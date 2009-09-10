- 2009年09月25日41.5%的居民预期四季度房价将继续上涨；居民的购房和购车意愿继续上升
- 2009年09月24日这是第二次在“10+3”框架外举行的三国领导人会议；也将是日本首相鸠山由纪夫就职后首次访华
- 2009年09月23日认定现行对华反倾销反补贴合并调查不合理，要求要么放弃对中国产品征收反补贴税，要么修改相关政策和程序
- 2009年09月23日绝大部分重点流域的氨氮污染问题依然凸显，一半以上的治污项目尚未完成
- 2009年09月23日使之既适应于经济发展需要、适应于解决就业需要，同时又要保证币值稳定
- 2009年09月22日自2010年1月1日至2010年12月31日，对年应纳税所得额低于3万元（含3万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税
- 2009年09月18日胡锦涛赴美出席国际会议；联合国举办“全球气候周”活动；第三次G20金融峰会在美国匹兹堡召开；德国举行联邦议院选举
- 2009年09月17日据卫生部通报，截至16日，中国内地新增“甲流”确诊病例1118例，累计确诊病例10221例；部分学校决定停课
- 2009年09月16日新出台的指导意见要求企业建立健全职务消费管理制度，加强了对央企负责人经营业绩的考核
- 2009年09月15日试图建立以医院管理委员会为核心的法人治理结构，取消药品加成的同时增加财政投入
- 2009年09月15日各级检察机关将继续开展为期两年的专项治理工作，深入查办工程建设领域的贪污贿赂、渎职犯罪
- 2009年09月12日中共十七届四中全会举行；鸠山由纪夫正式出任日本首相；第64届联大开幕；WTO重启多哈回合贸易谈判
- 2009年09月11日当月增加170.2亿元，新增住房贷款总额高企的主要原因是受高档住房交易活跃的影响
- 2009年09月11日调查报告称，相关市场潜力每年最高可达1万亿美元，但绿色科技市场仍存在繁多的行政管理、不足的融资手段、复杂的监管环境等问题
- 2009年09月11日1月-8月中央本级收入累计增幅，比预算要求的增幅低11.4个百分点，完成预算任务仍然艰巨
- 2009年09月11日国务院办公厅文件称中国疫情防控工作面临严峻形势
- 2009年09月11日汽车和房地产市场的强劲增长，推动消费持续走高
- 2009年09月10日今年1-8月，全国交通运输建设领域事故件数、死亡人数，同比增长17.9%和23.1%
- 2009年09月10日在对世贸组织承诺的基础上，巴方将在11个主要服务部门的102个分部门，对中国服务提供者进一步开放
- 2009年09月10日正在进行为期一周访美活动的中国人大委员长吴邦国，9月9日当天，分别同包括众议长佩洛西在内的美国国会人士会面
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