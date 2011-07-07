央行今日发行110亿元1年期央票 2011年07月12日 央行于今日发行110亿元1年期央票，参考收益率为3.4982%。

十二五规划与民营企业发展高层论坛在京举行 2011年07月12日 “十二五规划与民营企业发展高层论坛”近日在京举行，论坛就民营企业在十二五规划期间的机遇、挑战与发展方式展开了讨论。

厦门两区对143宗违法用地查处整改 2011年07月11日 在土地例行督察后，福建省厦门市海沧区、翔安区已对143宗违法用地查处整改。

上海出租车明起调价 起步价增燃费各加1元 2011年07月08日 上海市出租车9日起开始调价，城区出租车起步价将由3公里12元调整为13元，每车次增加1元燃油附加费。