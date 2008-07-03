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  • 土地供应量大减 价格居高不下
    2008年07月27日
    《财经》记者 张映光
    今年上半年全国建设用地供应总量同比下降25.3%，城市居住用地均价已达2020元/平方米
     
  • “华交所”高管潜逃事件倒逼监管立规
    2008年07月27日
    《财经》实习记者 张冰
    谁来监管大宗商品交易市场？商务部、证监会召集13家市场代表齐聚北京座谈“华交所”教训
     
  • 财政部拨款13.4亿元加固灾区校舍
    2008年07月27日
    《财经》实习记者 张艳玲
    用于灾区校舍维修加固的专项资金，中央和地方财政应按7比3分担
     
  • 2008年07月03日
    利息净收入、手续费及佣金净收入等增长较快
     
 

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