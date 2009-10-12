第20届中美商贸联委会杭州举行 2009年10月24日 中美双方将就美国尽早承认中国市场经济地位问题作进一步探讨

财政部发文规范中央行政国资收入管理 2009年10月23日 解决因国资收入和单位利益紧密关联带来的分配不公问题，为防止国资流失提供制度保障

2009年引黄济津济淀正式启动 2009年10月22日 这是2000年以来黄河第五次向天津应急调水，第三次向白洋淀应急调水

首届中美清洁能源合作论坛开幕 2009年10月22日 中国国务院副总理李克强表示，中美两国在清洁能源领域合作潜力大

住房公积金贷款将支持保障性住房建设 2009年10月19日 除了向个人提供住房贷款之外，新规定允许不超过50％的住房公积金闲置资金用于支持保障性住房建设，但明令禁止用于商品住房开发和城市基础设施建设

中国9月FDI创今年最大增幅 2009年10月15日 9月实际使用外资（FDI）金额78.99亿美元，同比增长18.9%，为2009年以来最大增幅

欧洲法院推翻一起反倾销案终裁结果 2009年10月14日 给予一家中国公司市场经济待遇，免征反倾销税

9月出口创今年来最低降幅 2009年10月14日 出口同比下降15.2%，较8月收窄8.2个百分点，远好于市场预期

普京访华加强中俄能源与经贸合作 2009年10月13日 普京以总理身份的首次访华，将同温家宝举行中俄总理第14次定期会晤，以及参加上合组织第八次总理会议

中国6月底外债余额约3606亿美元 2009年10月13日 截至2009年6月末，中国外债余额为3605.79亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债），比上年末减少140.82亿美元，下降3.76%

中国请求WTO设专家组审理中欧紧固件争端 2009年10月13日 中国商务部称，此前的双方WTO争端解决机制项下的磋商，未能解决中方关注

诺贝尔经济学奖诞生首位女性得主 2009年10月12日 两位获奖者均来自美国，授奖给他们是表彰他们对经济治理所进行的研究