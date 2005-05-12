个税改革未来 2005年10月03日 ——安体富、王建凡、孙钢、倪红日、徐铿五人谈

商业银行利用金融债券提高资本充足率的实践 唐双宁 2005年10月03日 ----唐双宁2005年9月15日在“2005中金论坛”上的演讲提纲

还原开平之劫 2005年08月22日 当前，对开平案进行专业意义上的典型案例解析，正是吸取历史教训、谨防重入覆辙之关键

重解“金正内战” 龙雪晴 楼夷 程喆 2005年08月08日 治理结构、法治与诚信的缺失，怎样使一家曾经辉煌的民营企业在内耗中走向衰败

总需求堪忧 宋国青/文 2005年08月02日 中国贸易顺差以这样的速度猛烈增长，全球经济是无法承受的，最后只能靠增加内需来平衡总需求

吴敬琏对话青木昌彦 2005年07月11日 两位学者谈中国经济发展面临着范式变迁的挑战，谈中日经济合作的必然与必要性，谈中日两国专业人士应该为促成有建设性的中日关系做何贡献

美元贬值对全球经济的影响 李剑阁 2005年06月03日 毫无疑问，近几年世界货币体系中最令人瞩目的事情是美元贬值。

股权分置试点：愿望与现实 唐文杰 2005年05月27日 这一方案试图在一个不甚完善的市场环境中通过市场化的方式去解决冰冻三尺的结构性问题，其复杂性和难度是超乎想象的，有效性值得探讨。

通胀预期比CPI增幅高3个百分点 哈继铭 2005年05月20日 制定货币政策的依据不应仅局限于公布的CPI变动，而应以更为广泛的通货膨胀指标为基础。

增长模式转换何以知易行难 许小年 2005年05月12日 铲除传统增长模式不断复制的制度基础，关键在于政府职能的转变，政府退出经济、退出市场，集中精力推动制度改革和制度建设

“金融支持”理念走到尽头 陆磊/ 文 2005年05月12日

评之评：帮农民在市场中求生 卢迈/ 文 2005年05月12日

减贫新政指向何方 马丁拉瓦里昂 陈少华/ 2005年05月12日

朝鲜半岛核问题与六方会谈前景展望 晋林波/文 2005年05月12日