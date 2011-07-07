- 2011年07月12日郎咸平上周六表示，中国经济已经进入滞胀，通胀不断高涨，经济增长大幅放缓，民营企业一定要保持充分的弹性。
- 2011年07月12日7月4日至10日期间，商务部重点监测的食用农产品价格涨幅缩小，生产资料价格小幅回升。
- 2011年07月12日央行于今日发行110亿元1年期央票，参考收益率为3.4982%。
- 2011年07月12日法院以贪污罪判处其有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币2万元；以受贿罪判处其有期徒刑一年，决定执行有期徒刑六年，并处没收财产人民币2万元
- 2011年07月12日被举报的某医疗器械经销商张某的电脑中存有一篇日记，其中详细记载了自己在新邵县各下属乡镇卫生院的设备采购中实施的行贿犯罪行为
- 2011年07月12日央行公布数据显示，2011年6月末，国家外汇储备余额同比增长30.3%。６月份外币存、贷宽余额分别同比上涨17.9%和22.2%。
- 2011年07月12日央行公布数据显示，上半年银行间市场人民币交易累计成交91.76万亿元，6月份银行间市场同业拆借月加权平均利率为4.56%。
- 2011年07月12日央行公布数据显示，今年上半年人民币贷款增加4.17万亿，6月增加6339亿。
- 2011年07月12日“十二五规划与民营企业发展高层论坛”近日在京举行，论坛就民营企业在十二五规划期间的机遇、挑战与发展方式展开了讨论。
- 2011年07月11日与6月20日相比，本月5日有色金属产品出厂价格均比上期价格涨幅均在2.1%-2.8%之间。
- 2011年07月11日在土地例行督察后，福建省厦门市海沧区、翔安区已对143宗违法用地查处整改。
- 2011年07月11日根据外管局近日发布的今年一季度我国国际收支平衡表修订数据，我国国际收支经常项目顺差288亿美元，同比下降21%；资本和金融项目顺差861亿美元，同比增长41%。
- 2011年07月11日海关总署昨天发布数据显示，6月份我国贸易顺差为222.7亿美元。上半年贸易顺差收窄18.2%。
- 2011年07月11日中国社科院金融研究所副所长殷剑锋表示，若CPI未见顶央行还会加息，同时下半年央行应在控制通胀同时，防止经济下滑。
- 2011年07月08日截至7月8日15时，7月1日以来的暴雨洪涝风雹灾害造成754.5万人受灾，49人因灾死亡，21人失踪，30.7万人紧急转移安置，直接经济损失63.9亿元
- 2011年07月08日国家税务总局对《卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法》向社会公开征求意见，反馈截止日期为2011年7月25日。
- 2011年07月08日上海市出租车9日起开始调价，城区出租车起步价将由3公里12元调整为13元，每车次增加1元燃油附加费。
- 2011年07月08日近日，中央财政下拨2011年科技成果转化资金8.18亿元。
- 2011年07月07日财政部决定于本月发行第十七期和第十八期记账式附息国债，分别为7年期和1年期国债，各发行300亿元。
- 2011年07月07日商务部副部长钟山昨日则表示，中国的稀土出口政策仍将持续升级。
- 2011年07月07日本月起,统计局将跳针统计数据发布方式。6月CPI数据将提前至9日上午公布。
- 2011年07月07日花旗发布研究报告称，若CPI连续两个月超过6%，今年内仍有可能再加息一次,但进一步上调存款准备金的空间不大。
- 2011年07月07日上年结转的个人住房公积金存款利率上调至3.10%；个人住房公积金贷款利率，五年期以上的上调至4.90%，五年期以下（含五年）的上调至4.45%。
- 2011年07月07日受长江中下游部分主产区遭遇旱情影响，全国水产品价格总体呈上涨走势。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富