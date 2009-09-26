- 2009年10月12日部署“09行动”打击假币犯罪，前线指挥部驻扎粤东
- 2009年10月12日双方将扩大重点合作领域；能源、气候变化、金融、造船、劳动就业，以及区域和多边合作与协调等双方关注、且合作意愿较强的新领域，首次纳入其中
- 2009年10月12日坦言中国教育相对忽视学生独立思考和创造能力的培养，强调要培养全面发展的优秀人才
- 2009年10月12日美联储将公布9月22日至23日联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要
- 2009年10月10日中国总理温家宝、日本首相鸠山由纪夫、韩国总统李明博就深化三边合作机制、全球气候变化、金融危机、朝鲜半岛无核化等地区和国际问题展开深入交流
- 2009年10月10日2008年3月就任国家副主席后第三次外访
- 2009年10月10日俄、吉两国总理访华；国民党举行十八大；十一届全运会在山东济南开幕；第106届广交会开幕
- 2009年10月09日学者估计，中国粮食储备占总消费量的比例远高于联合国粮农组织17%-18%的标准
- 2009年10月09日导致严重不良事件发生的原因之一，是该产品存在临床不合理使用现象，如超适应症用药、输液速度过快和禁忌症用药等
- 2009年10月09日事发地为冷水江市。官方通报称，事故系刹车失灵所致，国家安监总局已展开调查
- 2009年10月08日日前，浙江全面启动城乡居民社会养老保险制度。2010年1月1日起，浙江省将实现“人人享有养老金”
- 2009年10月05日三位美国科学家因为揭示了细胞老化乃至死亡的秘密，而分享了这一殊荣，以及140万美元的奖金
- 2009年10月02日2009年诺贝尔奖陆续揭晓；陈水扁四大弊案二审开庭；第二次中韩日领导人会议在北京举行；中国第26次南极考察队启程
- 2009年09月29日自10月1日起执行，主要针对残疾军人、烈属、在乡退伍红军老战士等
- 2009年09月29日南京市直属的义务教育学校教师平均工资水平将不低于当地公务员平均工资水平
- 2009年09月28日明确绩效考核将和师德挂钩，不与升学率挂钩
- 2009年09月28日根据CEPA补充协议六，10月1日起港澳投资者可在内地独立设立音像制品分销企业
- 2009年09月28日主要发达经济体失业率仍维持高位，经济复苏的“嫩芽”依然脆弱。CPI继续为负，通胀无近忧
- 2009年09月26日10月1日上午，将在北京天安门广场举行首都各界庆祝中华人民共和国成立60周年大会；胡锦涛发表重要讲话，之后举行盛大的阅兵式和群众游行
- 2009年09月26日新中国成立60周年庆典举行； IMF和世行全球年会举行；2016年夏季奥运会主办城市确定；希腊举行大选
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