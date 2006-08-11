2006年09月04日 黄益平 沈明高 投资过度根源在于消费不足 黄益平 沈明高 2006年09月04日 目前总储蓄额率超过50%，压缩投资规模空间有限；政府应采取以紧货币遏投资、以宽财政促消费的宏观经济政策组合

2006年8月29日 黄益平 沈明高 中国经济的近忧与远虑 黄益平 沈明高 2006年08月29日 中国经济目前面临的主要问题不是短期的投资过热，而是结构失衡引起的长期增长的可持续性

2006年8月21日 黄益平 沈明高 中国：从商品出口到资本出口 黄益平 沈明高 2006年08月21日 到2015年，中国个人和企业在海外投资的规模将有可能达到1000亿美元，中国对国际金融市场的影响也将随之扩大

2006年8月14日 黄益平 沈明高：解构CPI指数 黄益平 沈明高 2006年08月14日 与发达国家倾向于高估通货膨胀率不同，中国的通货膨胀率存在着低估的可能，主要估计误差来自居住和服务消费

香港发展人民币债券市场已具基本条件 高占军 2006年08月11日

2006年8月7日 黄益平 沈明高:房地产市场趋于疲软 黄益平 沈明高 2006年08月07日 控制投机性投资的政策措施及已经开始疲软的住房支付能力，意味着房价上涨的速度会进一步回落，但房地产市场不会崩溃

2006年7月31日 黄益平 沈明高：中国输出通货膨胀了吗 黄益平 沈明高 2006年07月24日 出口价格的持续下跌（而非上升），表明“中国输出通货膨胀”的说法缺乏事实依据

2006年7月17日 黄益平 沈明高 下半年中国GDP增长回落至9.5% 黄益平 沈明高 2006年07月18日

2006年5月15日 马骏：宏观调控宜行“三紧政策” 马骏 2006年05月15日 中国宏观经济目前面临的系统性风险实际上比三年前更加严重，为有效地进行宏观调控，需要实行“三紧政策”：