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2008年01月16日
崔晓黎（国务院发展研究中心农村经济研究部研究员）
面对1.5亿农民工的社会保障是一件天大的事情。其解决难点与中国城市化战略有关，也与社保体制内外划分有关
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2008年01月14日
大卫·多纳迪奥（美国卡托研究院研究员）
减税是好事，但如果它仅授权一部分人从政府项目中得益，花的却是另一部分人的钱，就另当别论了
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2007年12月27日
布拉德福德·德龙
虽然美元是“我们的”货币，但其错配及其造成的全球不平衡，可是“你们的”问题。40年前和今天，这句话同样适用
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2007年12月14日
詹姆斯·多恩（美国卡托研究院学术事务副主席）
美国“经济主权”正在被中国侵蚀的观点颇有经济民族主义意味，也是站不住脚的
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2007年12月03日
大卫·多纳迪奥（美国卡托研究院研究员）
美国经历显示，通货膨胀、失业率上升及经济衰退等通常被认为会紧随原油涨价出现的现象并没有成真
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2007年11月22日
大卫·多纳迪奥（美国卡托研究院研究员）
无论财产遭毁坏的原因是什么，对灾害的预防和对损失的弥补都需要相应的权利保障
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2007年11月20日
刘守英（国务院发展研究中心农村经济研究部研究员）
“农村因素”在城市化进程中的重要性越来越显著，而且在来年及以后对经济社会发展进程的影响还会增强
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2007年11月13日
余永定（中国社科院世界经济与政治研究所所长）
国有股减持、充实社保可以起到类似于西方国家通过公开市场操作紧缩货币的作用，同时资产供给增加将导致资产价格下降，从而恢复公众持有货币的意愿
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2007年11月02日
陈昌华（瑞士信贷中国研究主管）
目前A 股市场在价格表现中可能出现了一些问题，除了投资群体尚欠成熟，最大的问题在于股市流通量严重不足
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2007年10月15日
宋国青（北京大学中国经济研究中心教授）
从环比增长的意义上说，二季度的总需求在发高烧，三季度已经显著降温。是否完全退烧，还要看进一步的变化。但货币政策仍宜紧不宜松
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2007年10月12日
朱可亮 罗伊·普洛斯特曼
没有什么比“十七大”更好的政治平台去推动农民土地权利的贯彻落实了，也没有什么比享有可靠的土地权利对七亿中国农民来说更重要
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2007年10月12日
乔纳森·安德森（UBS亚洲首席经济学家）
中国大陆不断减少的土地供给、缺水、上升的劳务移民工资、紧缩的农村劳务市场以及上升的食品需求等，将预示着全球谷物和软商品牛市的来临，但没有迹象显示这一进程已经开始
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2007年10月08日
布拉德福德·德龙（美国加州大学伯克利分校经济学教授）
所有人都无法不受到凯恩斯的影响，甚至包括弗里德曼在内
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2007年09月29日
宋国青（北京大学中国经济研究中心教授）
今后一段时间的货币政策应当充分考虑粮价问题和其他情况包括国际经济的变化情况，实现同比通货膨胀率缓和下降是可以做到的
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2007年09月28日
詹姆斯·多恩（美国卡托研究院（Cato Institute）学术事务副主席，中国问题专家）
急剧上升的房价和资产价格，而不是消费价格指数，更好地反映了真实的通货膨胀
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2007年09月14日
加里·贝克尔 （美国芝加哥大学教授，1992年诺贝尔经济学奖得主）
对各国中央银行来说，自由放任是对目前金融市场状况正确的处理方法。而只有当美国主要经济指标出现严重下滑时，美联储才应降低利率
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2007年09月07日
王卫 文远华（王卫供职于第一创业证券公司，文远华供职于中国建设银行总行）
“汇率更快升值”与“汇率较慢升值+征收出口关税”，哪种效果更好？
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2007年08月31日
王欧（中国证监会研究中心研究员）
由于具有发达健全的房地产金融市场，尤其是证券化等直接融资渠道的快速发展，和高度分散的持有者结构，使此次危机的影响由金融市场各子市场共同分担，虽然涉及面更广但却减少了危机的冲击深度
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2007年08月28日
丹尼尔·格瑞斯沃德（美国卡托研究所贸易政策研究中心主任）
如果美为保护就业而对每件衬衫加收5美元关税，每个家庭就需负担每年近200美元的"T恤衫税"。这对美本土及海外的穷人都不利
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2007年08月23日
王卫 文远华
在保持汇率缓慢上升的同时逐步提高出口关税，将有效消除过高贸易顺差和升值预期，打击非法流入的热钱，有效减少基础货币投放，遏制经济转向过热及通胀的压力