- 2006年09月04日目前总储蓄额率超过50%，压缩投资规模空间有限；政府应采取以紧货币遏投资、以宽财政促消费的宏观经济政策组合
- 2006年08月29日中国经济目前面临的主要问题不是短期的投资过热，而是结构失衡引起的长期增长的可持续性
- 2006年08月21日到2015年，中国个人和企业在海外投资的规模将有可能达到1000亿美元，中国对国际金融市场的影响也将随之扩大
- 2006年08月16日美国需要在自由市场国际秩序的建立中发挥榜样与表率作用，而非通过一个新的“广场协议”让中国被动地调整汇率
- 2006年08月14日与发达国家倾向于高估通货膨胀率不同，中国的通货膨胀率存在着低估的可能，主要估计误差来自居住和服务消费
- 2006年08月11日
- 2006年08月08日在8月8日（美国东部时间）美联储公开市场委员会即将召开会议，决定是否进一步加息之前，雷曼兄弟发布研究报
- 2006年08月07日控制投机性投资的政策措施及已经开始疲软的住房支付能力，意味着房价上涨的速度会进一步回落，但房地产市场不会崩溃
- 2006年08月02日要解决当前投资、信贷、外贸顺差增长过快的问题，在短期内可以适当加强货币政策调控
- 2006年07月24日出口价格的持续下跌（而非上升），表明“中国输出通货膨胀”的说法缺乏事实依据
- 2006年07月23日全球宏观经济局势，正在从低于趋势值的通胀和高于趋势的经济增长，转向高于趋势的通胀和低于趋势的经济增长
- 2006年07月18日
- 2006年07月14日7月9日，清华大学经济管理学院和中国人民银行研究局联合举办了“国际金融架构和新兴市场中的金融监管国际研讨会”
- 2006年07月10日陈清泰、许小年、胥和平、李书福、赵钧陶五人谈
- 2006年07月07日研究显示，在人民币急速升值或基准利率急升的情况下，企业的利润将大幅削减，许多利润微薄的企业将面临财政
- 2006年07月06日在全球市场不稳定性提高的大环境下，中国的货币和财政政策则应该更加谨慎，并留有足够余地，而不能像2004年宏观调控那样大刀阔斧
- 2006年07月05日《财富的革命》，（美）阿尔文·托夫勒、海蒂·托夫勒著，吴文忠、刘微译，中信出版社2006年5月第一版
- 2006年06月14日想转变增长模式一定要转变政府的决策。如果政府不从经济中退出，这个模式不可能转变
- 2006年05月15日中国宏观经济目前面临的系统性风险实际上比三年前更加严重，为有效地进行宏观调控，需要实行“三紧政策”：
- 2006年04月29日
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