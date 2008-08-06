上海开审“11•15”大火涉案官员
《财经》记者 凌馨 7月20日 12:00

7月18日起上海“11•15”特大火灾系列案在上海市第二中级法院陆续开庭，开庭时间将长达一周，既有庭审信息显示，相关被告越权强上项目，为抢进度埋下隐患酿成大火，并在招标、分包、转包中寻租

  • 上海大火案18日开庭 首批5名被告被起诉 | 国务院安委会公示上海大火被处理人员名单 | 善后上海大火| 更多政经要闻
    • 每日要闻
    保障房半年开工500万套 人民日报称有水分
    《财经》综合报道 7月20日 09:40

    少数地方在申报数据时，将去年未开工的项目结转到今年开工项目中

  • 张曙光：地方举债搞保障房为病急乱投医 | 福建：今年保障房项目8月底前全部开工建设|更多政经要闻
    • 发改委首次表态：贵阳汽车限购不符合政策
    《财经》综合报道 07月20日 09:01

    此举不符合《汽车产业调整和振兴规划》，这规划管到2012年，“现在还没过期呢，我们从来不主张实施限购”

  • 贵阳发布汽车限购令 分析称将产生严峻影响| 为抵销限购影响 国务院研究出台汽车鼓励政策| 更多政经要闻
    • 雅虎仍未与阿里在支付宝上达成和解
    《财经》综合报道 7月20日 10:18

    该公司业绩新一季财报暗淡无比，与阿里巴巴集团就支付宝所有权转移一事谈判仍未果，这都是雅虎不愿意看到的

  • 软银孙正义：将很快就支付宝纠纷同阿里巴巴达成协议| 雅虎阿里巴巴支付宝之争背后| 更多产业要闻
    • 能源局或收回陆上风电5万千瓦以下审批权
    《财经》综合报道 07月20日 07:53

    在新的风电场投资建设管理办法出台前，地方大量上马接近5万千瓦的陆上风电场项目，或将大项目化整为零规避审批

  • 风电并网瓶颈凸显| 国家能源局：解决风电并网运行难题须从四方面着手| 更多产业要闻
    • “十二五”期间节能减排力度将加大
    《财经》综合报道 7月20日 08:20

    “十二五”期间的节能减排力度更大、标准更高、措施更有力

  • 审计署公布部分地方节能减排审计结果| 十二五和2011年工业节能减排四大约束性指标公布 | 更多政经要闻
    • 整顿理财“资产池”
    《财经》记者 董欲晓 7月20日

    庞大的理财产品市场，已经成为社会投资的重要“非信贷渠道”。整顿银行资金池，降低理财产品吸引力将在短期内对社会资金供给造成一定冲击

  • 刘利刚：“堵”住理财产品？ | 上半年理财产品发行规模达8.5万亿元| 更多金融要闻
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    赵耀辉：归根结底，养老负担是年轻人的负担，推迟退休可以减轻年轻人的负担。
    反方专家：张翼 唐钧 常凯
    张翼：到2020年，中国老龄化的压力逐渐加大之后，再把退休年龄延长几岁，条件才成熟。
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    网友来论
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    特许城市可以用土地价值的收益去支付警察、法庭、学校和卫生系统。在这里，人们可以有更高的收入，这又顺带使土地更富有价值。除了缺乏想象力，没有什么能妨碍这个目标

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