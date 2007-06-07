哈继铭：普征出口关税不可取 哈继铭 2007年08月23日 普征出口关税无法扩大进口，常常损害出口国的利益，可能导致用一种扭曲掩盖另一种扭曲，也不能增强货币政策的有效性

自由市场的效力 詹姆斯·多恩 2007年08月08日 政府和市场都不能确保食品和药品的绝对安全。但市场机制（包括明确界定的私有财产权、言论自由的媒体及有效的资本市场等）可以在收益大于成本的条件下，实现最优的安全度

正确理解WTO 龙永图 2007年08月06日 多哈谈判的成败，关系到WTO的声誉，在某种意义上决定了其前途和命运。真心实意支持WTO及多哈回合谈判，既符合全球利益，也符合中国自身利益

管理虚拟货币勿因噎废食 大卫·多纳迪奥 2007年08月02日 QQ币和其他一些类似的虚拟货币对货币没有重大影响，其市场行为也可以得到恰当的约束，如果过度监管，则可能把一个新的财富创造行业扼杀在了摇篮中

日元颓势难改 乔纳森·安德森 2007年07月23日 日元是目前全球最疲软的货币，如果以实际有效汇率为基准，它比人民币要更为弱势。经济不景气、物价水平低迷、与国际利差过大、资本外流加速，将使日元在未来一段时间内保持弱势

最严重的挑战 王小鲁（中国发展研究基金会国民经济研究所副所长） 2007年07月13日 收入分配机制严重扭曲和公共服务缺失所导致的收入差距持续扩大，是目前经济结构失衡、社会不满的主要原因，是对建设和谐社会、保持经济持续稳定发展的最大威胁。（选自《灰色收入与居民收入差距》。该报告全文将分五次连载）

灰色收入探源 王小鲁（中国发展研究基金会国民经济研究所副所长） 2007年07月12日 中国高收入阶层中存在数万亿元隐性收入，其基本上或绝大部分应属于灰色收入。其主要来源包括公共资金流失、金融腐败、行政权力与腐败、土地收益流失及垄断性行业收入。（选自《灰色收入与居民收入差距》。该报告全文将分五次连载）

收入差距的真相 王小鲁（中国发展研究基金会国民经济研究所副所长） 2007年07月10日 官方统计显著低估了中国居民收入差距。全国居民收入总额（2005年）应为约13.5万亿元，而不是8.7万亿。城乡合计，全国最高与最低收入10％家庭间的人均收入差距约55倍，而不是21倍。（选自《灰色收入与居民收入差距》。该报告全文将分五次连载）

IMF模糊新规 詹姆斯·多恩 2007年07月07日 IMF关于双边监督的新规则并没有什么执行机制可言。它承认，“虽然汇率失调的概念很清楚，但在测量上存在着很大的不确定性”

给企业降税是大势所趋 丹尼尔·米切尔 2007年07月04日 为了在全球化条件下吸引资本流入，各经济体已经或正在削减对企业的税收，这有利于经济增长和繁荣

要避免特别国债对金融市场造成不必要冲击 余永定（中国社会科学院世界政治经济研究所所长） 2007年06月27日 如果在短时间内大量发行特别国债，可能会对金融市场造成冲击。国债利率的明显上升，将对整个货币市场、进而对资本市场产生重大影响

国有企业分红办法 赖永添 吴子云 2007年06月18日 国企向国家分配利润已成定局。但如何确定分红水平，如何处理国家对国有资本的宏观调控与单个企业发展的关系等等问题，仍存不同认识

换一个视角看改革 孙明春 2007年06月18日 中国经济在一个又一个看似难以逾越的难关中现出惊人的弹性和韧性。换一个视角看中国，我们会认识到转轨中的中国经济所存在的发展潜力和深化改革所带来的新的增长空间。强调机遇，也要正视存在的风险，并采取相应的防范措施，在推行改革开放的步伐上不必那么畏手畏脚

大企业相互担保贷款的个体理性与集体非理性 李正全（本刊研究员） 2007年06月07日 企业与银行个体理性与集体非理性的不一致，实际上是担保环节采用了市场化的信用保证与贷款环节仍需担保的风险控制制度之间的不匹配造成的。需要把相互担保带来的或有负债风险考虑进融资交易成本，体现“风险自负”的市场原则

工业如何反哺农业 国务院发展研究中心“推进社会主义新农村建设研究”课题组 2007年06月07日 工业反哺农业或“以工哺农”中的“工”不仅指工业，而是指所有非农产业，服务业也要为“哺农”做贡献。