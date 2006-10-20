2006年11月13日 黄益平 沈明高：WTO如何改变中国 黄益平 沈明高 2006年11月13日 来自外国的投资、技术、竞争和市场对中国的正面意义远大于负面影响

2006年11月3日 黄益平 沈明高： 后WTO时代金融格局的演变趋势 黄益平 沈明高 2006年11月03日 中国金融市场的格局变化，包括竞争加剧、混业经营模式的出现、信贷市场的整合、资本市场的快速成长和消费信贷的繁荣

2006年10月31日 程恩江 徐忠：中国小额信贷发展报告 程恩江 徐忠 2006年10月31日 小额信贷在中国的中国小额信贷发展跟不上经济发展，也跟不上农村金融需求的要求。桔生淮南而为枳，小额信贷在中国的水土不服

2006年10月26日 黄益平 沈明高：以外汇储备完善社会福利体系 黄益平 沈明高 2006年10月26日 用外汇储备来建设社会福利体系，可以用已经有的钱帮助解决一个长期难以解决的问题并最终去除结构性失衡的根

2006年10月20日 Filip Moerman等：美国反国际卡特尔新措施 Filip Moerman等 2006年10月20日 即便被指控的共谋行为并非在美国发生，也可能会被美国法律认定为有罪，并面临高额刑事罚金、监禁、巨额民事责任等等

2006年10月20日 黄益平 沈明高：中国的投资热还能持续多久？ 黄益平 沈明高 2006年10月20日 中国政府平衡地区经济发展的努力表明，未来五年中国的投资仍然可能维持年均25%左右的快速增长

2006年10月08日 黄益平 沈明高：美国经济降温对中国经济会有何影响 黄益平 沈明高 2006年10月08日 中国保持高速增长有利于亚洲经济，但可能仍难以抵消美国经济降温的影响。国内需求相对出口的重要性......

2006年10月01日 黄益平 沈明高：地区经济发展的逻辑与顺序 黄益平 沈明高 2006年09月30日 随着研发与资源产业的兴起，环渤海地区有可能成为中国经济增长的第三极

2006年09月25日 黄益平 沈明高：利率政策面临市场化的挑战 黄益平 沈明高 2006年09月25日 一个有效的利率政策应该能够直接锁定市场的资金成本，从而实现对宏观经济的边际调节

2006年09月17日 李曙光：金融机构破产的制度设计 李曙光 2006年09月17日 《国务院金融机构破产实施办法（或条例）》应该重点解决九大问题

2006年09月14日 黄益平 沈明高：中国经济发展面临重大转折 黄益平 沈明高 2006年09月14日 随着劳动力无限供给逐渐成为历史，劳动力成本开始稳步上升。这将迫使中国的产业从劳动密集型转向资本或技术