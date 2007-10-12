农民工社保关系国本 2008年01月16日 崔晓黎（国务院发展研究中心农村经济研究部研究员） 面对1.5亿农民工的社会保障是一件天大的事情。其解决难点与中国城市化战略有关，也与社保体制内外划分有关

减税利与弊 2008年01月14日 大卫·多纳迪奥（美国卡托研究院研究员） 减税是好事，但如果它仅授权一部分人从政府项目中得益，花的却是另一部分人的钱，就另当别论了

经济民族主义之患 2007年12月14日 詹姆斯·多恩（美国卡托研究院学术事务副主席） 美国“经济主权”正在被中国侵蚀的观点颇有经济民族主义意味，也是站不住脚的

勿蹈能源限价覆辙 2007年12月03日 大卫·多纳迪奥（美国卡托研究院研究员） 美国经历显示，通货膨胀、失业率上升及经济衰退等通常被认为会紧随原油涨价出现的现象并没有成真

运用财产权控制污染 2007年11月22日 大卫·多纳迪奥（美国卡托研究院研究员） 无论财产遭毁坏的原因是什么，对灾害的预防和对损失的弥补都需要相应的权利保障

港股A 股化 A股日本化 2007年11月02日 陈昌华（瑞士信贷中国研究主管） 目前A 股市场在价格表现中可能出现了一些问题，除了投资群体尚欠成熟，最大的问题在于股市流通量严重不足

总需求明显降温 2007年10月15日 宋国青（北京大学中国经济研究中心教授） 从环比增长的意义上说，二季度的总需求在发高烧，三季度已经显著降温。是否完全退烧，还要看进一步的变化。但货币政策仍宜紧不宜松

决定中国农民贫富的关键时刻 2007年10月12日 朱可亮 罗伊·普洛斯特曼 没有什么比“十七大”更好的政治平台去推动农民土地权利的贯彻落实了，也没有什么比享有可靠的土地权利对七亿中国农民来说更重要

食品价格何需恐惧 2007年10月12日 乔纳森·安德森（UBS亚洲首席经济学家） 中国大陆不断减少的土地供给、缺水、上升的劳务移民工资、紧缩的农村劳务市场以及上升的食品需求等，将预示着全球谷物和软商品牛市的来临，但没有迹象显示这一进程已经开始

通胀洪峰可能已过 2007年09月29日 宋国青（北京大学中国经济研究中心教授） 今后一段时间的货币政策应当充分考虑粮价问题和其他情况包括国际经济的变化情况，实现同比通货膨胀率缓和下降是可以做到的

中国CPI的局限 2007年09月28日 詹姆斯·多恩（美国卡托研究院（Cato Institute）学术事务副主席，中国问题专家） 急剧上升的房价和资产价格，而不是消费价格指数，更好地反映了真实的通货膨胀

再谈以普征出口关税破解汇率困境 2007年09月07日 王卫 文远华（王卫供职于第一创业证券公司，文远华供职于中国建设银行总行） “汇率更快升值”与“汇率较慢升值+征收出口关税”，哪种效果更好？

假如没有次级贷款 2007年08月31日 王欧（中国证监会研究中心研究员） 由于具有发达健全的房地产金融市场，尤其是证券化等直接融资渠道的快速发展，和高度分散的持有者结构，使此次危机的影响由金融市场各子市场共同分担，虽然涉及面更广但却减少了危机的冲击深度