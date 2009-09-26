公安部恢复设立反假币处 2009年10月12日 部署“09行动”打击假币犯罪，前线指挥部驻扎粤东

中韩签署经贸合作中长期发展规划报告 2009年10月12日 双方将扩大重点合作领域；能源、气候变化、金融、造船、劳动就业，以及区域和多边合作与协调等双方关注、且合作意愿较强的新领域，首次纳入其中

温家宝称素质教育成效不够明显 2009年10月12日 坦言中国教育相对忽视学生独立思考和创造能力的培养，强调要培养全面发展的优秀人才

习近平出访欧洲五国 2009年10月10日 2008年3月就任国家副主席后第三次外访

药监局提示加替沙星注射剂有不良反应隐患 2009年10月09日 导致严重不良事件发生的原因之一，是该产品存在临床不合理使用现象，如超适应症用药、输液速度过快和禁忌症用药等

湖南省锑矿罐笼坠落致26人丧生 2009年10月09日 事发地为冷水江市。官方通报称，事故系刹车失灵所致，国家安监总局已展开调查

2009年度诺贝尔生理学或医学奖揭晓 2009年10月05日 三位美国科学家因为揭示了细胞老化乃至死亡的秘密，而分享了这一殊荣，以及140万美元的奖金

中国提高部分优抚对象补助标准 2009年09月29日 自10月1日起执行，主要针对残疾军人、烈属、在乡退伍红军老战士等

南京市出台教师绩效工资实施办法 2009年09月29日 南京市直属的义务教育学校教师平均工资水平将不低于当地公务员平均工资水平

湖南将量化考核教师师德 2009年09月28日 明确绩效考核将和师德挂钩，不与升学率挂钩

中国内地降低港澳企业出版物分销门槛 2009年09月28日 根据CEPA补充协议六，10月1日起港澳投资者可在内地独立设立音像制品分销企业