- 2007年05月24日目前未有任何权威部门对信贷资金入市的规模做出调查统计，“银行信贷资金大规模入市”依然只是一个含糊的臆断。
- 2007年05月18日国有公司分红政策应当严格遵守《公司法》，各项措施要符合现代公司治理的基本要求。要划清政府所承担的国家所有者职能和行政管理职能，不应事先确定“一刀切”的国有公司分红比例，要区分企业财务预算与“国有资本经营预算”
- 2007年05月09日从CPI走势、粮食的期货价格变化、固定资产投资增速、商业银行博弈行为等诸多因素，及加息加大对汇率压力、加剧流动性过剩的两难选择来看，央行近期决定加息的可能性并不大。应该尽快推动外汇投资公司的运作，加大新股发行力度
- 2007年04月30日各监管机构要做到有效运作，必须在从机构设计到运作程序上遵从公正、透明、专业、独立、诚信、可问责等基本原则，并在监管的规则和程序上保持一致性
- 2007年04月02日从国际上看，中国目前的存贷利差处于中偏上水平。从历史上看，中国目前的存贷利差是20年来的最高水平。中国存贷利差不宜再扩大，而应适当缩小
- 2007年04月02日核心是破除国有医疗体系中僵化的人事制度，打破国有医疗机构对医生劳动力市场的需方垄断，让市场决定医生的劳务价格
- 2007年03月05日政府绩效评估的有效性与该政府机关执政水平和能力正相关，因此，在政府机关，应同步进行两项基础性建设，即规范权力和开放信息。只有在规范的权力之下才能保证绩效是一个“常数”，才能产生指导和监督的作用
- 2007年03月05日土地、房地产及股市问题，在当前中国经济生活中一方面举足轻重，另一方面却又难觅良方。为此，《财经》杂志特编发本刊学术顾问汪丁丁关于这些问题的一组制度建议文章，共计三篇，目的是抛砖引玉，引发更多的思考和讨论。
- 2007年01月10日香港金融管理局总裁任志刚先生2006年11月访问上海时提出，应打通A和H股的交易，使得一家公司的同一种股票在两边市场的价格大致相同，以提高沪港两市的效率。笔者认为，此议甚佳,值得有关各方深入探讨。
- 2007年01月03日
- 2006年12月27日中国的货币政策采用多目标制，且混合使用数量型和价格型工具，而推动改革的重要性可能在一个阶段内会大于中央银行货币政策的独立性
- 2006年12月27日种种转型风险的挑战决定了当前中国货币政策的特点
- 2006年12月25日人民币和亚洲货币在未来一年将稳步升值，从而成为国际汇率体系结构性变化的主导因素
- 2006年12月25日中国宏观经济在经历了2006年的跌宕起伏之后，“往何处去”的问题依然摆在人们面前。 无一不是关乎重大。
- 2006年12月20日将经济适用房由售改租，可能是一种更好的制度安排
- 2006年12月11日一些地方采取的“议行分离”方法，有助于落实农民在新农村建设中受益主体和参与主体的地位
- 2006年12月11日
- 2006年12月04日未来几年中国经济仍然可能保持10％左右的快速增长，但一次性调整的风险升高
- 2006年11月30日在构建和谐社会中，财政要从那些从属于市场竞争性的投资中解脱出来，转向支持社会发展领域
- 2006年11月28日一个可能的政策组合是：人民币名义有效汇率年升值2.5％，扩大对美元波动幅度；将FDI控制在零增长；加速资本项目开放等
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