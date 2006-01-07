2006年4月20日 蔡定剑：未来五年立法发展的期望 蔡定剑 2006年04月20日 更重要、更根本的完善中国法律的途径，是转变立法理念和改革立法机制，破除并改革当前政府部门立法

2006年4月3日 陈剑波：农地集体所有并非“万恶之源” 陈剑波 2006年04月03日 土地集体所有的治理结构：一个需要重新审视的基本制度问题

2006年4月3日 刘尚希：“财力与事权的统一”最重要 刘尚希 2006年04月03日

2006年3月4日 构建与社会主义市场经济相适应的新型“劳资”和谐关系 白和金 2006年03月04日 在建设社会主义和谐社会进程中，如何构建与社会主义市场经济相适应

2006年2月17日 张化桥:英国投资银行消亡的启示 张化桥 2006年02月17日 要真正实现金融市场的经营和监管的现代化，惟有开放才是正途

2006年2月15日 中国宏观经济今年不会太大波动 2006年02月15日 政界、学界在“CCER中国经济观察”报告会上解读当前国内国际经济形势

2006年2月09日 和谐社会下市场与政府的边界 2006年02月09日 达到和谐社会的主要方式应该是靠市场，不是主要靠政府。不能因为要建立和谐社会，就要加大政府的功能

2006年1月26日 唐旭：改革需校正评估机制 2006年01月26日 中国的渐进式改革，每一阶段都有特殊情况，要不断评估过去的政策是否适合新的改革阶段 改革需校正评估机制

2006年1月24日 秦晓：经济转型和政府经济职能的转变 秦晓 2006年01月23日

2006年1月24日 许小年：股票市场“南橘北枳”谜底 许小年 2006年01月23日 若要股市成为国民经济的晴雨表，政府停止对市场的干预乃第一要义

2006年1月9日 《姚文元死了》 周瑞金 2006年01月09日 姚文元之死，是不是再一次提醒我们，认真及时地做好全面总结“文化大革命”这件事呢？

2006年1月7日 [双周财经文萃] 2006年01月07日 金融 财税 外汇

2006年1月7日 王一江：政府职能转变的路径 王一江 2006年01月07日 政府和人民都只有在经济发展的前提下，自身的利益才能得到最大程度的实现，因此二者可以形成一种良好的互动

2005年12月19日 透视朝鲜经济变化 2005年12月19日 由于核问题，美日等还没有正式开展与朝鲜的国家间经济合作，这对中国是风险也是机遇。中国企业应及早建立对

2005年11月18日 德鲁克 因他而有“德鲁克主义” 汪丁丁 2005年11月18日 德鲁克有这样一种能力，他可以把人们反复阐述而不能解释清楚的复杂感受，用极平实极清晰极深切的文字表达出

转变增长方式与转变政府职能 2005年11月14日