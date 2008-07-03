今年上半年全国建设用地供应总量同比下降25.3%，城市居住用地均价已达2020元/平方米

2008年07月27日

《财经》实习记者 张冰

谁来监管大宗商品交易市场？商务部、证监会召集13家市场代表齐聚北京座谈“华交所”教训