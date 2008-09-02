- 瓦尔德纳：欧盟希望IMF增加一倍资金
- 《财经》记者 王欢 04月01日
- 这位欧盟委员会对外关系委员称，中欧就在G20峰会上共同反对保护主义已达成一致，而塑造国际新监管体制一事难度更大
- 曼德尔森：提振贸易，多哈协议最重要
- 《财经》特派记者 李昕 03月31日
- 多哈协议相当于为全球贸易带来每年1500亿美元的收益
- 巴尔舍夫斯基：G20峰会如何应对贸易保护主义
- 《财经》记者 李增新 03月30日
- G20应赋予WTO监督各国贸易政策的明确职权；各国需要教育国民维持开放市场有利于加速复苏的进程
- 瓦尔德纳：中欧关系无需惊喜
- 《财经》记者 王欢 03月30日
- 不需中欧在所有问题上达成一致或刻意制造所谓的“惊喜”，只需展现共同面对问题的态度，便是对中欧战略伙伴关系内涵的自然表达
- 卡尔芬：“入盟”领航员
- 《财经》记者 钱亦楠 03月29日
- 在保加利亚近年来向市场经济转型和向欧洲价值过渡中，保加利亚副总理兼外长卡尔芬被视为把握这一航向的“舵手”之一
- 专访美国前贸易代表查林·巴尔舍夫斯基
- 《财经》驻华盛顿记者 李增新 03月29日
- 现在还很难看出中国的反垄断法在向哪个方向迈进，是瞄准保护竞争者？还是保护消费者？
- 经合组织秘书长谈伦敦峰会
- 《财经》记者 楼夷 张翃 实习记者 汪玉茜 03月27日
- 伦敦峰会将会着重讨论金融监管合作，但财政政策的国际合作很难实现
- 布莱尔：权力已经转向东方
- 《财经》记者 李昕 03月25日
- 发达国家需要发展中国家更多参与，也愿意让渡一些权力
- 卡尔芬：保加利亚转型的舵手
- 《财经》记者 钱亦楠 03月23日
- 就保加利亚加入欧盟两年来的变化以及对当下金融危机的看法，访华的保加利亚副总理兼外长卡尔芬阐述了他的观点
- “智囊外长”比尔特
- 《财经》记者 王欢 03月15日
- 在这位有着丰富经验的瑞典外长身上，可以看到各种身份有趣地统一：中等国家的“高曝光率”政治家；学者；互联网的先驱与爱好者
- 巴尔舍夫斯基：推进多哈谈判的策略
- 《财经》记者 李增新 实习记者 龙周园 03月08日
- 谈判的关键是各国开诚布公，如无法形成共识可先就可以谈的议题达成协议
- 瑞典外交大臣评论中国减排工作
- 《财经》记者 王欢 实习记者 芮晓煜 03月06日
- 卡尔•比尔特称，在哥本哈根会议前，中国没有准备好大幅减排，但也没有宣布放弃进一步减排的努力
- 国际能源署署长田中伸男：谨防油价剧烈波动
- 《财经》记者 陈竹 11月24日
- 当油价跌破每桶60美元，代表石油消费国组织发言的田中伸男，担心的是世界经济转暖后高油价将卷土重来
- 赫泽高：应该气候变化不能没有中国参与
- 《财经》记者 张瑞丹 11月10日
- 丹麦环境与资源部部长康妮·赫泽高表示，明年年底的哥本哈根会议对于全球应对气候变化至关重要，希望中国企业尽快进入“循环经济”步调
- 专访IMF总裁斯特劳斯－卡恩
- 《财经》记者 李增新 11月08日
- “我期待中国的积极回应”
- 芬兰环境部长访华谈中芬环保合作
- 《财经》记者 林靖 11月05日
- 希望美国新总统上台后，有应对气候变化的政策出台，在国家层面上有一个“看得见”的变化
- 德国财长称无需经济刺激方案
- 《财经》实习记者 钱亦楠 记者 张环宇 09月02日
- 尽管德国以及欧元区经济存在衰弱迹象，但德国经济远未到萧条的地步，也无需经济刺激方案
- 比利时外交大臣称欧应团结对俄
- 《财经》记者 王欢 黄山 09月02日
- 德古赫特在对俄问题上属于“温和接触派”，他对欧洲未来经济形势抱乐观态度，并表示欢迎来自中国的主权财富基金
- 欧盟委员谈“中—欧—非三角伙伴关系”
- 《财经》记者 王欢 09月01日
- 中国在非洲的存在不断增强、欧盟与非洲的关系也正在进入新阶段，一种新的三角伙伴关系正在酝酿生成
- 对话赵小兰
- 《财经》记者 任波 08月30日
- 前来北京参加奥运会闭幕式的美国劳工部长赵小兰，对《财经》记者讲述她的保护劳工利益的全球化视角
- 专访法国前总理拉法兰
- 《财经》实习记者 钱亦楠 记者 王欢 08月12日
- 法国总统在巨大压力下最后很清楚地作出选择，兑现了他参加奥运会开幕式的承诺，也没有接见达赖
- “为什么不能有更好的对话？”
- 《财经》记者 曹海丽 05月10日
- 美国亚洲协会主席理查德·霍尔布鲁克认为中美应签署“第四份联合公报”
- 沃尔芬森看中国改革
- 胡舒立 Anna kaye 04月16日
- “现在我们所触及的一系列课题都是中国政府认为我们可以有所贡献、我们也自认为可以有所贡献的领域”
- “我们并不想与中国竞争”
- 《财经》记者 曹海丽 严江宁 王真 04月12日
- 中国与新西兰达成第一个全面的自由贸易协定，经历的并非仅仅是过去三年的谈判
- 专访国家外管局局长郭树清
- 《财经》记者 叶伟强 04月10日
- 从中国的现实出发，合理的、可能的对策选择，可能是一个有效的相对灵活的组合，包括在继续支持出口的同时鼓励扩大进口
- 欧元集团主席容克专访：我喜欢逐步升值
- 《财经》记者 曹海丽 王欢 11月29日
- 金融对话由中国人民银行行长和欧洲央行行长主导；经贸对话由一个中国国务院副总理和欧盟贸易专员领导
- 欧洲央行行长：为欧元定价
- 改编自11月12日出版的《财经》杂志 11月13日
- 特里谢在接受《财经》专访时，谈了欧元，谈了次贷，也谈到了中国
- “法国医生”外交部长
- 《财经》特派记者 胡舒立 发自法国多维尔 11月02日
- 左翼政治家与右翼总统的合作，为法国外交带来“库什内品牌”
- 非行行长卡贝鲁卡：“中国的投资还不够多”
- 《财经》杂志 赵剑飞 05月17日
- “中国在非洲的投资目前仍以资源为中心，应考虑向非洲作更多的技术转移。”
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