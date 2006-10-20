- 2006年11月28日对于中间偏右的自由至上主义者而言，他是一个强有力的领袖；对于中间偏左的自由主义者而言，他是一个富有教益的对手
- 2006年11月16日在全球贸易时代，欧洲的竞争优势来自其创意，这要求中国进行更强的知识产权保护
- 2006年11月14日所有的公共服务以一种统一的方式对全体公民提供，可以使政治效率和经济效率都得到提高
- 2006年11月13日来自外国的投资、技术、竞争和市场对中国的正面意义远大于负面影响
- 2006年11月03日中国金融市场的格局变化，包括竞争加剧、混业经营模式的出现、信贷市场的整合、资本市场的快速成长和消费信贷的繁荣
- 2006年10月31日小额信贷在中国的中国小额信贷发展跟不上经济发展，也跟不上农村金融需求的要求。桔生淮南而为枳，小额信贷在中国的水土不服
- 2006年10月30日在国民收入分配中，劳动的占比下降，资本的占比上升，这主要是由于利率政策、人民币汇率水平、技术进步和需
- 2006年10月30日余永定认为，中国经济长期潜力可观，但投资率过高等问题尚待解决；麦金农认为，人民币应保持对美元小幅缓慢
- 2006年10月26日用外汇储备来建设社会福利体系，可以用已经有的钱帮助解决一个长期难以解决的问题并最终去除结构性失衡的根
- 2006年10月20日即便被指控的共谋行为并非在美国发生，也可能会被美国法律认定为有罪，并面临高额刑事罚金、监禁、巨额民事责任等等
- 2006年10月20日中国政府平衡地区经济发展的努力表明，未来五年中国的投资仍然可能维持年均25%左右的快速增长
- 2006年10月08日中国保持高速增长有利于亚洲经济，但可能仍难以抵消美国经济降温的影响。国内需求相对出口的重要性......
- 2006年09月30日随着研发与资源产业的兴起，环渤海地区有可能成为中国经济增长的第三极
- 2006年09月29日智利经济模式成功依赖五个关键因素：宏观稳定、开放竞争的市场环境、金融发展、完善的制度以及充分的社会保障网络
- 2006年09月25日一个有效的利率政策应该能够直接锁定市场的资金成本，从而实现对宏观经济的边际调节
- 2006年09月21日历史上，印度的等级制度是在各方面条件下所形成的劳动力市场稳态均衡的体现，但现在却成了印度发展的障碍
- 2006年09月17日《国务院金融机构破产实施办法（或条例）》应该重点解决九大问题
- 2006年09月14日随着劳动力无限供给逐渐成为历史，劳动力成本开始稳步上升。这将迫使中国的产业从劳动密集型转向资本或技术
- 2006年09月08日中国面临着许多工作岗位被创造出来，同时又有工作岗位被破坏的“创造性毁灭”。这对社会保障体系提出了要求：既要提供一定的社会保障
- 2006年09月05日美国经济增长放缓可能会为中国的出口增长带来压力，但并不必然意味着中国贸易顺差的缩小
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