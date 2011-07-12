- 2011年07月25日温州动车脱轨事故发生后，24日上午中国红十字会总会决定提供15万元的人道救助基金
- 2011年07月18日根据央行网站消息，央行将于本周二（7月19日）发行50亿1年期央票。
- 2011年07月15日财政部教科文司副司长吴国生15日表示，今明两年将从土地出让收益中按一定比例提取教育资金，多渠道增加教育经费。
- 2011年07月15日15日国家发改委表示，今年粮食生产整体情况良好，粮价继续保持稳中有升的态势。
- 2011年07月15日15日上午，商务部新闻发言人姚坚表示，商务部将在专项行动的基础上，建立网络购物监管长效机制。
- 2011年07月15日15日上午，商务部新闻发言人姚坚表示，《海峡两岸经济合作框架协议》早期收获计划实施半年来情况良好，带动了两岸贸易的发展。
- 2011年07月15日商务部新闻发言人姚坚表示，今年上半年我国进出口总额为17036.7亿美元，比去年同期增长25.8%。进入二季度以来，出口增速持续回落。
- 2011年07月15日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4665元，比前一交易日下降了25个基点。
- 2011年07月14日5月份广西CPI上涨7.7%，为全国最高。自治区主席马飚在近日举行的广西2011年年中工作会议指出，将采取逐月向地市分解物价调控目标、对物价部门实行责任制等措施，力争把全年CPI控制在5%左右。
- 2011年07月14日财政部于今天发行了300亿元一年期记账式附息国债。
- 2011年07月14日财政部于今天公布的6月份财政数据显示，上半年企业所得税预缴收入为11175.36亿元，同比增长38.3%；个人所得税收入为3554.78亿元，同比增长35.4%。
- 2011年07月14日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4640元。
- 2011年07月13日国家统计局发言人盛来运表示，上半年房地产调控取得了积极成效。部分一线城市房价下降，投资性需求得到了遏制，房地产供给的增加稳定了房价。
- 2011年07月13日央行将于本周四发行3个月期央票460亿元和3年期央票50亿元。
- 2011年07月13日高盛经济学家认为，“财政存款降幅超出正常水平”以及“季末审查时，银行业为满足监管要求对理财产品做出调整”是共同推动M2上升。
- 2011年07月13日最新数据显示，我国上半年城镇居民家庭人均总收入12076元，城镇居民人均可支配收入为11041元，农村居民人均现金收入3706元。
- 2011年07月13日最新数据显示，我国上半年社会消费品零售总额85833亿元，同比增长16.8%。
- 2011年07月13日最新数据显示，我国上半年规模以上工业增加值同比增长14.3%，上半年我国工业生产平稳增长，企业效益继续增加。
- 2011年07月13日最新数据显示，我国上半年国内生产总值为204459亿元，同比增长9.6%。
- 2011年07月12日随着限价期结束，食用油价格有可能会普遍上调。
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