7月18日起上海“11•15”特大火灾系列案在上海市第二中级法院陆续开庭，开庭时间将长达一周，既有庭审信息显示，相关被告越权强上项目，为抢进度埋下隐患酿成大火，并在招标、分包、转包中寻租
少数地方在申报数据时，将去年未开工的项目结转到今年开工项目中
此举不符合《汽车产业调整和振兴规划》，这规划管到2012年，“现在还没过期呢，我们从来不主张实施限购”
该公司业绩新一季财报暗淡无比，与阿里巴巴集团就支付宝所有权转移一事谈判仍未果，这都是雅虎不愿意看到的
在新的风电场投资建设管理办法出台前，地方大量上马接近5万千瓦的陆上风电场项目，或将大项目化整为零规避审批
“十二五”期间的节能减排力度更大、标准更高、措施更有力
庞大的理财产品市场，已经成为社会投资的重要“非信贷渠道”。整顿银行资金池，降低理财产品吸引力将在短期内对社会资金供给造成一定冲击
今年底中国人均GDP或将升至约3000美元，中国服务业将迎来发展的拐点
特许城市可以用土地价值的收益去支付警察、法庭、学校和卫生系统。在这里，人们可以有更高的收入，这又顺带使土地更富有价值。除了缺乏想象力，没有什么能妨碍这个目标
由于化石能源的稀缺和不可再生，寻找可替代性能源成为决策者的选择，发展核能似乎成为必要——然而历史发生的灾难却总在向我们展现核能的另一面。