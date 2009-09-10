中日韩领导人峰会10月10日在北京举行 2009年09月24日 这是第二次在“10+3”框架外举行的三国领导人会议；也将是日本首相鸠山由纪夫就职后首次访华

美国国际贸易法院支持中国企业 2009年09月23日 认定现行对华反倾销反补贴合并调查不合理，要求要么放弃对中国产品征收反补贴税，要么修改相关政策和程序

重点流域仍有三成断面水质未达标 2009年09月23日 绝大部分重点流域的氨氮污染问题依然凸显，一半以上的治污项目尚未完成

国务院发文促进中小企业发展 2009年09月22日 自2010年1月1日至2010年12月31日，对年应纳税所得额低于3万元（含3万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税

央企高管将实行绩效薪酬考核制 2009年09月16日 新出台的指导意见要求企业建立健全职务消费管理制度，加强了对央企负责人经营业绩的考核

福建启动公立医院改革试点 2009年09月15日 试图建立以医院管理委员会为核心的法人治理结构，取消药品加成的同时增加财政投入

最高检加强城建领域反商业贿赂行动 2009年09月15日 各级检察机关将继续开展为期两年的专项治理工作，深入查办工程建设领域的贪污贿赂、渎职犯罪

沪8月个人住房贷款增量再创新高 2009年09月11日 当月增加170.2亿元，新增住房贷款总额高企的主要原因是受高档住房交易活跃的影响

国办要求机关错时上班防“甲流” 2009年09月11日 国务院办公厅文件称中国疫情防控工作面临严峻形势

李盛霖称交通领域突发事件风险增加 2009年09月10日 今年1-8月，全国交通运输建设领域事故件数、死亡人数，同比增长17.9%和23.1%

中巴两国服务贸易协定即将实施 2009年09月10日 在对世贸组织承诺的基础上，巴方将在11个主要服务部门的102个分部门，对中国服务提供者进一步开放