李波:国企分红须符合公司治理原则 李波 2007年05月18日 国有公司分红政策应当严格遵守《公司法》，各项措施要符合现代公司治理的基本要求。要划清政府所承担的国家所有者职能和行政管理职能，不应事先确定“一刀切”的国有公司分红比例，要区分企业财务预算与“国有资本经营预算”

周程：近期加息可能性不大 周程 2007年05月09日 从CPI走势、粮食的期货价格变化、固定资产投资增速、商业银行博弈行为等诸多因素，及加息加大对汇率压力、加剧流动性过剩的两难选择来看，央行近期决定加息的可能性并不大。应该尽快推动外汇投资公司的运作，加大新股发行力度

高世楫：以依法行政和阳光行政理念完善监管 高世楫 2007年04月30日 各监管机构要做到有效运作，必须在从机构设计到运作程序上遵从公正、透明、专业、独立、诚信、可问责等基本原则，并在监管的规则和程序上保持一致性

盛松成：缩小利差此其时 盛松成 2007年04月02日 从国际上看，中国目前的存贷利差处于中偏上水平。从历史上看，中国目前的存贷利差是20年来的最高水平。中国存贷利差不宜再扩大，而应适当缩小

解放医生：医疗卫生体改的关键 熊先军 董朝晖 2007年04月02日 核心是破除国有医疗体系中僵化的人事制度，打破国有医疗机构对医生劳动力市场的需方垄断，让市场决定医生的劳务价格

政府绩效评估面面观 李克实（中国人事科学研究院副院长） 2007年03月05日 政府绩效评估的有效性与该政府机关执政水平和能力正相关，因此，在政府机关，应同步进行两项基础性建设，即规范权力和开放信息。只有在规范的权力之下才能保证绩效是一个“常数”，才能产生指导和监督的作用

2007年01月10日 方星海：内地香港金融合作新思路 方星海 2007年01月10日 香港金融管理局总裁任志刚先生2006年11月访问上海时提出，应打通A和H股的交易，使得一家公司的同一种股票在两边市场的价格大致相同，以提高沪港两市的效率。笔者认为，此议甚佳,值得有关各方深入探讨。

2006年12月27日 陆磊：特殊环境 现实之选 陆磊 2006年12月27日 种种转型风险的挑战决定了当前中国货币政策的特点

2006年12月20日 龚强：经济适用房应当由售改租 龚强 2006年12月20日 将经济适用房由售改租，可能是一种更好的制度安排

2006年12月11日 张晓山：新农村建设的中国方案 张晓山 2006年12月11日 一些地方采取的“议行分离”方法，有助于落实农民在新农村建设中受益主体和参与主体的地位

2006年12月11日 普罗斯特曼等：韩国新村运动启示 普罗斯特曼 2006年12月11日