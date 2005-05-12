- 2005年10月03日——安体富、王建凡、孙钢、倪红日、徐铿五人谈
- 2005年10月03日----唐双宁2005年9月15日在“2005中金论坛”上的演讲提纲
- 2005年08月22日——陈清泰、周大地、曹晓晞三人谈
- 2005年08月22日当前，对开平案进行专业意义上的典型案例解析，正是吸取历史教训、谨防重入覆辙之关键
- 2005年08月08日治理结构、法治与诚信的缺失，怎样使一家曾经辉煌的民营企业在内耗中走向衰败
- 2005年08月02日中国贸易顺差以这样的速度猛烈增长，全球经济是无法承受的，最后只能靠增加内需来平衡总需求
- 2005年07月27日
- 2005年07月11日两位学者谈中国经济发展面临着范式变迁的挑战，谈中日经济合作的必然与必要性，谈中日两国专业人士应该为促成有建设性的中日关系做何贡献
- 2005年06月27日
- 2005年06月03日毫无疑问，近几年世界货币体系中最令人瞩目的事情是美元贬值。
- 2005年05月30日
- 2005年05月27日这一方案试图在一个不甚完善的市场环境中通过市场化的方式去解决冰冻三尺的结构性问题，其复杂性和难度是超乎想象的，有效性值得探讨。
- 2005年05月20日制定货币政策的依据不应仅局限于公布的CPI变动，而应以更为广泛的通货膨胀指标为基础。
- 2005年05月12日铲除传统增长模式不断复制的制度基础，关键在于政府职能的转变，政府退出经济、退出市场，集中精力推动制度改革和制度建设
- 2005年05月12日
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