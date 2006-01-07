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- 2006年04月03日土地集体所有的治理结构：一个需要重新审视的基本制度问题
- 2006年04月03日
- 2006年03月08日中美都不需要为降低其出口或进口喝下人民币升值的苦药。鼓励，而非限制太平洋两岸间的出口，是世界上生产力最强的两大国家的最佳利益
- 2006年03月06日——陈锡文、卢迈、柯炳生、刘守英四人谈
- 2006年03月04日在建设社会主义和谐社会进程中，如何构建与社会主义市场经济相适应
- 2006年02月17日要真正实现金融市场的经营和监管的现代化，惟有开放才是正途
- 2006年02月15日政界、学界在“CCER中国经济观察”报告会上解读当前国内国际经济形势
- 2006年02月09日达到和谐社会的主要方式应该是靠市场，不是主要靠政府。不能因为要建立和谐社会，就要加大政府的功能
- 2006年01月26日中国的渐进式改革，每一阶段都有特殊情况，要不断评估过去的政策是否适合新的改革阶段 改革需校正评估机制
- 2006年01月23日
- 2006年01月23日
- 2006年01月23日若要股市成为国民经济的晴雨表，政府停止对市场的干预乃第一要义
- 2006年01月09日姚文元之死，是不是再一次提醒我们，认真及时地做好全面总结“文化大革命”这件事呢？
- 2006年01月07日金融 财税 外汇
- 2006年01月07日政府和人民都只有在经济发展的前提下，自身的利益才能得到最大程度的实现，因此二者可以形成一种良好的互动
- 2005年12月19日由于核问题，美日等还没有正式开展与朝鲜的国家间经济合作，这对中国是风险也是机遇。中国企业应及早建立对
- 2005年11月18日德鲁克有这样一种能力，他可以把人们反复阐述而不能解释清楚的复杂感受，用极平实极清晰极深切的文字表达出
- 2005年11月14日
- 2005年10月06日
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