律、权利救济背道而驰
- 2011年09月13日简单地要求银行业竞争压力最大化已不再可行，也不再可取，试图完全消除不稳定性亦然
- 2011年09月13日很多城市对征收拥堵费跃跃欲试，醉翁之意不全在治堵上，而有借机敛财的意图
- 2011年09月09日以往对付经济停滞的常规手段已经试过并宣告失败。随着解决方案越来越标新立异，必须仔细考察，以确保它们不会适得其反
- 2011年09月09日很少美国人意识到，美元最近12个月贬值逾15％，等于是针对他们生活水平的一种税收。山姆大叔从中得益匪浅
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