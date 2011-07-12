中国红十字会总会为动车事故捐赠15万元 2011年07月25日 温州动车脱轨事故发生后，24日上午中国红十字会总会决定提供15万元的人道救助基金

本周二央行将发行50亿1年期央票 2011年07月18日 根据央行网站消息，央行将于本周二（7月19日）发行50亿1年期央票。

15日人民币对美元汇率中间价下降25基点 2011年07月15日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4665元，比前一交易日下降了25个基点。

今日人民币汇率中间价 2011年07月14日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4640元。

央行本周四将发行3年期与3个月期央票共510亿元 2011年07月13日 央行将于本周四发行3个月期央票460亿元和3年期央票50亿元。