- 2009年10月24日中美双方将就美国尽早承认中国市场经济地位问题作进一步探讨
- 2009年10月24日十一届全国人大常委会第十一次会议举行；第20届中美商贸联委会在杭州举行；创业板首批28家公司挂牌交易
- 2009年10月23日该计划最终将覆盖重庆2000多万人口，比中央政府“2020年建立覆盖城乡的社会保障体系”目标提前了八年
- 2009年10月23日解决因国资收入和单位利益紧密关联带来的分配不公问题，为防止国资流失提供制度保障
- 2009年10月22日这是2000年以来黄河第五次向天津应急调水，第三次向白洋淀应急调水
- 2009年10月22日中国国务院副总理李克强表示，中美两国在清洁能源领域合作潜力大
- 2009年10月19日除了向个人提供住房贷款之外，新规定允许不超过50％的住房公积金闲置资金用于支持保障性住房建设，但明令禁止用于商品住房开发和城市基础设施建设
- 2009年10月19日美联储将公布经济褐皮书，其中内容将对两周后召开的美联储议息会议产生直接影响
- 2009年10月17日东盟系列峰会在泰国举行；印尼总统苏西洛连任就职；摩尔多瓦选举新总统；国际核查人员对伊朗第二座铀浓缩设施进行核查
- 2009年10月16日此外，还投入6.6亿元专项资金用于出入境检验检疫，3.01亿元加强流感监测
- 2009年10月15日9月实际使用外资（FDI）金额78.99亿美元，同比增长18.9%，为2009年以来最大增幅
- 2009年10月15日商务部监测的千家重点零售企业零售额同比增长10.6%
- 2009年10月14日给予一家中国公司市场经济待遇，免征反倾销税
- 2009年10月14日出口同比下降15.2%，较8月收窄8.2个百分点，远好于市场预期
- 2009年10月13日同一起“甲流”暴发疫情中，临床诊断病例可不经过实验室确诊，优先收治重症与危重病例入院
- 2009年10月13日普京以总理身份的首次访华，将同温家宝举行中俄总理第14次定期会晤，以及参加上合组织第八次总理会议
- 2009年10月13日截至2009年6月末，中国外债余额为3605.79亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债），比上年末减少140.82亿美元，下降3.76%
- 2009年10月13日中国商务部称，此前的双方WTO争端解决机制项下的磋商，未能解决中方关注
- 2009年10月12日两位获奖者均来自美国，授奖给他们是表彰他们对经济治理所进行的研究
- 2009年10月12日报告死亡人数为首位的传染病仍为艾滋病，报告发病人数最多的传染病为病毒性肝炎
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